Rogličev glasni vzklik povedal vse

Primož Roglič v velikem slogu prikolesaril do etapne zmage in rdeče majice.

Primož Roglič v velikem slogu prikolesaril do etapne zmage in rdeče majice. Foto: Guliverimage

Da bo 17. etapa nekaj posebnega, je bilo jasno videti že na samem začetku. Kolesarji so dodobra navili tempo, da pobeg lep čas ni uspel. Med prvimi je poskusil tudi Jan Tratnik (Bahrain Victoriuos). Na prvem gorskem cilju je nato zablestel Jan Polanc (UAE Emirate). Tega je prvi prečkal in se nato po spustu podal v solo vožnjo, a ga je glavnina kmalu posrkala.

Pred glavnimi akterji na Vuelti sta bila v nadaljevanju dva vzpona na La Collado Llomeno (1.003 m. n. v.) s 7,6-kilometrskim klancem in kar 9,3-odstotnim povprečnim naklonom, ter deli, ki presegajo 10 odstotkov. Pri prvi vožnji navkreber je nekaj kolesarjev nekoliko bolj odločno pritisnilo na pedale, med najbolj nevarnimi je bil Davide de la Cruz (UAE Emirates), ki je v skupnem seštevku zaostajal dobrih sedem minut.

Roglič ni razmišljal: Šel sem le za njim. To je dirka.

A ga je imela ekipa Jumbo-Visme dobro na očeh in ni dovolila, da bi se preveč odlepil. Kaj kmalu se je v ospredje postavila tudi ekipa Ineos Grenadiers, takoj za Pavlom Sivakovom pa Egan Bernal, kar je bil jasen znak, da je Kolumbijec v dobri dnevni formi.

Ko se je začel drugi vzpon, je skočil. In to 60 kilometrov pred ciljem. Primož Roglič je bil edini, ki se mu je prilepil na kolo. Poskusil je še Miguel Angel Lopez, vendar ni imel moči, da bi ju ulovil. "Nisem razmišljal. Šel sem le za njim. To je dirka. Potem pa sem spoznal, da je do konca še daleč," je razložil Roglič.

Sprva je kolesaril le za njim, nato sta začela sodelovati in se oddaljevati tekmecem. Do ciljnega vzpona na Lagos de Covadongo, ki je imel predznak ekstra kategorije, sta na ravninskem delu nekoliko časovno izgubila, a sta si proti vrhu že priborila lepo prednost 1:20.

Najboljša predstava na Vuelti

Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Dobrih sedem kilometrov do cilja smo videli nov razburljiv trenutek. Roglič se je odpeljal naprej, Bernal pa je iz metra v meter izgubljal stik s slovenskim šampionom, ki je v velikem slogu kolesaril proti cilju, etapni zmagi in rdeči majici. Ta je bila virtualno že lep čas v njegovi lasti, na koncu si jo je nadel tudi fizično.

"Nisem se odločil za skok. Skušal sem le kolesariti, in to kar se da hitro. V tistem trenutku mi Egan ni več sledil in šel sem sam," je na cilju povedal Roglič. O tem, ali je bila to njegova najboljša predstava na Vuelti, pa je dodal: "Mislim, da je bila. Užival sem, imel vso podporo. Če ne bi bilo slabega vremena, bi bilo še lepše."

Kolumbijec Bernal vesel Rogličeve zmage in tega, da je bil "del nje"

Bernala je zasledovalna skupina, v kateri so bili Enric Mas, Lopez, Sepp Kuss, Adam Yates in Jack Haig. "Skušal sem uživati v dnevu, kolesarjenju. Na Vuelti sem do zdaj trpel. Danes sem imel končno dobre noge. Rekel sem si, da naredim težko dirko. In sem jo. Vsak kilometer sem užival, čeprav je bilo težko. Vesel sem tudi Rogličeve zmage in tega, da sem bil "del te zmage". Šel je za mano, tudi na ravnem je dobro kolesaril. Danes je bil najmočnejši, in vesel sem zanj."

Na koncu je imel v ciljnem šprintu v boju za drugo mesto največ moči Rogličev moštveni kolega Kuss, ki je že pred tem nekajkrat skušal skočiti in se odpeljati tekmecem.

Prednost slovenskega kolesarja je bila na koncu 1:35. Kaj si je mislil po izjemno težkem dnevu, v katerem je "bežal" več kot 60 kilometrov, pa je bilo jasno razbrati iz njegovih ust po prečkanju ciljne črte. "Jaaaa," je zavpil glasno in dal vedeti, da je bil izjemno vesel letošnje tretje in skupno osme etapne zmage na Vuelti: "V kolesarstvu je vedno prisotno tveganje. Veliko se lahko zgodi. Odlično sem kolesaril, užival sem. Super dan je bil zame in za ekipo."

"Bomo videli, ali bo dovolj po jutrišnjem dnevu"

V skupnem seštevku ima prednost 2:22 pred drugouvrščenim Masom, ki tokrat ni mogel slediti Rogličevemu in Bernalovemu skoku: "Prednost nikoli ni dovolj velika, a jo je lepo imeti. Zaslužili smo si to zmago. Jutri je na vrsti kraljevska etapa. Bomo videli, ali bo dovolj po jutrišnjem dnevu."

Jutri bo spet kolesaril v rdeči majici vodilnega, a tokrat je ne bo želel prepustiti drugemu, saj so do konca Vuelte le še štirje dnevi. Foto: Bram Berkien/Jumbo-Visma

Z današnjo predstavo je Roglič vrgel vsem rokavico in dal jasno vedeti, da ga bodo težko zaustavili na pohodu do tretje zaporedne zmage na španski tritedenski dirki. Vendarle je zadnji dan še njegov kronometer, v katerem je olimpijski prvak, povrhu vsega pa je tekmece zlomil tudi v gorski etapi.