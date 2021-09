Tadej Pogačar po petem mestu mešanih čustev: To me bo žrlo

S cestno dirko za člane se je v Trentu v Italiji končalo letošnje evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Razplet je bil pisan na kožo domačinom, saj so se azzuri po zaslugi Sonnyja Colbrellija že četrtič zapored razveselili naslova evropskega prvaka v kategoriji članov. Tadej Pogačar je osvojil peto mesto, Matej Mohorič pa je bil 13. Preostali trije slovenski predstavniki (Žiga Jerman, Domen Novak in David Per) so svoje naloge opravili že v prvem delu trase in dirke niso končali. Na pragu je že novo veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo v Flandriji. Imena slovenske ekipe naj bi bila znana v torek.

V slovenskem taboru, ki ga je tokrat vodil trener Marko Polanc, je bilo že vseskozi znano, da si bosta breme kapetanske vloge razdelila Tadej Pogačar in Matej Mohorič, ki pa danes ni imel svojega dne.

26-letnik iz Šenčurja je tri kroge pred zaključkom svojemu reprezentančnemu kolegu Pogačarju namignil, da naj raje on prevzame vajeti v svoje roke. Ta je ob odločilnem napadu v predzadnjem krogu na vzponu na Povo nekaj usodnih sekund zaostal, nato pa tudi ob pomoči klubskega kolega, Švicarja Marca Hirschija, in Pavla Sivakoga iz Rusije ni mogel več ujeti ubežne trojke, v kateri je tempo narekoval uspeha lačni Remco Evenepoel.

Pogačar je ciljno črto prečkal kot peti (v šprintu zasledovalne skupine ga je prehitel Matteo Trentin, še en klubski tovariš), Mohorič pa ima v statistiki zabeleženo 13. mesto.

Evropski prvak v cestni vožnji leta 2021 je italijanski kolesar Sonny Colbrelli. Na zmagovalnem odru je užival v družbi svojih otrok. Foto: Guliverimage

Pogačar: Prvi trije so danes imeli 'en metek' več.

"Ko bom prespal, mi bo peto mesto veliko pomenilo. Današnja dirka je bila res zahtevna (od 150 kolesarjev na štartu jih je cilj doseglo samo 31, op. a.). Dal sem svoj maksimum, zmanjkalo pa mi je tistih deset metrov, in to me bo zagotovo še malo žrlo. Sicer pa super dirka, super vzdušje v reprezentanci. Ta teden sem se imel res lepo, in upam, da gremo na svetovno prvenstvo po še boljši rezultat," si želi vodilni kolesar lestvice UCI (Mednarodne kolesarske zveze).

"Danes je šlo vsak klanec na polno. Francozi, Belgijci in Italijani so dirko vzeli v svoje roke. Že od samega štarta je šlo na nož. Vsak klanec je šlo na polno, vse do krogov, kjer so se vsak krog vrstili napadi na klanec ali na ravnini. Zadnjih pet, šest krogov sem vozil v ospredju, v predzadnjem krogu pa mi je čisto malo zmanjkalo.

Dal sem vse od sebe, da bi to 'pregriznil', pa ni šlo. Zadnji klanec sem želel vleči, ker sem vedel, da imam še nekaj v nogah in da je boj za tretje mesto še vedno odprt. Imel sem željo, da bi ga ujel. Prvi trije so danes imeli 'en metek' več. S petim mestom sem zadovoljen, a verjamem, da bi lahko dosegel tudi kakšno mesto več.

"Dal sem svoj maksimum, zmanjkalo pa mi je tistih deset metrov, in to me bo zagotovo še malo žrlo." Foto: Guliverimage

Na koncu smo lahko samo odbijali napade. Ne bi se kaj dosti spremenilo, če nas bi bilo v reprezentanci osem (koliko so imeli mest, op. a.). Na svetovnem prvenstvu bo zagotovo drugače. Dirka bo dolga 270 km, in tam bo 'druga pesem'," je prepričan dvakratni zaporedni zmagovalec francoskega Toura.

