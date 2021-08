Roglič: Težko je biti zdaj pameten in govoriti #video

Ključni dan na letošnji Vuelti bo zagotovo posamični kronometer, ki bo na sporedu zadnji dan. Če bi se slovenskemu šampionu Primožu Rogliču pred tem kaj zalomilo, bi lahko veliko pridobil prav v tej disciplini, v kateri je olimpijski prvak.

Primož Roglič Foto: Guliverimage

Že prvi dan je na sedemkilometrski preizkušnji rivalom za skupno zmago odčital lekcijo, v nedeljo pa bo trasa dolga dobrih 33 kilometrov. Tekmeci se zavedajo, da ne smejo čakati do nedelje in da ga morajo napadati v preostalih dneh. V zadnjem tednu kolesarje čakata dve brutalni gorski etapi (17. in 18., v sredo in četrtek), nevarni sta lahko tudi torkova ravninska in petkova hribovita etapa. Prav tako bo zahtevna sobotna gorska etapa, ki bo dolga kar 202 kilometra.

Poglejte si, kaj si Roglič misli o pasteh in tekmecih.

Z izjemo padcev je vse potekalo super

Roglič je trenutno na tretjem mestu v skupnem seštevku, a pomembno je, da ima prednost pred tistimi, ki bi ga lahko ogrozili pri ponovnem pohodu do rdeče majice. Enric Mas (Movistar) zaostaja 35 sekund, Miguel Angel Lopez (Movistar) minuto in 28 sekund, Jack Haig (Bahrain Victorious) minuto in 59 sekund, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) pa že dve minuti in 45 sekund.

V tretjem tednu pričakuje več akcije. Foto: Guliverimage

"Zadovoljen sem s položajem, v katerem sem. Vedno je lahko bolje, tudi slabše. Trenutno kaže dobro. Zelo zadovoljni smo. Za zdaj se počutim dobro in grem lahko pogumno v etape, ki prihajajo. Na koncu bomo hitro videli, koliko moči so preostali prihranili in kaj to pomeni med vsemi najboljšimi," je na prosti dan slovenskim medijem razlagal Roglič.

V drugem tednu sta imela negativen prizvok le padca, ki pa mu k sreči nista prekrižala načrtov: "Padci nikoli niso prijetni. Na srečo ni bilo hudih posledic. Še kar sem tu in delujem dobro. Vse preostalo, z izjemo padcev, je tudi v drugem tednu potekalo super. V nedeljo in dan prej sem užival. Zadovoljen sem z vsem tednom."

"Kmalu bomo videli, kaj je kdo igral, kdo ni"

Ob koncu drugega tedna je pričakoval, da se ga bodo tekmeci poskušali lotiti in mu odščipniti čas, vendar jim ni pustil manevrskega prostora za tovrstne podvige: "Vsi smo bili na koncu preveč utrujeni. To posledično vedno pripelje do tega, da ni akcije. Morda sem kakšen dan pričakoval več akcije. Ni je bilo. Zagotovo je bo več kot dovolj v zadnjem tednu."

Zadovoljen je s tem, kako je ekipa opravila svoj del posla. Foto: Guliverimage

Koliko moči je privarčeval za zaključnih šest etap, ve vsak kolesar pri sebi. Član Jumbo-Visme se dobro počuti in, kot poudarja, uživa na kolesu: "Težko je biti zdaj pameten in govoriti. Slej ko prej bodo strmina, vsi klanci in na koncu kronometer povedali, kaj je kdo igral, kdo ni. Bomo videli, kako bo potekalo. Težko je vnaprej delati načrte. Klancev je več kot dovolj. Dirka bo več kot težka. Zelo pošteno bo. Kaj kmalu se bo videlo, kdo ima še nekaj več in kdo ne. Zadovoljen sem z ekipo. Ta teden so kolesarili na super visoki ravni. Lahko gremo pogumno v tretji teden in novim izzivom naproti."