V živo: nova poslastica na Touru

V živo, 8. etapa

65 km do cilja - De Gendt in De Marchi sta skočila in se otresla Kinga in Terpstra. Peter Sagan ima v ozadju težave in le s težka drži stik z glavnino, v kateri je rumena majica Giulio Ciccone. Italijan ima v skupnem seštevku šest sekund prednosti pred Francozom Julianom Alaphilippejem.

70 km do cilja - Ubežniki Thomas De Gendt, Ben King, Alessandro De Marchi in Niki Terpstra imajo 3:19 prednosti. Svoj pobega so začeli že pri 8 kilometru.