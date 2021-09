Veliko zmagoslavje Colbrellija na domačem dvorišču, Pogačar blizu vrha

Odločitev na 179,2 kilometra dolgi trasi je padla v predzadnjem krogu (od osmih po okolici Trenta), ko se je s silovitim napadom odlepila trojica (Remco Evenepoel, Sonny Colbrelli in Benoît Cosnefroy), ki ji Tadej Pogačar, ki se je boril do konca in lovil ubežno trojko, ni mogel slediti.

Cosnefroy je v zadnjem krogu na vzponu odpadel in osvojil bron, za zmago pa sta se pomerila Evenepoel in moštveni kolega Mateja Mohoriča (13. mesto), Colbrelli. Izkušeni Italijan je v ciljnem sprintu zanesljivo ugnal Belgijca, ki je na letošnjem prvenstvu osvojil že bron v kronometru, in pred bučnimi navijači svoji domovini privozil četrto zlato medaljo v članski konkurenci.

Foto: Guliverimage

Podrobnejši potek dirke (179,2 km, 3.700 višinskih metrov):

Cilj: Italijanski as Sonny Colbrelli je v zaključnem šprintu ugnal belgijskega čudežnega dečka Remca Evenepoela! Bron je osvojil Francoz Benoit Cosnefroy, četrti je bil še en Italijan Matteo Trentin, peto mesto pa je zasedel Tadej Pogačar.

Izidi EP v kolesarstvu (člani):

1. Sonny Colbrelli (Italija) 4:19:45

2. Remco Evenepoel (Belgija) isti čas

3. Benoit Cosnefroy (Francija) + 1:30

4. Matteo Trentin (Italija) 1:43

5. Tadej Pogačar (Slovenija) isti čas

6. Marc Hirschi (Švica)

7. Markus Hoelgaard (Norveška)

8. Ben Hermans (Belgija) 1:45

9. Pavel Sivakov (Rusija) 1:49

10. Victor Campenaerts (Belgija) 5:41

...

13. Matej Mohorič (Slovenija) 5:50

- odstop: Domen Novak, Žiga Jerman, David Per (vsi Slovenija)

Kolesarje zdaj čaka nekaj dni premora, že prihodnjo nedeljo pa se bo z vožnjo na čas začelo svetovno prvenstvo v Flandriji (19. - 26. september).

Foto: Guliverimage

6 km do cilja: Kdo bo evropski prvak leta 2021? Bližamo se končni odločitvi. Odločila bo ravnina.

12 km do cilja: Evenepoel se je otresel Cosnefroya, ki je omagal. Se bo znebil tudi Colbrellija, ki se izogiba vožnji na čelu? Pogačarjeva skupina ima že minuto zaostanka.

22 km do cilja: Silovit napad Evenepoela, ki sta se mu pridužila še Colbrelli in Cosnefroy. Pogačar se ne predaja, a zaostaja že pol minute.

With these legs, it will be hard for nuclear Colbrelli to lose this. He answered shockingly easy to Remco's million watts attack. Brilliant race, by the way! #EuroRoad21 pic.twitter.com/71yDtUVyYn — Mihai Simion (@faustocoppi60) September 12, 2021

16.30 (25 km do cilja): Do cilja sta samo še dva 13-kilometrska kroga in dva vzpona na Povo (3,6 km/4,7 %). Ubežna skupina devetih kolesarjev, med njimi je tudi Pogačar, vodilni kolesar lestvice UCI, si je pridelala udobno razliko dveh minut.



16.05 (39 km do cilja): Še trije krogi do cilja. V ospredju je še deveterica (Campenaerts je odpadel zaradi težav s kolesom), med njimi tudi Pogačar, Colbrelli in Evenepoel, ki si je pred glavnino nabrala že krepko minuto prednosti.

Changement de vélo pour Campenaerts, effort supplémentaire pour le Belge qui a subi un souci mécanique. Il revient malgré tout sans trop de peine sur Almeida et Bardet. #EuroRoad21 pic.twitter.com/bFRPip8V6Z — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 12, 2021



15.40 (53 km do cilja): Do konca dirke, ki odloča o tem, kdo bo v prihodnji sezoni nosil majico evropskega prvaka, so še štirje krogi, vodilna skupina pa se množi. Zdaj je v njej že deset kolesarjev, tudi Colbrelli, ki je zaradi svojih specifik (zna se vzpenjati, še bolje pa šprintati) eden od glavnih favoritov za evropski naslov.

15.35 (61 km do cilja): Vodilna peterka dobiva družbo. Pogačarjevi skupini so se pridružili Francoz Benoit Cosnefroy, Švicar Marc Hirschi in belgijski adut Remco Evenepoel. Svoj kos pogače si želi tudi ruski kolesar Pavel Sivakov.



15.20 (66 km do cilja): Spet sprememba v ospredju dirke! Tokrat je to dobra novica tudi za slovenske ljubitelje kolesarstva. Pogačar vozi v vodilni skupini petih kolesarjev, ki ima pol minute prednosti pred glavnino.



