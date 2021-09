Roglič: Nesmiselno bi bilo, da karkoli rečem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Težko bi karkoli rekel vnaprej. Najprej bi rad užival ob uspehu, ki smo ga dosegli. Nato bom pametno začrtal, kaj in kako v nadaljevanju sezone," so bile besede Primoža Rogliča po velikem uspehu na Vuelti glede načrtov za zaključek sezone, v katerem je eden od vrhuncev svetovno prvenstvo.

Za slovenskim kolesarjem Primožem Rogličem je spet posebno leto, kot smo pri njem že vajeni. Prisotni so bili tako vzponi kot tudi padci. Pri drugih je šlo za resnične padce, ne za prenesen pomen, saj je ravno zaradi bližnjega srečanja z asfaltom moral predčasno končati Dirko po Franciji, ki je bila njegov osrednji cilj.

Da se zna hitro pobrati iz težkega položaja, je že večkrat dokazal. Tudi lani, ko ga je Tadej Pogačar v zadnjem trenutku prehitel in osvojil Tour de France. Nato je osvojil belgijsko klasiko Liege-Bastogne-Liege in drugič Vuelto.

Po Touru ni bil prepričan o olimpijskih igrah, sledil pa je nor dosežek

Po letošnjem padcu na Touru je bilo pri njem kar nekaj dvomov glede nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu. A se je spet ekspresno pobral in dobil najlepšo mogočo nagrado, saj je na kronometru osvojil zlato medaljo. Ta mu je dala dodatno energijo, da se je spet lotil Dirke po Španiji in jo osvojile še tretjič zapored.

Primož Roglič je v nedeljo tretjič zapored osvojil Vuelto. Foto: Guliverimage

"Vedno poskušam iti hitro naprej. Teden po Touru še nisem bil prepričan o olimpijskih igrah, ker stvari niso šle tako hitro, kot sem mislil. Nato sem šel in sledil je nor dosežek. Na koncu sem bil tudi na štartu Vuelte. Izjemno je. Ko imaš podporo družine in najbližjih, je lažje," je z nasmeškom na obrazu povedal Roglič, ki je zdaj spet v kolesarskem raju.

Za načrte za konec sezone je prezgodaj

Nato je spregovoril o hitri rehabilitaciji, ki je pri njem nekaj posebnega: "Rehabilitacija je del treninga. Veliko sem se pripravljal na Tour, a imel tam na žalost težave. Nisem mogel nadaljevati in celo odstopil. Potreboval sem počitnice, da sem se usmeril proti naslednjim ciljem, ki sem jih moral postaviti. Vesel sem, da mi je uspelo na način, kot mi je. Preprosto sem užival. Lepo je bilo že začeti Vuelto, ob koncu je bilo z zmago še toliko lepše. Užival sem vsak trenutek te dirke. Štartali smo pred katedralo, končali pred katedralo. S takšnim rezultatom se ne bi mogel nihče pritoževati."

Na katere dirke ga bo pot vodila do konca leta? Foto: Guliverimage

Vrhuncev v letošnjem koledarskem letu še ni konec. Jasno je, da ga ne bomo videli na delu na evropskem prvenstvu, ki bo ta teden - v kronometru in na cestni dirki bo nastopil Pogačar -, kot kaže, pa ga ne bo niti na svetovnem prvenstvu v Belgiji. Ob tem dodaja: "Težko bi karkoli rekel vnaprej. Nesmiselno bi bilo, da karkoli rečem. Najprej bi rad užival ob uspehu, ki smo ga dosegli. Nato bom pametno začrtal, kaj in kako v nadaljevanju sezone."

Za zdaj ima na svojem koledarju zabeleženi italijanski dirki, in sicer Giro dell'Emilia in Dirko po Lombardiji, ki sta predvideni oktobra. Jim ga bo na Kolesarski zvezi Slovenije vseeno uspelo prepričati, da bo nastopil tudi na svetovnem prvenstvu med 18. in 26. septembrom? Članska cestna preizkušnja bo na sporedu prav zadnji dan, posamični kronometer pa uvodni dan prvenstva.