Jerman od 1. avgusta poskusno v svetovni kolesarski seriji za FDJ

Mladi slovenski kolesar Žiga Jerman je v razvojni ekipi francoske ekipe svetovne serije Groupama-FDJ prepričal vodstvo in bo od 1. avgusta poskusno dirkal na najvišji ravni kolesarstva. Enaindvajsetletnik upa, da si bo do konca sezone zagotovil pogodbo v moštvu.

Žiga Jerman je v lanski sezoni v dresu Ljubljane Gusto Xauruma in slovenske reprezentance predvsem na enodnevnih dirkah dovolj opozoril nase, da je vzbudil zanimanje francoskega moštva FDJ. V letošnji sezoni je v razvojni ekipi te ekipe dirkal dovolj dobro, da mu je vodstvo ponudilo poskusno obdobje med elito do konca sezone.

"Na Kolesarsko zvezo Slovenije smo z ekipe svetovne serije Groupama FDJ dobili prošnjo za avtorizacijo prestopa in se dogovorili, da Žiga nastopi za reprezentanco do 23 let še na letošnjem evropskem in svetovnem prvenstvu," so sporočili s Kolesarske zveze Slovenije.

Jerman, ki te dni dirka na Martiniquu, je prav tako potrdil, da ga čaka dirkanje na najvišji ravni. Želi si, da takoj dobi priložnost za dokazovanje, kje bo prvič dirkal na ravni svetovne serije, pa bo izvedel prihodnji teden.

Prvi zvezdnik Groupame-FDJ je Francoz Thibaut Pinot, ki te dni na Dirki po Franciji lovi najvišja mesta.