V vodilni peterki je tudi Pogačarjev moštveni kolega pri ekipi Emiratov Matteo Trentin, Belgijec Victor Campenaerts, Norvežan Markus Hoelgaard in Ukrajinec Mark Padun. Trentin je majico evropskega prvaka že oblekel in sicer leta 2018.

Foto: Guliverimage



15.15 (74 km do cilja): Napad Romaina Bardeta, ki pa glavnine očitno ne skrbi, saj se na potezo Francoza, ki je sicer izrazit hribolazec, ni odzvala.

15.10: 77 kilometrov pred ciljem sta glavnina in ubežna skupina zopet združeni. Pogačar in Mohorič vozita v ospredju, tempo diktirajo Belgijci, ki stavijo na Evenepoela, in Italijani, ki računajo na Colbrellija in Trentina.

15.05 (78 km do cilja): Tadej Pogačar se je odlepil od glavnine in lovi vodilno četverico!



15:00 (87 km do cilja): Spet sprememba na čelu dirke. Napadu domačina Diega Ullisija in Belgijca Victorja Campenaertsa, sta se pridružila še Dewulf in Oliviera.



14.45 (95 km do cilja): V ospredju je spet živahno. Belgijec Stan Dewulf, Francoz Warren Barguil, Španec Roger Adria, Nemec Jonas Rapp in Portugalec Nelson Oliveira so se odlepili od glavnine (+0.10), kjer so najbolj aktivni Italijani, s Filippom Ganno na čelu, ki izkorišča ravninski teren, kjer se odlično znajde. Slovenci za zdaj še niso opozorili nase.

Foto: Guliverimage



14.30 (100 km do cilja): Karavano čaka osem 13-kilometrskih krogov s po 250 metrov višinske razlike ob vzponu na Povo. Glavnina je 100 kilometrov pred ciljem ujela ubežno skupino.



14.15 (115 km do cilja): Nesojeni zmagovalec Dirke po Franciji, Francoz Thibaut Pinot, je prvi prečkal najvišjo točko današnje dirke, Candriai na 1024 metrih nadmorske višine. Sledi spust po zelo zaviti cesti in kroženje po mestu.



130 km do cilja: Vodilna skupina se približuje najtežjemu vzponu dneva, Candriai, ki leži na nadmorski višini 1.040 metrov (5,6 km, 7,1-odstotni naklon, največ 9,8 odstotka). Portugalska prevzema pobudo pri lovljenju vodilne skupine. Njena prednost med vožnjo navkreber počasi kopni.

140 km do cilja: Zasledovalna skupina je ujela ubežnike. V ospredju zdaj vozi skupina 12 kolesarjev, med njimi so kar štirje Španci in trije Francozi. Slovenija bi na EP lahko nastopala z osmimi kolesarji, a se jih je v Trentu zbralo le pet.

145 km do cilja: Ubežni skupini, ki ima minuto prednosti pred glavnino, se je pridružil še Francoz Thibaut Pinot, medtem ko se je Španec Soto nekoliko iztrošil in je trenutno v zasledovalni skupini, v kateri uigrano vozijo kar štirje Španci. Belgijci, ki imajo v svojih vrstah tudi vročega Remca Evenepoela, ki je bil na kronometru EP odličen tretji, v glavnini prevzemajo pobudo, medtem ko Slovenci za zdaj vozijo v ozadju.

150 km do cilja: Tako kot na olimpijskih igrah kolesarji tudi na evropskem prvenstvu nimajo radijske povezave s spremljevalnimi avti, kar je dodatna oteževalna okoliščina. Se spomnite, kaj se je zgodilo na ženski olimpijski dirki?

Foto: Guliverimage

155 km do cilja: Največ kolesarjev na današnji dirki ima ekipa Emiratov, kar deset. Sledi moštvo Bahraina z devetimi kolesarji in Groupama-FDJ ter Deceuninck - Quick Step s sedmimi. Med njimi je tudi irski šprinter Sam Bennett, ki ni dirkal že do maja. Vmes se je spopadal s poškodbo kolena in zapletel v spor s svojim šefom Patrickom Lefevrom, ki je znan po svojem ostrem jeziku.



170 km do cilja: Po nekaj poskusih bega je nekaj razlike uspelo ustvariti štirim kolesarjem. Francoza Franck Bonnamour in Aurélien Paret-Peintre, Belgijec Harm Vanhoucke in Španec Antonio Jesús Soto so si pred glavnino ustvarili minuto in pol prednosti.



179,2 km dolga trasa cestne dirke je razdeljena na dva dela. Prvi del je bolj hribovit. Dolg je dobrih 70 kilometrov in ima tri krajše, a strme vzpone. Sledi še osem 13-kilometrskih krogov okoli Trenta. Kolesarji bodo skupaj premagali dobrih 3.700 višinskih metrov.



Štart dirke ob 12.45: Karavano čaka dobrih 179 kilometrov in skoraj 3.700 višinskih metrov. Trasa je razdeljena na dva dela. Prvi del je bolj hribovit. Dolg je dobrih 70 kilometrov in ima tri krajše, a strme vzpone. Sledi še osem 13-kilometrskih krogov okoli Trenta. Lanskega evropskega prvaka Italijana Giacoma Nizzole ni na štartu.