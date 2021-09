Švicar razžalostil Italijane, Pogačar daleč od medalje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kronometer na evropskem prvenstvu ni ustrezal Tadeju Pogačarju, kar se je na koncu izkazalo za resnično, saj je zaostal za zmagovalcem Filippom Ganno za minuto in 13 sekund.

Na evropskem prvenstvu v Trentu je Švicar Stefan Küng ubranil naslov prvaka v kronometru. Drugega Filippa Ganno je prehitel za osem sekund. Bronast je bil na 22,4-kilometra dolgi progi Belgijec Remco Evenepoel. Slovenski adut Tadej Pogačar se na ravni trasi, ki mu ni bila pisana na kožo, ni najbolje znašel in osvojil 12. mesto. Za zlatim Švicarjem je zaostal minuto in 21 sekund.

Kakšna drama v kronometru na evropskem prvenstvu v Trentu. Po polovici proge je najbolje kazalo aktualnemu svetovnemu prvaku Filippu Ganni, ki je imel pred Belgijcem Remcom Evenepoelom vsega sekundo zaostanka, Švicar Stefan Küng pa je imel pribitek štirih sekund.

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je bil sicer v krogu favoritov za odličje, vendar mu trasa kronometra ni ustrezala. Na 22,4 kilometra dolgi preizkušnji so morali narediti kolesarji vsega 100 višinskih metrov, kar je bila voda na mlin klasičnim kronometristom. Že pri prvem merjenju je imel zaostanek 33 sekund, v nadaljevanju pa ga je celo prehitel Ganna, ki je štartal za njim.

Italijani so upali, da bo zadnjemu uspel veliki met in bo postal tudi evropski prvak. Ko je prišel v cilj, je postavil najboljši rezultat. Evenepoel je ob prečkanju ciljne črte zaostal šest sekund, zaradi česar je v italijanskem taboru postalo še bolj veselo.

Küng v drugem delu drvel kot ekspresni vlak

Vsi so pogledovali v kralja Künga, ki je kot ekspresni vlak divjal proti cilju. In ob prihodu na zadnjo ciljno ravnino je postalo jasno, da bo Švicar ubranil naslov evropskega prvaka v kronometru. Srebrnega Ganno je prehitel za osem sekund, njegova povprečna hitrost pa je znašala kar 54,9 km/h – Pogačar je za njim zaostal minuto in 21 sekund ter osvojil 12. mesto.

"Trasa je bila hitra. Nazaj grede smo imeli nekaj vetra v hrbet. Na vmesnem času sem vedel, da sem lahko prvak, zato sem pritiskal. V glavi sem imel, da bo tesno, zato sem dal vse od sebe. Na polno sem šel. Vesel sem osvojenega naslova, rad pa bi postal prvak 19. septembra (takrat je kronometer na svetovnem prvenstvu, op. a.)," je po osvojeni zlati medalji dejal Küng.

Zmagovalna trojka na evropskem prvenstvu Foto: Guliverimage

Že pred člani so se za kolajne potegovale tudi članice. Naslov prvakinje je osvojila Švicarka Marlen Reusser, srebro je Nizozemski prikolesarila Ellen van Dijk, bron pa gre po zaslugi Lise Brennauer v Nemčijo. Edina slovenska predstavnica Eugenia Bujak je zasedla 23. mesto, za zmagovalko, moštveno kolegico pri ekipi Ale BTC Ljubljana, je zaostala 3:06 minute.

Pri mlajših članih sta nastopila dva Slovenca. Nik Čemažar je bil z zaostankom 1:44 minute 18., Anže Skok pa je med 49 nastopajočimi zasedel 40. mesto. Naslov evropskega prvaka je slavil Danec Johan Price Pejtersen. Srebro je pripadlo Norvežanu Soerenu Waerenskjoldu, bron pa Nizozemcu Daanu Hoolu.

V petek, soboto in nedeljo bodo v Trentu na vrsti še cestne preizkušnje.

