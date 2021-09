Dancu še tretja etapa na tej Vuelti, Roglič brez težav preživel dan

Dirka po Španiji, potek 19. etape:

Cilj: Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) je zmagovalec ciljnega sprinta sedmerice! Primož Roglič ostaja trdno v rdečem.

Izidi 19. etape:

1. Magnus Cort (Dan) EF Education-Nippo 4;24:54

2. Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates

3. Quinn Simmons (ZDA) Trek-Segafredo

4. Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep

5. Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ

6. Andreas Kron (Dan) Lotto Soudal vsi isti čas

7. Lawson Craddock (ZDA) EF Education-Nippo + 0:05

8. Alberto Dainese (Ita) Team DSM 0:18

9. Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates

10. Alexander Krieger (Nem) Alpecin-Fenix

…

23. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious

30. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma vsi isti čas

92. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1:21

95. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange isti čas

Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 77;49:37

2. Enric Mas (Špa) Movistar Team + 2:30

3. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 2:53

4. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 4:36

5. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:43

6. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 5:44

7. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 6:02

8. Gino Mäder (Švi) Bahrain Victorious 7:48

9. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 8:31

10. David De La Cruz (Špa) UAE Team Emirates 9:24

...

3 km do cilja – sedmerici lahko uspe, še vedno ima 30 sekund prednosti pred glavnino. Roglič se vozi za čelom glavnine v družbi kolegov iz Jumbo-Visme.

7 km do cilja – sedmerica je spet malce pobegnila (28 sekund), obeta se napet boj za etapno zmago. Bo ubežnikom uspelo priti do cilja pred glavnino? Rogličevi so se malce umaknili, na čelu glavnine vlečeta Team DSM in BikeExchange.

Zadnjih 10 km etape – prednost sedmerice se spet topi, zdaj vozi le še 22 sekund pred glavnino.

16.34 (16 km do cilja) – kolesarjem BikeExchanga, ki so sami vlekli glavnino, so že pošteno pošle moči, na pomoč je priskočil Team DSM. Sedmerica vodilnih ima še 31 sekund prednosti pred glavnino.

🏁 - 15 km | Etapa 19 - Stage 19 | #LaVuelta21



🔥 7 fugados mantienen el pulso al pelotón



💨7 riders still fighting against the peloton!



⌛️ + 30"



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/MbTanRIbxt — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

16.26 (25 km do cilja) – peterica je ujela vodilna, sedem kolesarjev še vztraja 27 sekund pred glavnino in več kot deset minut pred skupino z zeleno majico.

Izidi letečega cilja (Oural):

1. Quinn Simmons (Trek-Segafredo) 20 točk/3 sekunde bonusa

2. Rui Oliveira (UAE Team Emirates) 17/2

3. Lawson Craddock (EF Education-Nippo) 15/1

4. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) 13

5. Andreas Kron (Lotto Soudal) 10

16.20 (29 km do cilja) – Simmons in Oliveira vozita 17 sekund pred zasledovalci, katerim sta se priključila še Kron in Craddock, glavnina je blizu, 43 sekund za vodilnima. BikeExchange je še zmeraj na čelu glavnine, takoj za njim pa Roglič in Jumbo-Visma.

16.15 (32 km do cilja) – Američan Quinn Simmons (Trek Segafredo) in Portugalec Rui Oliveira (UAE Emirates) sta se odpeljala v vodstvo, slediti jima poskušajo še Roux, Cort Nielsen in Bagioli, preostanek ubežne skupine bo vsak čas v glavnini. Vodilna vozita 41 sekund pred glavnino.

🏁 - 32 km | Etapa 19 - Stage 19 | #LaVuelta21



💥 @QuinnSimmons9 y @roliveira57 atacan en la fuga



🚴Quinn Simmons and Rui Oliveira attack in the break!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/kdfyxJPNhV — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

16.08 (37 km do cilja) – vodilna enajsterica vozi le še 49 sekund pred glavnino, v kateri tempo diktira moštvo BikeExchange, medtem Jakobsenova skupina še vedno zaostaja 10:30. Padel je tudi Španec Ion Izagirre (Astana-Premier Tech), ki pa nadaljuje dirko.

16.00 (43 km do cilja) – padec v glavnini! Skupil jo je Južnoafričan Luis Meintjes (Inremarche). Do padca je prišlo v sredini glavnine, Primož Roglič vozi v ospredju in ni bil v nevarnosti. Meintjes je odstopil z dirke, v skupnem seštevku je sicer zasedal odlično deseto mesto, za Rogličem je zaostajal dobrih devet minut.

