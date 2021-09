Primož Roglič z epsko vožnjo do rdeče majice!

Podrobno, 17. etapa

Zaključni vzpon Lagos de Covadonga - 12,5-kilometrski vzpon ekstra kategorije. Povprečni naklon ima sicer "samo" 6,9 %, a to zaradi nekaj ravnih predelov in celo dveh krajših spustov, medtem ko pravi plezalni odseki močno presegajo osem odstotkov, najstrmejši deli pa imajo 12- in 16-odstotni naklon. Foto: A.S.O.

Cilj - Primož Roglič (Jumbo Visma) je v velikem slogu prišel do etapne zmage in rdeče majice vodilnega. Ekipni uspeh je dopolnil Sepp Kuss, ki je na ciljnem vzponu in zaključnem šprintu prišel do drugega mesta. Roglič ima v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem 2:22 prednosti. Na drugem mestu je Enric Mas (Movistar).

Rezultati 17. etape

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +1:35

3. Miguel Angel Lopez (Movistar Team)

4. Adam Yates (Ineos Grenadiers)

5. Jack Haig (Bahrain Victorious) vsi isti čas

2 km do cilja - Primož Roglič ima prednosti 1:30 pred Bernalom in 1:40 pred naslednjimi zasledovalci.

2,5 km do cilja - Primož Roglič ima pred Eganom Bernalom 1:22 prednosti, slednjega pa bodo kmalu ujeli Lopez, Mas, Kuss in Yates.

3 km do cilja - Enrica Masa so ujeli, nakar je skušal skočiti celo Rogličev moštveni kolega Sepp Kuss, a so šli takoj za njim, zato je Američan popustil s tempom.

3,9 km do cilja - Primožu Rogliču kaže izvrstne. Egan Bernal zaostaja 1:07. Za njim se je iz naslednje skupine podal Enric Mas, ki bi lahko ujel Kolumbijca.

5,4 km do cilja - Roglič leti proti zmagi. Bernal zaostaja že 51 sekund, skupina z Masom na čelu 1:46.

6,4 km do cilja - Primož Roglič v svojem slogu kolesari proti etapni zmagi in rdeči majici. Najtežji del ciljnega vzpona prihaja zdaj na vrsto. Medtem je iz skupine zasledovalcev skočil Miguel Angel Lopez. Sledila sta mu Sepp Kuss in Adam Yates. Njihov zaostanek znaša 1:44, Bernalov 34 sekund.

7,5 km do cilja - Primož Roglič je navil tempo. Egan Bernal ima težave in mu ne more slediti. Preostali tekmeci zaostajajo 1:43.

9 km do cilja - Prednost Rogliča in Bernal spet nekoliko narašča. Trenutno je 1:34.

10 km do cilja - Guillaume Martin (Fra) Cofidis ima težave. Včeraj je padel in čuti posledice. Primož Roglič in Egan Bernal držita zasledovalce na varni razdalji. Njuna prednost je 1:24.

11 km do cilja - Prednost Rogliča in Bernala znaša 1:19. Bosta zdržala do konca?

12,5 km do cilja - Roglič in Bernal sta začela s ciljnim vzponom. Povprečna hitrost je do tega trenutka znašala prek 43 km/h.

13,5 km do cilja - še kilometer do zaključnega vzpona. Roglič in Bernal sta izgubila pol minute in imata še 1:34 prednosti. V ozadju navija tempo ekipa Bahrain Victoriousa, ki stavi na Jacka Haiga.

18 km do cilja - Roglič in Bernal se približujeta zaključnemu peklu. Njuna prednost pred skupino 20 kolesarjev zdaj znaša dve minuti. Ciljni vzpon Lagos de Covadonga je hkrati tudi gorski cilj ekstra kategorije - 12,5-kilometrski vzpon ekstra kategorije. Povprečni naklon ima sicer "samo" 6,9 %, a to zaradi nekaj ravnih predelov in celo dveh krajših spustov, medtem ko pravi plezalni odseki močno presegajo osem odstotkov, najstrmejši deli pa imajo 12- in 16-odstotni naklon.

21 km do cilja - Roglič in Bernal imata 2:17 naskoka.

