Roglič ne bi mogel biti bolj zadovoljen

"V etapi sem pazil predvsem na Enrica Masa in Adama Yatesa, čeprav je bilo na koncu v igri precej več kolesarjev. Morali smo biti močni in pozorni, vse pa sem imel bolj ali manj pod nadzorom. Prva polovica etape je bila prijetna, sem pa na zadnji gorski etapi pričakoval napade. Nato je Ineos pritisnil in držal hud tempo, dirka pa je eksplodirala," je nosilec rdeče majice Primož Roglič v cilju opisoval današnje dogajanje.

Bo nastopil tudi na svetovnem prvenstvu? Po včerajšnji etapi je Roglič z novinarji v Španiji spregovoril tudi o morebitnem nastopu na svetovnem prvenstvu, ki bo od 16. do 28. septembra potekalo v Flandriji. "Najprej si želim končati Vuelto, šele potem bom razmišljal o prihodnosti, ampak načeloma svetovnega prvenstva nimam v načrtu," je povedal. Do konca sezone pa ima v programu še Dirko po Lombardiji (9. oktobra) in Dirko po Emilii (2. oktobra).

Favoriti pazili drug na drugega, to je izkoristil Francoz

Na zadnjem klancu je pokrival napade Adama Yatesa, s skokom je poskusil tudi Enric Mas, naposled je še sam Roglič stopil na pedala in umiril tekmece, a se je takrat iz ozadja mimo skupine favoritov pripodil 23-letni Francoz Clement Champoussin (AG2R Citroën), a se na njegov napad favoriti niso odzvali. Champoussin je z zadnjimi atomi moči prišel do svoje prve profesionalne zmage, Roglič pa je v zaključku vzel še nekaj sekund Masu in Yatesu ter ciljno črto prečkal na drugem mestu.

Vrhunci 20. etape:

⏯La traca final en Galicia ha acabado cambiando el podio final de #LaVuelta21, con @clemchampou como vencedor sorpresa. Revívelo en 1'



⏯The final podium of La Vuelta changed in the last battle to Castro de Herville ⛰️, with Champoussin as the winner. The 1' summary@gorouvy pic.twitter.com/7FdVfMMA9D — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

V kronometru Roglič prvi favorit

Zasavec ima zdaj dve minuti in 38 sekund prednosti pred drugo uvrščenim Enricom Masom (Movistar) in 4:48 pred Avstralcem Jackom Haigom (Bahrain Victorious), ki se je po odstopu Kolumbijca Miguela Angela Lopeza (Movistar) prebil na oder za zmagovalce. Jutri bo Roglič, olimpijski prvak v kronometru, le še pritisnil piko na i na zaključni uri resnice, 33-kilometrski vožnji na čas v romarskem središču Santiago de Compostela, kjer se bo letošnja Vuelta tudi končala. "Veselim se kronometra. To smo čakali in naposled je tu," pravi slovenski šampion, prvi favorit za jutrišnjo zmago.

Gino Mäder je novi lastnik bele majice. Foto: Guliverimage

Mäder slekel Bernala

Adam Yates je bil danes sicer dobro razpoložen, čeprav se mu Rogliča ni uspelo otresti, zato pa je moštvo Ineos Grenadiers doživelo udarec. Egan Bernal je sicer tudi sam poskušal še z enim napadom na Rogliča, bil je neuspešen, mlademu Kolumbijcu pa je pobral še zadnjo zalogo moči in po njem je popolnoma popustil, zdrsnil na šesto mesto v skupnem seštevku in izgubil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki, ki jo je nosil vse od tretje etape do danes. Danes je belo oblekel 24-letni Švicar Gino Mäder (Bahrain Victorious).

"Odlično smo izpeljali načrt, da Jacka (Haiga, op. p.) spravimo na stopničke, pa tudi jaz sem dobil prijetno presenečenje. Težko je bilo. V ubežni skupini smo imeli Marka Paduna, ki je bil izjemno močan in bi najbrž lahko dobil etapo, če mu ne bi naročili, naj počaka. Nato je opravil izjemno delo in pomagal meni in Jacku. Na Vuelto smo nekako prišli z željo po stopničkah in uspelo nam je," se je veselil Mäder.

Bela in rdeča majica jutri teoretično še lahko zamenjata lastnika, medtem ko je boj za zeleno in pikčasto končan. Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step) je najboljši po točkah (250) na 76. Vuelti, Avstralec Michael Storer (Team DSM) pa je najboljši hribolazec na dirki (80 točk).

Jutrišnja zadnja etapa, 33,8-kilometrski posamični kronometer v Santiagu de Composteli, se bo začčela ob 16.29, Roglič pa se bo na traso podal zadnji, ob 19.49.