Danec nima več veliko energije

"Nimam več veliko energije, ampak mislim, da to velja za vse kolesarje. Imeli smo dve res naporni etapi, včeraj sem poskušal privarčevati nekaj moči za danes. Poskusil bom, trasa je težka in bi mi lahko ustrezala," je pred današnjo etapo povedal Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) in besedo držal, danes je v ubežni skupini.

15.51 (49 km do cilja) – ubežna skupina je razpadla, Roux, Padun, Kron, Craddock, Cort, Oliveira, Bagioli, Touze, Soto, Denz in Simmons so se odpeljali naprej, Polanc, Amazqueta, Cherel, Aru, Vine in Sanchez so že v glavnini. Vodilna enajsterica ima še dobro minuto prednosti.

15.38 (60 km do cilja) – prednost ubežnikov še naprej pada, zdaj znaša le še 1:18. Jakobsenova skupina vozi 10:30 za vodilnimi. V ubežni skupini se vrstijo skoki, najprej je napadel Craddock, nato Simmons, potem se je odpeljal Oliveira …

🎥🏁 - 63 km | Etapa 19 - Stage 19 | #LaVuelta21



💥 @lawsoncraddock cambia el ritmo en la fuga, que tiene cerca al pelotón



🇺🇸 Craddock @EFprocycling attacks in the break as the bunch is getting closer!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/RzfvRByWzw — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

15.24 (71 km do cilja) – Polančeva skupina ima zdaj spet samo 1:36 prednosti pred glavnino, Jakobsen in sotrpini pa zaostajajo že več kot deset minut za čelom dirke. Rdeči Roglič se s kolegi iz Jumbo-Visme vozi v ospredju glavnine.

Če bo Roglič danes zadržal rdečo majico, bo na podelitvi po etapi doživel jubilej. Še petdesetič bo namreč prejel majico vodilnega in jo proslavil z zanj značilnim telemarkom. Do zdaj mu je to uspelo triintridesetkrat na Vuelti, enajstkrat na Touru in petkrat na Giru.

🎥🏁 - 82 km | Etapa 19 - Stage 19 | #LaVuelta21



🚴 @TeamDSM lidera la persecución de los 18 escapados, que tienen 2 minutos de ventaja



💨 Hard pace by Team DSM in the bunch, keeping the breakaway at 2 min



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/LkdnAnIxyS — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

15.11 (81 km do cilja) – na čelu glavnine hud tempo diktira moštvo DSM. Nekaj ekip je odločenih, da skupini trpečih specialistov za sprint v ozadju prepreči priključitev glavnini, ubežna osemnajsterica s Polancem pa drži prednost 2:24. Zelena skupina z Jakobsenom še vedno vozi več kot tri minute za glavnino.

14.56 (94 km do cilja) – ubežna skupina je pospešila, saj je bilo nekaj poskusov napadov. Skočili so Bagioli, Cort Nielsen, Roux in Stannard, ampak niso prišli daleč. Prednost pred glavnino se je povečala na 2:44, zelena skupina se še vedno muči v ozadju in vozi 3:16 za glavnino.

14.30 (114 km do cilja) – nič ne kaže, da bi ubežnikom lahko danes uspelo, glavnina vozi le 1:33 za njimi. Skupina z Jakobsenom zaostaja 6:10 za vodilnimi.

14.14 (128 km do cilja) – kolesarji so že opravili z vsemi tremi kategoriziranimi klanci v 19. etapi, Mikaël Cherel je prvi prečkal Alto de Barbeitos, ubežniki pa imajo še 1:50 prednosti pred glavnino in 5:10 pred skupino z zeleno majico.

Izidi gorskega cilja II, kategorije (Alto de Barbeitos):

1. Mikaël Cherel (AG2R-Citroën Team) 5 točk

2. Quinn Simmons (Trek-Segafredo) 3

3. Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) 1

🏁 Km 60 | Etapa 19 - Stage 19 | #LaVuelta21



💚 @FabioJakobsen rueda descolgado tras el duro inicio de etapa



🚴 @deceuninck_qst is fighting to bring Fabio Jakobsen back to the group after a hard start



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @cxcling pic.twitter.com/BaftXdXuTT — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

13.52 (137 km do cilja) – dogajanje se je nekoliko umirilo, Jan Polanc, Rui Oliveira (UAE Team Emirates), Mikaël Cherel, Damien Touzé (AG2R-Citroën Team), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Mark Padun (Bahrain Victorious), Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Lawson Craddock, Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Anthony Roux (Groupama-FDJ), Andreas Kron (Lotto Soudal), Robert Stannard (Team BikeExchange), Nico Denz (Team DSM), Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) in Quinn Simmons (Trek-Segafredo) imajo zdaj dve minuti prednosti pred glavnino.

