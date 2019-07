Po 230 kilometrih do zmage z le nekaj milimetri prednosti #video

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, rumeno majico je zadržal Italijan Giulio Ciccone (Trek Segafredo).

Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohorič (Bahrain-Merida), sta danes pomagala italijanskemu sprinterju Sonnyju Colbrelliju, ki je prišel do četrtega mesta. Tratnik je bil 19.

🏆 @GroenewegenD claims the win ! 🏆



⏪ What a sprint ! We definitely have to take a close look back at this last kilometre !



🏆 VICTOIRE de Dylan Groenewegen ! 🏆



⏪ Quel sprint ! Il faut revoir cet incroyable dernier kilomètre ! #TDF2019 pic.twitter.com/fu0txmmqOJ