Rogliča napadali in se zaleteli v zid, Francoz poletel do etapne zmage

Dirka po Španiji, potek 20. etape:

Cilj: Clement Champoussin (AG2R Citroën) je z napadom iz ozadja prišel do etapne zmage, Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v zadnjih metrih stopil na plin in poslal sporočilo konkurentom. Kisovčan je odločno ubranil rdečo majico in mora jutri le še solidno odpeljati zaključni kronometer 76. Vuelte!

2 km do cilja – iz ozadja je priletel Clement Champoussin (AG2R Citroën) in se odpeljal v vodstvo mimo skupine favoritov, ki niso niti trznili.

3 km do cilja – Gibbons in Bizkarra sta ujeta, z napadom je poskusil še Enric Mas, odgovoril mu je Yates, Roglič brez težav odgovarja na vse napade.

4 km do cilja – Mikel Bizkarra se je odpeljal skupini z Rogličem, Yatesom, Masom in Haigom, favoritov Španec ne zanima. Gibbons je spet nekoliko pridobil (0:30). Haigu zmanjkuje moči, na vsakem strmejšem delu klanca zaostane in nato na položnejših delih lovi priključek.

Miguel Angel Lopez (Movistar) je odstopil z Vuelte.

5 km do cilja – Roglič, Yates, Haig in Mas so se Gibbonsu približali na deset sekund, tudi Roglič je s pospeškom pokazal konkurentom, da je še najmočnejši kolesar na Vuelti.

17.23 (6 km do cilja) – Gibbons ima še dobro minuto prednosti pred zasledovalci, skupino favoritov z Rogličem. Iz te je skočil Bizkarra, s protinapadom mu je odgovoril Adam Yates (Ineos Grenadiers), Roglič se mu je hitro priključil, tudi Enric Mas (Movistar) se drži Slovenca. Skupina z Bernalom zaostaja že 6:15 za vodilnim, v njej pa ni več Miguela Angela Lopeza (Movistar), ki ima danes res slab dan.

17.16 (9 km do cilja) - Gibbons se vzpenja na Castro de Herville z dobro minuto in pol prednosti, skupino s Storerjem in Bardetom je že ujela Rogličeva skupina favoritov, v kateri tempo narekuje trojica Bahrain Victoriousa, Haig, Mäder in Padun. Skupina z Bernalom in Lopezom zaostaja dobrih pet minut za Rogličem.

Ciljni vzpon 20. etape je vse prej kot enostaven, maksimalni naklon dosega celo 16 %:

⛰️ ¡El último puerto! Llega el Alto Castro de Herville, 9,7km con rampas del 16%



📈Heading to the last climb! Discover the profile from the Alto Castro de Herville 👇👇#LaVuelta21 pic.twitter.com/09YpHTT2bX — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

17.06 (16 km do cilja) – Gibbons je na spustu še nekoliko povečal prednost pred zasledovalci (1:34), skupina z Rogličem, Masom in Yatesom vozi 2:17 za vodilnim Južnoafričanom, skupna z Bernalom in Lopezom 6:34. Glavnina zaostaja že več kot osem minut, skušina z zelenim Jakobsenom več kot 15.

🏁 - 25 km | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



⛰️ @RyanGibbons23 corona en solitario el Alto de Prado



🔥Ryan Gibbons @TeamEmiratesUAE still leading solo at the top of Alto de Prado!@loterias_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/nH3f4HZiJL — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

16.57 (25 km do cilja) – Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) je prvi prečkal Alto de Prado, 52 sekund pred skupino zasledovalcev s Storerjem in Bardetom, dobri dve minuti pred Rogličevo skupino in kar 6:34 pred skupino z Bernalom in Lopezom.

24-letni Švicar Gino Mäder (Bahrain Victorious) je virtalno v beli majici.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Alto de Prado):

1. Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) 5 točk

2. Michael Storer (Team DSM) 3

3. Romain Bardet (Team DSM) 1

🎥🏁 - 27 km | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



⛰️ ¡Espectacular subida al Alto de Prado!