Na klancih spet trpijo sprinterji, skupina z nosilcem zelene majice Fabiem Jakobsenom (Deceuninck Quick Step) vozi 2:39 za glavnino.

🏁 Km 52 | Etapa 19 - Stage 19 | #LaVuelta21



⛰️Tras el Alto da Garganta, 18 corredores en cabeza

🚴18 riders in the head of the race after the 2nd climb



⌛️2 min



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/66105FEyc9 — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

13.40 (141 km do cilja) – Polančeva skupina vzdržuje 1:20 prednosti pred glavnino, z dirke pa sta odstopila še Italijan Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) in Kolumbijec Sergio Henao (Team Qhubeka NextHash). Z dirko nadaljuje le še 146 kolesarjev, ti se zdaj vzpenjajo na Alto de Barbeitos (II. kategorija).

13.34 (149 km do cilja) – kolesarji so v prvi uri etape prevozili 36,2 kilometra, v tem času pa premagali dva kategorizirana klanca. Osemnajsterica ubežnikov ima 1:20 prednosti pred glavnino.

Drugega, Alto de Garganta, je prvi prečkal Fabio Aru.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Alto de Garganta):

1. Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) 5 točk

2. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) 3

3. Jay Vine (Alpecin-Fenix) 1

Tukaj je še nekaj zanimivih posnetkov z včerajšnje etape:

🧐Disfruta de las mejores imágenes de la etapa del Altu d'El Gamoniteiru ⛰️desde dentro del pelotón gracias a Europcar



📹Watch out for the best on board images from #LaVuelta21 last stage thanks to Europcar 💥 pic.twitter.com/rHWnEv7Skz — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

13.24 (157 km do cilja) – v vodstvu je ostalo 18 kolesarjev, Polanc je med njimi najvišje uvrščen v skupnem seštevku, za Rogličem pa zaostaja več kot uro in 54 minut, zato nevarnosti za rdečo majico ubežniki ne predstavljajo. Ubežniki sicer zdaj vozijo 53 sekund pred glavnino, na čelu te pa so kolesarji Mezgečevega moštva BikeExchange.

13.12 (164 km do cilja) – kolesarji se vzpenjajo na Alto da Garganta (II. kategorija), iz vodilne skupine je odpadlo še pet kolesarjev, med njimi Demare, glavnina vozi 1:32 za vodilnimi, vmes je še nekaj kolesarjev, ki si želijo v beg. Dogajanje je pestro.

13.06 (166 km do cilja) – med vodilno skupino in glavnino je zdaj le Gamper. Polančeva skupina ima 55 sekund prednosti pred glavnino.

🏁 Km 25 | Etapa 19 - Stage 19 | #LaVuelta21



⛰️Tras el primer puerto del día, tenemos una fuga de 19 ciclistas



🚴19 cyclists are in the break after the first climb of the day!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @cxcling pic.twitter.com/cyTbjNSTpE — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

13.02 (168 km do cilja) – iz vodilne skupine je nekoliko zaostal Patrick Gamper, glavnina je pogoltnila Tratnikovo skupinico, nato so še enkrat skočili Jesus Herrada, Pavel Sivakov in Martijn Tusveld. Vodilna triindvajesterica zdaj vozi minuto pred glavnino.

Magnus Cort je prvi prečkal Alto de Sela de Entorcisa.

Izidi gorskega cilja III. kategorije (Alto de Sela de Entorcisa):

1. Magnus Cort (EF Education-Nippo) 3 točke

2. Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) 2

3. Lawson Craddock (EF Education-Nippo) 1

13.00 (169 km do cilja) – vodilni Polančevi skupini zdaj sledi osmerica, Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Romain Bardet (Team DSM), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Martijn Tusveld (Team DSM), Carlos Canal (Burgos-BH) in Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi). Vozi 40 sekund za vodilnimi, a ima le deset sekund prednosti pred glavnino.