27,5 km do cilja - Primož Roglič in Egan Bernal imata pred seboj še 15 kilometrov in začel se bo zaključni vzpon. Zanimivo bo videti, koliko jima je vzel moči skok na predzadnjem gorskem cilju. Povprečna hitrost je neverjetnih 44,8 km/h.

36 km do cilja - Egan Bernal in Primož Roglič povečujeta prednost. Zdaj znaša 1:49.

43 km do cilja - Egan Bernal in Primož Roglič imata še 30 kilometrov vožnje do ciljnega vzpona, ki sliši na ime Lagos de Covadonga (1.085 m.n.v.). Njuna prednost pred najbližjimi zasledovalci je 1:24. V tej skupini ima Roglič dva pomočnika v Seppu Kussu in Stevenu Kruijswijku. Ineos Grenadiers ima Adama Yatesa, Movistar Enrica Masa in Miguela Angelza Lopeza, Cofidis Guillauma Martina, ki je včeraj padel, v skupnem seštevku pa je bil pred današnjo etapo na drugem mestu, Bahrain Victorious pa Jacka Haiga.

Skupni vrstni red pred 17. etapo:

1. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 64;06:47

2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 0:54

3. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:36

4. Enric Mas (Špa) Movistar Team 2:11

5. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 3:04

6. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 3:35

7. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:21

8. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 4:34

9. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 4:59

...

48 km do cilja - Rdeča majica Odd Christian Eiking je pri spustu na mokrem cestišču padel. Huje jih je skupil kolesar Astane Vlasov. Medtem sta Bernal in Roglič sama v ospredju. Njuna prednost je 1:08.

50 km do cilja - gorski cilj La Collada Llomena

1. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 10 točk / 3 bonifikacijske sekunde

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 6 / 2

3. Wout Poels (Bahrain Victorious) 4 / 1”

4. Jack Haig (Bahrain Victorious) 2

5. Gino Mäder (Bahrain Victorious) 1

56 km do cilja - Egan Bernal in Primož Roglič sta kot prva drugič prešla gorski cilj La Collada Llomena. Njuna prednost znaša okoli 46 sekund. Zanimivo bo videti, kaj bo sledilo po spustu, saj je do zaključnega vzpona še približno 40 kilometrov vožnje po ravnini.

56,8 km do cilja - Primož Roglič je virtualno v rdečem. Do danes vodilni Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche) zaostaja že 1:50, Guillaume Martin (Fra) Cofidis 43 sekund. Razlika med Rogličem in slednjim je v skupnem seštevku 42 sekund.

58 km do cilja - Miguela Angela Lopeza je glavnina, na čalu katere je ekipa Bahrain-Victoriousa, ujela. Egan Bernal in Primož Roglič sta sama v ospredju in imata 46 sekund prednosti. Bernal je v skupnem seštevku na sedmem mestu s 4:21, Roglič pa je tretji z 1:36 zaostanka.

59 km do cilja - Prednost Bernala in Rogliča znaša 32 sekund. Rdeča majica zaostaja že več kot minuto. Vodilna skuša ujeti Miguel Angel Lopez (Movistar).

60,8 km do cilja - Egan Bernal je skočil na predzadnjem vzponu dneva. Sledil mu je le Primož Roglič. Zanimivo je, da se je tako zgodaj odločil za skok, ker je po spustu še kar nekaj kilometrov vožnje po ravnini, preden se bo začel zaključni vzpon.

Gorski cilj La Collada Llomena. Foto: A.S.O. 62 km do cilja - ubežnik Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) je ujet. Rdeča majica spet v težavah. Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche) tudi tokrat na vzpon La Collada Llomena ne more slediti tempu.

63 km do cilja - kolesarji so začeli z drugim vzponom na La Collada Llomena. Tudi tokrat so se v ospredje postavili kolesarji Ineos Grenadiersa. Ob Eganu Bernalu sta Pavel Sivakov in Tom Pidcock. Za njimi so kolesarji Jumbo-Visme s Primožem Rogličem na čelu. Cesta je zaradi dežja povsem zmočena.