🔥The race is on fire in the penultimate climb!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/5FfB4GmQlX — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

16.45 (29 km do cilja) – kolesarji se vzpenjajo na Alto de Prado (II, kategorija, 5,5km, 6,3%), Gibbons ima že 1:18 prednosti pred zasledovalci, tem pa se približuje Rogličeva skupina favoritov, ki za vodilnim Južnoafričanom zaostaja 2:45. Skupina z Lopezom in Bernalom se muči, vozi 4:18 za Rogličem. Tudi Benal drsi po virtualni razpredelnici skupnega seštevka dirke in utegne danes izgubiti tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.

16.29 (38 km do cilja) – Polančev južnoafriški moštveni kolega Gibbons vozi 49 sekund pred zasledovalci s pikčastim Storerjem, skupina favoritov z rdečim Rogličem zaostaja 4:03, skupina z Miguelom Angelom Lopezom ( v tej so še Bernal, Rafal Majka, Kruijswijk, De La Cruz in Grossschartner) pa 6:33. Glavnina vozi osem minut za vodilnim, skupina z zelenim Jakobsenom pa zaostaja še 15 minut.

Ob Rogliču vozijo Mas, Haig, Yates, Mäder, Navarro, Bizkarra, Schulz, Padun in Hamilton. Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Movistar) je v virtualnem skupnem seštevku će zdrnil z odra za zmagovalce, na tretje mesto se je prebil Avstralec Jack Haig (Bahrain Victorious).

🎥🏁 - 44 km | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



🚴 @RyanGibbons23 lidera la carrera en solitario en el sprint bonificado de Baiona



💨Ryan Gibbons @TeamEmiratesUAE is leading the race solo in the intermediate sprint@skoda_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/uFmxSdKRWQ — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

Izidi letečega cilja (Baiona):

1. R. Gibbons 20 točk

2. M. Padun 17

3. R. Bardet 15

4. M. Trentin 13

5. M. Storer 10

16.15 (52 km do cilja) – Storer je prvi prečkal tudi Alto de Mougas. V vodstvo se je nato odpeljal Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), ki ima zdaj 22 sekund prednosti pred zasledovalci, skupina favoritov okoli rdečega Primoža Rogliča za vodilnim zaostaja 4:07.

🎥🏁 - 56 km | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



⛰️ @mjstorer_au y @romainbardet empujan las opciones de la fuga en la cima de Mougás



🔵 Storer and Bardet @TeamDSM lead the head of the race in the climb!@loterias_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/dShoxfENQs — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

Izidi gorskega cilja I. kategorije (Alto de Mougas):

1. Michael Storer (Team DSM) 10 točk

2. Romain Bardet (Team DSM) 6

3. Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) 4

4. Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) 2

5. Mark Padun (Bahrain Victorious) 1

16.10 (57 km do cilja) – v skupini favoritov je napadel še David De La Cruz (UAE Emirates), odgovoril mu je Egan Bernal (Ineos), nato so pospešili še Mäder, Haig, Mas, Yates in Roglič. Miguel Angel Lopez (Movistar) se je moral potruditi, da je zadržal stik. Rogličeva skupina vozi dobre štiri minute za vodilno šesterico.

16.05 (59 km do cilja) - Champoussin, Bardet, Storer, Calmejane, Gibbons in Padun vodijo, 20 sekund za njimi so Hirt, Herrada, Trentin in Moniquet, še deset sekund za njimi De Tier, glavnina pa za vodilno šesterico zaostaja 4:39. Adam Yates (Ineos) je v skupini favoritov pospešil, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) se mu je prilepil na kolo, Roglič, Mas, Lopez, Mäder, bernal, Grossschartner in Haig so jima sledili.

15.53 (64 km do cilja) – kolesarji se vzpenjajo na Alto de Mougas (I. kategorija, 9,8 km, 6.4 %), Trentinu so se v vodstvu pridružili še Bardet, Calmejane, Gibbons in Padun, nato je Italijanu zmanjkalo moči in nje odpadel. Četverica ima zdaj pet sekund prednosti pred Trentinom, 15 pred preostankom ubežne skupine in 5:19 pred glavnino. Skupina z zelenim Jakobsenom zaostaja že 11 minut za čelom dirke. Roglič se je vedno vozi povsem mirno v ospredju že močno razredčene glavnine.

