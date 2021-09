Pogačarju vse padlo dol, naučil se je nekaj novega

Kjerkoli se pojavi Tadej Pogačar, je v igri za najvišja mesta s predstavami in dosežki, ki jih je spisal v kratki profesionalni karieri. Star je star šele 22 let in mora še raziskati neodkrite dele kolesarskega sveta, dobiti nove izkušnje, ki mu bodo v nadaljevanju kariere še dodatno koristile.

Zato se je odpravil na člansko evropsko prvenstvo, da se preizkusi tudi na nekoliko drugačnih preizkušnjah. Skušal je videti, kako se bo odrezal na klasičnem kronometru, v katerem so morali kolesarji opraviti vsega 100 višinskih metrov, kar je povsem v nasprotju denimo s tistimi na Dirki po Franciji, kjer so prisotni tudi konkretnejši klanci in na katerih blesti. "Včasih sem mislil, da so mi ravni kronometri zelo všeč, ampak očitno mi niso najbolj po godu. Fizika dela svoje, je bolje, če so malo klančki. V nedeljo mi bo trasa malo bolj pisana na kožo, ampak še vedno se zna zgoditi, da bodo hitrejši kolesarji pretrpeli do konca. Dirka bo zelo zanimiva," je za STA povedal Pogačar.

Noge še niso bile prave, v nedeljo bo proga bolj po njegovem okusu

Da bo na koncu za zlatim Stefanom Küngom zaostal minuto in 21 sekund ter osvojil 12. mesto, ni sicer nihče pričakoval. Niti sam ne, a trasa dejansko ni bila po njegovem okusu. Na progi ga je celo dohitel in prehitel Filippo Ganna, ki je štartal za njim, na koncu pa osvojil srebrno medaljo - bronast je postal Belgijec Remco Evenepoel.

Tadej Pogačar upa, da se bodo noge v nedeljo vrtele na pravih obratih. Foto: Vid Ponikvar

"Radijska zveza je prenehala delovati, videl sem tudi, da se mi Ganna in Evenepoel približujeta zelo hitro in mi je vse skupaj malce padlo dol. Ko se to zgodi in se želiš pobrati, ni več pravega ritma. Mislim, da sem se spet naučil nekaj novega. Vseeno je bil kronometer zelo hiter. Solidno sem se odrezal, ne najslabše. Na kronometru je fino, ko te kdo spodbuja, da ti kdo pravi, kje je kdo, kje se moraš voziti v ovinkih, kje pritiskati. Ko enkrat nimaš več postaje, to pri meni postane kot trening. Takrat pa vedno trpim na kolesu za kronometer. V tistem prvem delu sem bil še vzhičen in res mi je bilo v užitek voziti, potem pa preklopiš kot na treningu, nihče te več ne žene. Ampak tako je, ni panike," je še povedal Pogačar.

"Cilj italijanska klasika, sezona več kot odlična"

Po premoru po vnovičnem zmagoslavju na Dirki po Franciji in osvojeni bronasti medalji na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu je dal jasno vedeti, da bo prve dirke izkoristil za vrnitev v tekmovalni ritem. Večja pričakovanja ima za nedeljsko cestno preizkušnjo, kjer bo imela Slovenija v njem in Mateju Mohoriču, ki je v odlični formi, dva aduta za odličje.

Matej Mohorič je v zadnjem obdobju v odlični formi. Foto: Guliverimage

Nato bosta oba obrnila list še proti svetovnemu prvenstvu v Belgiji, kjer bo cestna preizkušnja 26. septembra. Pogleduje pa predvsem proti italijanski klasiki: "Glavni cilj zaključnega dela je klasika po Lombardiji. Bomo videli, če bo prišla forma do takrat. Če ne, se ne bom sekiral. Sezona je bila več kot odlična. Uživam tudi ob takih dnevnih, kot je danes, ko se naučim kaj novega. Bomo videli, kaj bo do konca sezone. Vesel sem, da lahko nastopam za reprezentanco in dam vse od sebe na vseh tekmovanjih."