12.53 (171 km do cilja) – vodilna štirindvajseterica s Polancem se vzpenja 46 sekund pred zasledovalci, Carlosom Canalom (Burgos-BH), Xabierjem Mikelom Azparrenom (Euskaltel Euskadi), Andrejem Zeitsem (Team BikeExchange) in Martijnom Tusveldom (Team DSM), iz glavnine sta skočila še Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi) in Guy Niv (Israel Start-Up Nation). Glavnina vozi 56 sekund za Polančevo skupino.

12.46 (176 km do cilja) – Jan Polanc, Rui Oliverira (UAE Emirates), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Julen Amezqueta, Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), Eddy Finé (Cofidis), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Lawson Craddock, Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Arnaud Démare, Anthony Roux (Groupama-FDJ), Andreas Kron (Lotto Soudal), Robert Stannard (Team BikeEchange), Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) in Quinn Simmons (Trek-Segafredo) so se priključili sedmerici vodilnih.

Vzpenjajo se na prvi klanec etape, 1:15 pred štirimi zasledovalci in 1:30 pred glavnino.

12.42 (181 km do cilja) – v ospredju se je združila skupina 24 kolesarjev, med njimi je Jan Polanc. Ima že minuto prednosti pred glavnino, vmes pa so še štirje kolesarji, ki se poskušajo prebiti v beg.

12.39 (183 km do cilja) – sedmerici se zdaj v begu poskuša priključiti še večja skupina kolesarjev, v kateri je tudi Jan Polanc (UAE Emirates), pa tudi Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) in Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

12.36 (185 km do cilja) – takoj po uradnem startu etape so iz glavnine skočili štirje kolesarji, Mikael Cherel (AG2R-Citroën Team), Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) in Nico Denz (Team DSM), v lov za temi so se podali še Antonio Jesus Soto (Euskaltel Euskadi), Mark Padun (Bahrain Victorious) in Damien Touzé (AG2R-Citroën Team). Razlike so majhne, čelo dirke ima 17 sekund prednosti pred glavnino.

12.29 (191,2 km do cilja) – Start! 148 kolesarjev se je pognalo v 19. etapo. Trije kategorizirani klanci jih čakajo v prvi tretjini etape, najprej Alto de Sela de Entorcisa (III. kategorija).

Včeraj sta odstopila Španca Diego Rubio (Burgos BH) in Jonathan Lastra (Caja Rural – Seguros RGA), Nizozemec Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) in Španec Carlos Verona (Movistar) včerajšnje etape nista niti začela, medtem ko je Britanec Matthew Holmes (Lotto Soudal) v cilj prišel izven časovne zapore.

12.11 – kolesarji so se v Tapii podali na zaprto vožnjo, ob 12.29 naj bi prišli do kilometra nič, kjer se bo 19. etapa Vuelte začela tudi zares.

Primož Roglič brani rdečo majico vodilnega, pred Špancem Enricom Masom (Movistar) ima dve minuti in pol prednosti, pred Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom (Movistar) 2:53.

❤️ El líder ya está aquí 🇸🇮



🔴 The leader is here @rogla#LaVuelta21 pic.twitter.com/qI8aTnkMc1 — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

Danes bo zanimiv boj za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki. To je včeraj oblekel Avstralec Michael Storer (Team DSM), ki ima v tem seštevku pet točk prednosti pred moštvenim kolegom, Francozom Romainom Bardetom (59:54), v igri pa je danes 13 točk na treh kategoriziranih klancih.

🔵 Nuevo rey de la montaña y corredor más combativo 👊



💙 New king of the mountains and most agressive rider.



🔗 https://t.co/So5F4CqiKT#LaVuelta21 pic.twitter.com/cc8yaK5u2y — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

Današnja etapa je hribovita, kolesarje čaka več kot 3.200 višinskih metrov, a so klanci v primerjavi s tistimi v sredini in četrtkovi etapi nezahtevni.

Skupni vrstni red po 18 etapah:

1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 73;24:25

2. Enric Mas (Špa) Movistar Team + 2:30

3. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 2:53

4. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 4:36

5. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:43

6. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 5:44

7. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 6:02

8. Gino Mäder (Švi) Bahrain Victorious 7:48

9. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 8:31

10. Louis Meintjes (JAR) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 9:02

...

41. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1;54:43

96. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 3;29:44

113. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 3;48:13