15.40 (72 km do cilja) – Storer je prvi prečkal tudi Alto de Mabia, prednost ubežnikov pa se je stopila na 5:15. Matteo Trentin je na spustu nekoliko ušel kolegom iz ubežne skupine.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Alto de Mabia):

1. Michael Storer (Team DSM) 5 točk

2. Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) 3

3. Jesus Herrada (Cofidis) 1

15.32 (78 km do cilja) – ubežna skupina tudi na klancu druge kategorije ostaja skupaj, vozi sedem minut pred glavnino in 8:45 pred skupino z zeleno majico, v kateri so se nabrali specialisti za sprinte.

15.22 (81 km do cilja) – tri ure etape so vodilni kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 40,2 km/h, zdaj se vzpenjajo na Alto de Mabia (II. kategorija, 6 km pri 5,7 %), šestnajsterica ima zdaj še 8:14 prednosti pred glavnino.

Jack Haig (Bahrain Victorious) je zaradi predrte pnevmatike nekoliko zaostal, zdaj s pomočjo Damiana Carusa lovi glavnino. Romain Bardet (Team DSM) se je zapeljal ob zdravniški avtomobil in se pogovarja z zdravnikom.

Bernal: Stopničke so nedosegljive

"Mislim, da stopničke zame niso več dosegljive, predaleč sem, ostati moram realen. Zdaj si želim le še uživati do konca dirke, kakšno varčevanje moči pa je domala nemogoče, saj gre vsak dan 'na polno' od starta do cilja. Včeraj se nisem počutil najbolje, danes bom morda kaj poskusil, če bom imel noge za to, ampak je zapleteno, utrujen sem," je pred današnjo etapo povedal Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), peti v skupnem seštevku.

15.10 (88 km do cilja) – prvi je Alto de Vilachan prečkal pikčasti Michael Storer (Team DSM) in še povečal prednost v razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki, medtem je na čelo glavnine pričla ekipa Ineos Grenadiers in zaostanek za ubežniki zmanjšala na deset minut.

Izidi gorskega cilja III. kategorije (Alto de Vilachan):

1. Michael Storer (Team DSM) 3 točke

2. Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi) 2

3. Clément Champoussin (AG2R-Citroën Team) 1

14.54 (96 km do cilja) – vodilni kolesarji se že vzpenjajo na Alto de Vilachan (6,6 km, 5,4% povprečnega naklona), pred glavnino z Rogličem imajo 11:34 prednosti.

🎥🏁 Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



🚴🚴🚴 Los 16 corredores en fuga, en acción / The break has a solid gap🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️



⌛️11 min



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/CRrdyfNdsJ — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

14.44 (102 km do cilja) – prednost ubežnikov še kar raste, zdaj je že presegla 11 minut, a prihajajo zahtevnejši klanci, kjer se bodo razmerja morda malce spremenila. Rogličev dan za zdaj poteka mirno, ubežniki njegovega vodstva niti približno ne ogrožajo, najresnejše tekmece pa ima ves čas na očeh. Na čelu glavnine je še vedno Jumbo-Visma, za njo so se postavili kolesarji Movistarja.

14.29 (112 km do cilja) – vodilna šestnajsterica vozi že 10:30 pred glavnino, kolesarji pa se počasi približujejo kategoriziranim vzponom. Najprej jih čaka Alto de Vilachan (III. kategorija), takoj za njim Alto de Mabia (II.) in po njem še Alto de Moguas (I.), potem do cilja še Alto de Prado (II. ) in za konec ciljni klanec na Castro de Herville (II.).

Močno motivirani so danes španski kolesarji, ki na letošnji izvedbi Vuelte še niso dosegli zmage. Grozi jim, da se bo španska pentlja še drugič v zgodovini končala brez zmage domačega kolesarja. To se je zgodilo le še leta 1996.

🏁 Km 82 | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



🚴🚴¿Otro día para la fuga? / Another day for the breakaway?



⌛️9'30" sobre el pelotón



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/zrkA5Kd9SA — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

14.18 (119 km do cilja) – povprečna hitrost ubežne skupine v prvih dveh urah etape je bila 40,5 km/h, prednost pred glavnino je še povišala in zdaj znaša devet minut in 38 sekund.

