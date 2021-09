Pogačar osrednja zvezda

Tadej Pogačar je eden izmed 24 slovenskih kolesarjev, ki bodo nastopili na EP. Na delu razumljivo ne bomo videli junaka Vuelte Primoža Rogliča, ki naj bi izpustil tudi svetovno prvenstvo v Flandriji. Na evropskem prvenstvu pedal ne bodo vrteli niti preostali trije kolesarji, ki so bili v zadnjih treh tednih aktivni na Dirki po Španiji - Jan Polanc, Jan Tratnik in Luka Mezgec.

Oči bodo uprte predvsem v Pogačarja, ki je svetovna kolesarska zvezda. Prav zaradi njega bo evropsko prvenstvo deležno še toliko več pozornosti. Njegova želja sta dobra nastopa v Italiji in nato na cestni dirki 26. septembra v Flandriji, dobro pa bi se rad odrezal tudi na italijanski klasiki po Lombardiji (zadnjem od prestižnih petih kolesarskih spomenikov), ki bo 9. oktobra.

V četrtek Pogačar v boju za medaljo v kronometru

Medaljo z evropskega prvenstva že ima, pred petimi leti je bil v Franciji bronast. Sprva je bilo načrtovano, da bo imel v Trentu trojni program, a po poročanju Radia Slovenija v sredo slovenske šesterice ne bo na štartu. Na seznamu za nastop so bili Pogačar, Anže Skok in Nik Čemažar, od žensk pa Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Žigart.

Preizkušnja bo na sporedu ob 14.30, tako moški kot ženski del ekipe pa bo moral prevoziti ravninsko 22,4 kilometra dolgo traso okoli Trenta.

Eugenia Bujak bo prav tako nastopila na kronometru in cestni dirki. Foto: Vid Ponikvar

Evropsko prvenstvo bodo odprli mladinci in mladinke v vožnji na čas. Slovenske barve bodo branili Nika Bobnar in Pija Galof pri dekletih ter Jaka Špoljar pri fantih.

V četrtek bo prišel na vrsto tudi moški članski kronometer, v katerem bodo oči uprte v Pogačarja. Poleg njega bosta med mlajšimi člani nastopila še Anže Skok in Nik Čemažar, pri članicah pa bo pedala vrtela Eugenia Bujak.

Zadnji dan Pogačar v boju za medalje na cestni dirki

Petkov dan bo namenjen cestnim dirkam v kategoriji mladincev in mladink. Pri fantih bodo za Slovenijo kolesarili Fabijan Kralj, Vid Jeromel in Aljaž Turk - čaka jih 107,2 kilometra dolga preizkušnja -, pri dekletih pa ob Bobnarjevi in Galofovi še Nuša Moroz. Nastopile bodo tudi mlajše članice, ki bodo morale prestati pasti 80,8 kilometra dolge trase. Slovenija bo imela dve predstavnici, in sicer Tjašo Sušnik in Laro Rajterič.

V soboto se bodo ob 9. uri na 133,6 kilometra dolgo dirko, sestavljena iz desetih krogov, podali mlajši člani v sestavi Skok, Čemažar, Kristjan Hočevar, Matevž Govekar, Gal Glivar in Aljaž Jarc. Popoldne bodo noge ogrele še članice. Ob Bujakovi bodo osem krogov v celotni dolžini 107,2 kilometra prevozile tudi Urša Pintar, Urška Žigart in Urška Bravec.

Gal Glivar bo nastopil v kategoriji mlajših članov. Foto: Ana Kovač

Zadnji dan prvenstva bodo dejavni le še člani, ki jih čaka 179,2 kilometra dolga trasa. Najprej bo na vrsti 72 kilometrov dolg razgiban del z vzponom na Candriai (4,8 km/8,9 %) okoli 118 kilometrov pred ciljem. Sledil bo spust in osem krogov po trasi, po kateri bodo vozili v preostalih kategorijah.

Krog bo dolg 13,2 kilometra, v njem pa bo treba premagati natanko 250 višinskih metrov. Člani bodo v nedeljo opravili s 3.765 višinskimi metri, kar bi utegnil biti prevelik zalogaj za klasične šprinterje. Pogačar se je na tovrstnih trasah že večkrat izkazal in v šprintu manjših skupin ogrožal tudi največja imena enodnevnih klasik.

Tudi druge reprezentance z močnimi aduti, zlasti Italijani

Na evropskem prvenstvu sicer ne bo vseh najboljših kolesarjev, a bomo videli kar nekaj zanimivih obrazov. Belgijci bodo stavili na Remca Evenepoela in Philippa Gilberta, močno zasedbo pa bodo imeli gostitelji Italijani: Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Sonny Colbrelli in Filippo Ganna. Zadnji je eden od favoritov za zlato medaljo na kronometru.

Remco Evenepoel je belgijski adut. Foto: Guliverimage

Pri Francozih bo na štartu Benoit Cosnefroy, zmagovalec klasike po Bretanji in eden od favoritov za naslov. Slovaške barve bo zastopal Peter Sagan, pri Nizozemcih pa bo veliko odvisno od Baukeja Molleme in Nikija Terpstre. Pri Portugalcih bo glavni adut Joao Almeida. Močna bo tudi švicarska zasedba z Marcom Hirschijem in Ginom Mäderjem, pri Nemcih pa bo glavni adut Simon Geschke.

Slovensko člansko reprezentanco bodo v Trentu vodili Marko Polanc, Gorazd Štangelj in Andrej Cimprič, donedavni selektor Andrej Hauptman pa ni podaljšal pogodbe s kolesarsko zvezo.

Do zdaj so zlato kolajno na EP osvojili Zoran Klemenčič (1998) med mlajšimi člani v Uppsali na Švedskem na cestni dirki, Blaž Bogataj med mlajšimi člani na cestni dirki v Ankari leta 2010 ter Jan Tratnik na cestni dirki v Goesu na Nizozemskem pred devetimi leti. Zadnjo kolajno na prvenstvih stare celine je osvojil Izidor Penko med mlajšimi člani v kronometru v Brnu na Češkem pred tremi leti. Slovenija bo lovila 12. kolajno na EP, vse so osvojili moški.

Na EP člani in članice nastopajo od leta 2016, pred tem pa so bila prvenstva namenjena le mlajšim selekcijam.