64 km do cilja - "Čakali smo na to. Narediti bomo skušali najboljše. Videli bomo, kakšen bo ritem dirke od samega začetka. Zagotovo upam, da bom imel dobre noge, da bom kaj pridobil. Upam, da se bom dobro počutil. Zaključnega klanca ne poznam, nekaj posnetkov sem videl. Lep je videti, a super težak," je pred začetkom današnjega dneva dejal Primož Roglič, ki bi lahko danes oblekel rdečo majico.

72 km do cilja - le še Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) je v ospredju in ima 48 sekund prednosti. Ekipa Jumbo-Visme je medtem polovila preostale ubežnike. Povprečna hitrost do tega trenutka znaša kar 45 km/h.

75 km do cilja - dež nagaja kolesarjem. Posebna pazljivost bo potrebna pri spustu z naslednjega gorskega cilja, ki bo drugič v današnjem dnevu La Collada Llomena. Za Primoža Rogliča in ostale bo to dodatna nevarnosti.

80 km do cilja - Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) je sam v ospredju in ima pred 23 kolesarji 30 sekund prednosti, glavnina pa zaostaja 1:33.

AG2R Citroën: Cherel

Alpecin-Fenix: Vine

Astana-Premier Tech: I. Izagirre

Bahrain Victorious: Landa, Tratnik

Burgos-BH: Navarro, Cabedo, Okamika

Caja Rural-Seguros RGA: Cepeda

Cofidis: Je. Herrada

EF Nippo: Camargo

Euskaltel-Euskadi: Martin

Ineos Grenadiers: Van Baarle

Lotto Soudal: Moniquet

Movistar Team: Oliveira

Team BikeExchange: Nieve

Team DSM: Hamilton, Storer, Tusveld

Qhubeka NextHash: Aru, Henao

Trek-Segafredo: Nibali

UAE Team Emirates: De la Cruz, Trentin

85 km do cilja - na čelu glavnine je zdaj ekipa Jumbo-Visme, ki računa na Primoža Rogliča. 24 ubežnikov ima 1:50 prednosti. Med njimi je Davide De La Cruz (UAE Emirates), ki v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 7:11.

92 km do cilja - pri spustu kolesarjem nagaja dež, zato bo dodatna previdnost potrebna. Ubežnik Michael Storer ima 10 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci, med katerimi je tudi Davide De la Cruz, 10 sekund naskoka, glavnina s Primožem Rogličem na čelu pa zaostaja 1:26 sekund. Pri spustu se je tej skupini spet priključil vodilni v skupnem seštevku Odd Christian Eiking (Intermarche), ki pa bo imel pri naslednjem vzponu na La Collada Llomena vnovične težave.

97 km do cilja - gorski cilj La Collada Llomena

1. Michael Storer (Team DSM), 10 točk

2. Oscar Cabedo (Burgos-BH), 6

3. Matteo Trentin (UAE Team Emirates), 4

4. Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), 2

5. David De la Cruz (UAE Team Emirates), 1

98 km do cilja - Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche) ne more več držati tempa glavnine. Ker sta do konca etape še dva izjemno zahtevna vzpona, je jasno, da bo danes predal rdečo majico vodilnega. Jo bo oblekel Primož Roglič, ki za ubežniki zaostaja le še 17 sekund?

99 km do cilja - iz glavnine je skočil Mikel Landa (Bahrain-Victorious), ki pa ne predstavlja nevarnosti v skupnem seštevku, saj zaostaja 48 minut.

100 km do cilja - Ineos Grenadiers so se postavili na čelo glavnine. In na drugem mestu je Egan Bernal, ki bo očitno skušal napasti. Medtem imajo ubežniki 1:21 prednosti. Do vrha je še 2,4 kilometra.

102,8 km do cilja - dobili smo nekaj skupin. Madrazo, Moniquet, Camargo in Van Baarle so v ospredju. Glavnini se je odlepil tudi Davide De La Cruz (UAE Emirates), ki v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 7:11 in je najbolj nevaren. Glavnina zaostaja 1:44.

104 km do cilja - na začetku vzpona smo dobili dve skupini. V uvodni je tudi Jan Tratnik (Bahrain Victorious). Primož Roglič (Jumbo-Visma) in ostali tekmeci za skupno zmago zaostajajo 37 sekund.

104,8 km do cilj - vse bolj napeto je. Kolesarji so začeli z vzponom La Collada. V ospredju so ekipe, ki imajo v svojih vrstah favorite. Tudi Jumbo Visma Primoža Rogliča.

