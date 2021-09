Primož Roglič v šampionskem slogu postal kralj Vuelte!

Podrobno, 21. etapa:

Vrstni red na cilju

# Kolesar Čas Povp. hitrost (km/h) 1 ROGLIČ Primož 44:03 2 CORT Magnus 44:16 45.813 3 ARENSMAN Thymen 44.54,50 45.159 4 ČERNÝ Josef 45.18,91 44.753 5 HAGA Chad 45.45,60 44.318

20.26 - Primož Roglič je v velikem slogu osvojil Vuelto. Z etapno zmago na zaključnem kronometru. Drugega v skupnem seštevku Enrica Masa je pred prihodom v cilj prehitel, najbližje v današnjem dnevu pa mu je bil s 13 sekundami zaostanka Danec Magnus Cort.

20.13 - Primož Roglič ima najhitrejši čas tudi pri drugem merjenju časa. Njegov naskok je 16 sekund.

20.02 - ob progi je ogromna množica, ki je navdušena na Primožem Rogličem, ki je pri prve mmerjenju vmesnega časa kar 19 sekund hitrejši od trenutno vodilnega Magnusa Corta.

19.43 - na progi je Primož Roglič, ki mora le še potrditi, da je kralj letošnje Vuelte.

19.29 - Jan Polanc je odlično odpeljal kronometer in na cilj prikolesaril s sedmim časom - 46:17.

19.21 - Najbližje se je Magnusu Cortu za zdaj približal Thymen Arensman, ki zaostaja 38 sekund.

19.13 - še pol ure in na cesto se bo zapeljal novi, stari kralj Vuelte Primož Roglič.

19.03 - "Prehitro je, da bi rekel, ali je bil to moj najboljši kronometer v karieri. Zagotovo pa je bil dober. Na ogrevanju sem se počutil dobro, zato sem pritisnil. Ko sem slišal, da imam prednost 27 sekund, sem dobil dodatno moč," je na cilju razlagal Magnus Cort, ki je na Vuelti prejel nagrado za najbolj borbenega kolesarja.

18.45 - imamo novega vodilnega. Danec Magnus Cort (EF Education) je za minuto in dve sekundi prehitel Josefa Černyja. Nov najhitrejši čas je zdaj 44:16.

18.41 - na delu je tudi Jan Polanc.

18.40 - Jan Tratnik je na cilj prikolesaril v času 47.23, kar je v tistem trenutku znašalo za šesto mesto. Jasno je postalo, da ne bo ponovil rezultata iz 1. etape, v kateri je bil v 7,1 kilometra dolgem kronometru tretji.

18.30 - Danec Magnus Cort je najbolje na poti, saj ima najboljši rezultat na prvih dveh merjenih rezultat. Pri drugem ima kar 28 sekund naskoka.

18.26 - Luka Mezgec je bil danes zelo natančen. S kronometrom je opravil v natanko 51 minutah.

18.24 - "Zadnja etapa zelo težke Vuelte, zato sem vesel, da sem prečkal ciljno črto. Kronometer ni bil tako lahek. Dolg je bil, 45 minut. Moč sem skušal privarčevati za konec. Klanec je bil prav tako zelo težak. Mislim, da mi je uspel dober kronometer. Bomo videli, kaj bo to prineslo," je po prihodu v cilj dejal trenutno vodilni Josef Cerny.

18.22 - slovenski kolesar Jan Tratnik ima pri drugem merjenju časa zaostanek 1:35. Upajmo, da bo do konca kaj pridobil.

18.11 - Jan Tratnik očitno nima tako hitrih nog. Pri prvem merjenju za Josefom Cernyjem zaostaja 59 sekund, za drugim Chadom Hago 41 sekund. Ob prečkanju merjenja vmesnega časa je imel peti rezultat.

17.57 - Češki kolesar Josef Cerny je postavil merilo za naslednje tekmovalce. 33,8-kilometrsko progo je prekolesaril v 45:19.

17.50 - na progi je Jan Tratnik (Bahrain Victorious), ki je eden od favoritov za današnjo zmago.

17.47 - Josef Cerny (Češ) Deceuninck-QuickStep, ki se je na progo podal kot prvi, je za zdaj najhitrejši pri prvem in drugem merjenju rezultata.

17.37 - na progo se je podal Luka Mezgec (BikeExchange).

17.04 - kot prvi se je na progo podal Josef Cerny (Češ) Deceuninck-QuickStep. Prvi Slovenec na progi bo Luka Mezgec (BikeExchange), startal bo ob 17.37. Jan Tratnik (Bahrain Victorious), eden od favoritov za današnjo zmago, se bo na progo podal ob 17.50, Jan Polanc (UAE Team Emirates) ob 18.41 in Primož Roglič (Jumbo-Visma) kot zadnji na startni listi ob 19.43.

Na Dirki po Beneluksu velika zmaga Mateja Mohoriča

17.02 – Pozdravljeni. Čas je še za sklepno dejanje Dirke po Španiji, na kateri bodo tretjič zapored kot kralja okitili Primoža Rogliča. Tudi na današnjem kronometru, ki je dolg 33,8 kilometra, je favorit za etapno zmago. V ožji krog favoritov je tudi Jan Tratnik. Medtem pa je njegov moštveni kolega Matej Mohorič v velikem slogu dobil zadnjo etapo na Dirki po Beneluksu.

Skupni vrstni red pred 21. etapo:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 83;11:27

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 2:38

3. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 4:48

4. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 5:48

5. Gino Mäder (Švi/Bahrain Victorious) 8:14

6. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 11:38

7. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 13:42

8. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 16:11

9. David de la Cruz (Špa/UAE Team Emirates) 16:19

10. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 20:30

...

43. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 2;20:31

94. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 4;04:01

107. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 4;23:33

...