13.54 (136 km do cilja) – Rogličeva Jumbo-Visma se je postavila na čelo glavnine, za ubežniki zaostaja že osem minut in pol.

🏁 Km 60 | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



🚴El pelotón deja margen a la fuga

⌛️ 8 minutes for the break



❤️@rogla



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @cxcling pic.twitter.com/frBLippeLt — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

13.39 (146 km do cilja) – ubežniki imajo zdaj že okroglih osem minut prednosti pred glavnino.

🏁 Km 45 | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



🔥 Fuga de 16 / The break



🚴Champoussin, Bardet, Navarro, Hirt, Calmejane, Ribbons, Herrada, Storer, Bizkarra, De Tier, Schultz, Padun, Hamilton, Dewulf, Trentin, Moniquet



⌛️5'50"



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/uEy2bueXoC — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

13.30 (151 km do cilja) – prednost ubežne šestnajsterice je narasla na sedem minut.

Bo Roglič nastopil tudi na svetovnem prvenstvu?

"Najprej si želim končati Vuelto, šele potem bom razmišljal o prihodnosti, ampak načeloma svetovnega prvenstva nimam v načrtu," je včeraj novinarjem povedal Primož Roglič. Vse torej kaže na to, da konec septembra v Flandriji ne bo na nastopil na svetovnem prvenstvu (od 16. do 28. septembra), do konca sezone pa ima v programu še Dirko po Lombardiji (9. oktobra) in Dirko po Emilii (2. oktobra).

Rogliča je včeraj razveselil prihod družine:

Foto: Guliverimage

13.18 (159 km do cilja) – v ubežni skupini so se združili Stan Dewulf, Clément Champoussin, Lilian Calmejane (AG2R-Citroën Team), Matteo Trentin, Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Romain Bardet, Michael Storer (Team DSM), Jesus Herrada (Cofidis), Jan Hirt (Intermarche), Mark Padun (Bahrain Victorious), Nick Schulz (BikeExchange), Chris Hamilton, Floris de Tier (Alpecin-Fenix), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Dani Navarro (Burgos-BH) in Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi). Zdaj vozijo štiri minute in 15 sekund pred glavnino.

V skupnem seštevku je med temi najvišje uvrščen Clement Champoussin, ki pa za Rogličem zaostaja več kot 52 minut. V prvi uri etape so vodilni kolesarji prevozili 42,7 kilometra.

13.09 (164 km do cilja) – de Tier in Moniquet sta ujela vodilne, dvanajsterica ima zdaj 37 sekund prednosti pred štirimi zasledovalci in 3:12 pred glavnino.

🏁 Km 30 | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



🔥 Un grupo de 10 corredores busca la fuga



🚴We have 10 strong riders in the break!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/qcGIQ8kRy9 — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

13.06 (165 km do cilja) – glavnina se je sprijaznila z ubežniki in močno popustila, nekaj kolesarjev se še poskuša pridružiti vodilni deseterici. Floris de Tier (Alpecin-Fenix) in Sylvain Moniquet (Lotto Soudal sta 10 sekund za vodilnimi, Lilian Calmejane (AG2R-Citroën Team), Dani Navarro (Burgos-BH), Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi) in Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) 40, glavnina pa zaostaja že dve minuti in pol.

12.59 (170 km do cilja) – Sunderland je popustil, Dewulfu pa so se v vodstvu pridružili Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Romain Bardet, Michael Storer (oba Team DSM), pa Jesus Herrada (Cofidis), Jan Hirt (Intermarche), Mark Padun (Bahrain Victorious), Nick Schultz (BikeExchange), Clément Champoussin (AG2R-Citroën Team) in Chris Hamilton. Močna skupina ima 22 sekund prednosti pred glavnino, še dva kolesarja se ji poskušata pridružiti.

12.53 (175 km do cilja) – spet imata nekaj metrov prednosti dva kolesarja, Stan Dewulf (AG2R Citroën) in Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash).