110 km do cilja - nič novega. Povprečna hitrost je še vedno visoka in znaša 50,8 km/h. Še malo in čas bo za prvi vzpon na La Collada Llomena (1003 m.n.v.) - 7,6-kilometrski klanec s kar 9,3-odstotnim povprečnim naklonom in deli, ki presegajo 10 %.

121 km do cilja - izjemen tempo se nadaljuje, prav tako poizkusi pobegov, a vselej neuspešno. Kolesarjem bi lahko danes ponagajal tudi dež. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) naj bi ravno zaradi tega prišel do klubskega avta in vzel dežna oblačila.

124 km do cilja - Guillaume Martin (Cofidis), drugi v skupnem seštevku, čuti posledice padca v torkovi etapi, zato si od današnjega dne ne obeta veliko: "Povsod praktično čutim bolečine. Najbolj me boli v predelu reber, zato težje diham. Nisem najboljši."

134 km - nora uvodna ura. Povprečna hitrost je prek 51 km/h. Napeto je v današnji etapi, pa se najzahtevnejši del sploh še ni začel. Še dobrih 20 km do gorskega cilja La Collada Llomena (1003 m.n.v.) - 7,6-kilometrski klanec s kar 9,3-odstotnim povprečnim naklonom in deli, ki presegajo 10 %. Dvakrat se bodo podali nanj, v drugem prehodu si bodo najboljši razdelili tudi bonifikacijske odbitke sekund.

137 km do cilja - v glavnini niso dopustili, da bi se Jan Polanc odpeljal in so ga po nekaj kilometrih ujeli.

140 km do cilja - Jan Polanc (Uae Emirates) je bil tudi po spustu z gorskega cilja v ospredju, nato pa se je odločil za skok in se odpeljal glavnini.

148 km do cilja - Gorski cilj Altu de Hortigueru. Najhitrejši na vrhu je bil Jan Polanc.

1. Jan Polanc (UAE Team Emirates) 3 točke

2. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 2

3. Romain Bardet (Team DSM) 1

148 km do cilja - ubežniki ujeti, a se vrstijo novi napadi.

150 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na gorski cilj III. kategorije Altu de Hortigueru (5,3 km/4,7-odstotni povprečni naklon)

152 km do cilja - po 32 km bitke je zdaj z manjšo prednostjo 20 sekund osmerica kolesarjev - Alex Krieger (Alpecin-Fenix), Mark Padun (Bahrain Victorious), Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Andreas Kron (Lotto Soudal), Damien Howson (Team BikeExchange), Michael Storer (Team DSM), Bert-Jan Lindemann (Team Qhubeka NextHash) in Joe Dombrowski (UAE Team Emirates).

160 km do cilja - tudi Jan Tratnik je poizkušal najti stik z ubežniki, a glavnina za zdaj vse še nadzira. Povprečna hitrost je kar 53,8 km/h. To zna biti še dolg dan.

177 km do cilja - Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), Arnaud Démare, Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) in Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash) so se odlepili od glavnine, pred katero imajo 14 sekund prednosti.

178 km do cilja - Arnaud Démare je skupaj v skupini šestih kolesarjev, ki poizkušajo s pobegom.

12.20 - Današnja etapa vsebuje štiri vzpone. Najprej gorski cilj III. kategorije Altu de Hortigueru (5,3 km/4,7-odstotni povprečni naklon), dvakrat se bodo podali na gorski cilj I. kategorije La Collada Llomena (7,6 km/9,3.-odstotni naklon), sledil pa bo še zaključni s predznakom ekstra kategorije Lagos de Covadonga (12,5 km/ 6,9-odstotni naklon). Tudi danes bo v rdeči majico kolesaril Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche), ki bi lahko vodilni položaj izgubil prav danes. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je izmed favoritov za končno zmago v najboljšem položaju.

12.15 - Pozdravljeni, čas je za gorski spektakel na Vuelti. Pred kolesarji je izjemno zahtevna etapa, v kateri bo zanimivo spremljati, kaj bodo pripravili tekmeci, ki jih na Dirki po Španiji zanima skupna zmaga. Foto: A.S.O.