Optimizem črpa tudi iz opazovanja svoje fizične pripravljenosti. "Počutim se precej bolje, tudi hitrost se vrača. Pred prvenstvom me čaka še nekaj treningov, tako da bom pred zadnjimi dirkami sezone dobro pripravljen."

"Počutim se precej bolje, tudi hitrost se vrača. Pred prvenstvom me čaka še nekaj treningov, tako da bom pred zadnjimi dirkami sezone dobro pripravljen." Foto: Guliverimage

Mohorič: To sem storil namenoma

Tega si želi tudi Mohorič, ki danes ni imel svojega dne.

"Tam, kjer sem izpadel iz boja za medalje, sem to storil namenoma. Tadej je bil v ospredju in to je bila za nas ugodna situacija. Sam se nisem počutil tako dobro, da bi lahko z gotovostjo zmagal, on pa je bil videti kar dobro, in za nas je bilo to v redu," je dejal Mohorič, ki je na zadnjih dveh dirkah (dirki po Beneluksu in Poljski) končal na skupno drugem mestu.

Matej Mohorič priznava, da danes ni imel svojega dne. Kljub temu je privozil do solidnega 13. mesta. Foto: Guliverimage

Napaka že na začetku

Priznal je, da so danes napako naredili že na samem začetku.

"Ko je ušel prvi pobeg, sva se s Tadejem ustavila za malo potrebo, v tistem pa so Španci na vso moč napadli. Za vrnitev smo potrošili precej energije, sam pa, ker nisem imel najboljšega dne, nisem več prišel k sebi. Ves čas sem dirkal na polno, da bi ujel priključek. Ko se je zgodil odločilen napad, mi je kar odleglo, da je šel Tadej zraven in sem lahko naredil luknjo."

"Na SP bo drugače, tudi trasa je drugačna. Današnja je bila bolj pisana na kožo tistim, ki so odlični na vzponih. Tudi Colbrelli je med njimi. V zadnjem času je dokazal, da je boljši na vzponih kot v šprintu. Z izjemo so bili dobri tisti, ki so dobri v vzponih. Ničesar si ne očitam. Rezultat ni slab, ni pa vrhunski. Delali smo napake. Na SP bomo nastopili v najmočnejši zasedbi, kot jo Slovenija premore. Potrudili se bomo, tako kot smo se danes, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," napoveduje Mohorič, ki se otepa vloge kapetana na prvenstvu.

Med slovensko peterko je bil tudi Domen Novak, ki pa po opravljenih nalog za kapetana Pogačarja in Mohoriča dirke ni končal. Foto: Guliverimage

Lažje je, če je v igri več opcij

"Tudi Tadej in Primož Roglič, če bo nastopil, sta v vrhunski formi. Tako da ni rečeno, da bom jaz edini, za katerega je treba skrbeti. Bom pa zaradi izkušenj na takšni dirki morda tisti, ki bo sprejel kakšno odločitev. Mnogo lažje je, če je na koncu v igri več opcij. Tudi Luka Mezgec in Jan Tratnik se dobro peljeta na taki trasi."

Polanc: Morda je zmanjkal kanček sreče

Marko Polanc, ki skupaj z Gorazdom Štangljem in Andrejem Cimpričem po odstopu selektorja Andreja Hauptmana začasno vodi slovensko člansko reprezentanco, ocenjuje, da sta peto in 13. mesto super rezultata, tudi če to niso stopničke in kolajna.

"Morda je pri Tadeju na koncu zmanjkal kanček sreče in je malenkost zamudil beg. Sicer pa je to zelo dober dosežek v tej konkurenci. Fantom lahko samo čestitam. Vsi so se držali dogovorov. Res je, da nismo imeli popolne zasedbe, a ti fantje, ki so bili tukaj, so dali vse in so vsi prispevali svoj delež."

Imena za SP bodo znana v torek

Tako bo tudi čez teden dni, ko se bo v Flandriji z vožnjo na čas že začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu.

Polanc je napovedal, da bodo pri sestavi ekipe imeli prednost kolesarji iz svetovne serije, imena pa naj bi sporočili v torek.

Že zdaj je znano, da bosta v vožnji na čas nastopila Pogačar in Tratnik.