Bardet Storerja ne bo napadal

"Na papirju današnja trasa izgleda težka, naš cilj pa je etapna zmaga. Pikčasta majica je Storerjeva, kar je nagrada za vse delo, ki smo ga opravili. Jaz proti njemu zagotovo ne bom dirkal. Mislim, da smo že vsi tako utrujeni, da bi lahko danes prava skupina ubežnikov prišla tudi do cilja," je pred etapo povedal Romain Bardet (Team DSM).

Tukaj je še zanimiv povzetek včerajšnje etape:

🤩Disfruta de las mejores imágenes on board de la tercera victoria de @MagnusCort gracias a Europcar



📹Watch out for the best on board images of the 19th stage of #LaVuelta21 thanks to Europcar 💥 pic.twitter.com/nxa4iiAwKx — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

12.43 (182 km do cilja) – tudi poskus četverice je bil neuspešen, glavnina je spet strnjena, vrstijo pa se že novi poskusi.

12.40 (183 km do cilja) – glavnini se je odlepil še Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), kmalu so se mu pridružili Floris de Tier (Alpecin-Fenix), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) in Dimitri Claeys (Team Qhubeka NextHash).

12.34 (187 km do cilja) – Herrada res ni prišel daleč, spet je v glavnini. Nadaljuje se nervozna bitka za pobeg.

12.33 (188 km do cilja) – nekaj prednosti ima zdaj Jesus Herrada (Cofidis). Sam najbrž ne bo prišel prav daleč.

12.31 (190 km do cilja) – četverici se je pridružilo še deset kolesarjev, glavnina je reagirala in zatrla še ta poskus pobega. Vrstijo se novi poskusi, glavnina zato drvi z več kot 48 km/h.

12.27 (194 km do cilja) – Bardetov poskus je bil neuspešen, Francoz je spet v glavnini, zdaj so skočili Lilian Calmejane (AG2R-Citroën Team), Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) in Nico Denz (Team DSM).

12.22 (197 km do cilja) – takoj po uradnem startu so se začeli napadi, nekaj metrov prednosti si je privozil Francoz Romain Bardet (Team DSM), ki v seštevku za pikčasto majico zaseda drugo mesto in za moštvenim kolegom, Avstralcem Michaelom Storerjem zaostaja za pet točk (59 - 54). Danes je na voljo 56 gorskih točk, en kolesar jih lahko pobere največ 28.

12.17 (202,2 km do cilja) – z manjšo zamudo se je 20. etapa začela tudi zares!

11:58 – kolesarji so se podali na zaprto vožnjo, ob 12.13 naj bi dosegli kilometer nič in predzadnja etapa letošnje Vuelte se bo začela tudi zares.

🏁 Km 0 | Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta21



🔥 ¡En marcha la última etapa en línea! Primeros ataques



🚴Get ready for the action!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @cxcling pic.twitter.com/W8LjiqztGM — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

Brajkovič ima lepe spomine na Sanxenxo

Današnja etapa se je začela v Sanxenxu, ki je sicer doslej že dvakrat gostil cilj etape Vuelte, v letih 2012 in 2013. Leta 2013 je bil tam ekipni kronometer, zmagala je ekipa Astana, rdečo majco vodilnega pa je takrat oblekel njen član Jani Brajkovič. Brajkovič je bil sploh prvi slovenski kolesar, ki je oblekel majico vodilnega na grand touru, to mu je uspelo leta 2006 prav na Vuelti.

Startno listo je danes podpisalo le še 143 kolesarjev, etape nista začela Rus Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech) in Španec Oier Lazkano (Caja Rural – Seguros RGA).

🏁 ¡Ya ha arrancado la etapa 20!



🔴 Stage 20 is on!#LaVuelta21 pic.twitter.com/7S7HM9z5D9 — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2021

Skupni vrstni red po 19 etapah:

1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 77;49:37

2. Enric Mas (Špa) Movistar Team + 2:30

3. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 2:53

4. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 4:36

5. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:43

6. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 5:44

7. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 6:02

8. Gino Mäder (Švi) Bahrain Victorious 7:48

9. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 8:31

10. David De La Cruz (Špa) UAE Team Emirates 9:24

...

39. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1;55:46

90. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 3;29:44

108. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 3;49:16