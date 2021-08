Rogliča čaka peklenski zadnji teden španske pentlje

"Tretji teden Vuelte bo izjemno naporen, tam bo bitka iz dneva v dan, se pa veselim izziva," je še pred začetkom 76. Dirke po Španiji ocenil Primož Roglič, zmagovalec zadnjih dveh Vuelt in prvi favorit tudi za letošnjo zmago. Zdaj je napočil čas za ta odločilni in brutalni tretji teden, v katerem bo padla dokončna odločitev o zmagovalcu. In kaj še čaka Rogliča in njegove tekmece?

V zadnji teden dirke so prireditelji nagnetli eno ravninsko, eno hribovito, tri zahtevne gorske etape in posamični kronometer. Roglič v skupnem seštevku zaseda tretje mesto, za nosilcem rdeče majice, Norvežanom Oddom Christianom Eikingom (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), zaostaja minuto in 36 sekund, pred njim je še Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki ima pred 31-letnim Kisovčanom 42 sekund naskoka. Ti zaostanki so v resnih klancih hitro izničeni.

Eden najtežjih tednov na letošnjih dirkah

"To je zagotovo eden od najtežjih tednov na letošnjih dirkah, se pa veselim izziva, za gledalce bo zagotovo zelo zanimivo," o tretjem tednu Vuelte meni Roglič. Zadnja etapa letošnje dirke bo povsem po njegovem okusu, gre namreč za posamično vožnjo na čas v romarskem središču Santiago de Compostela. "Zadnji dan bi mi lahko ustrezal, ampak je treba priti do tja," je povedal že pred dirko, in to še vedno velja.

Še pred nedeljskim kronometrom se bo moral namreč spopasti z dvema brutalnima gorskima etapama (17. in 18.), nevarni sta lahko tudi torkova ravninska in petkova hribovita, pa tudi sobotna gorska, predvsem zaradi dolžine (202 km) bo vse prej kot enostavna.

Klancev ne pozna, toda ...

V programu je nekaj klancev, ki jih prireditelji ne umeščajo pogosto v traso Vuelte, enega, brutalni El Gamoniteiru, bodo kolesarji naskakovali sploh prvič. "Klancev ne poznam, ampak vedno pravim, da če imaš dobre noge, potem ni težav. Tritedenske dirke so vselej poštene, zmaga najmočnejši. Bomo videli, kako bo šlo," je pred časom priznal Roglič.

To v zadnjem tednu Vuelte čaka Rogliča in njegove tekmece:

Torek, 31. avgust: 16. etapa: Laredo−Santa Cruz de Bezana, 180 km

Tretji teden se začenja z zadnjo ravninsko etapo, ki ima le en klanec tretje kategorije, sicer pa ponuja možnost sprinterjem.

Foto: A.S.O.

Sreda, 1. september: 17. etapa: Unquera−Lagos de Covadonga, 185,8 km

Zahtevna gorska etapa nad Kantabrijsko obalo v Asturiji bo nov preizkus za favorite, kolesarji se bodo dvakrat povzpeli na klanec prve kategorije La Collada Llomena (7,6 km, z več kot devetimi odstotki povprečnega naklona in predeli s 14 odstotki), za konec pa še vzpon ekstra kategorije Lagos de Covadonga, ki v 12,5 kilometra ponuja naklone, ki bodo od manj kot štiriodstotni do več kot desetodstotni.

Foto: A.S.O.

Četrtek, 2. september: 18. etapa: Salas−Altu d'El Gamoniteiru, 162,6 km

Kraljevska etapa, ki že v prvih 90 kilometrih ponuja dva brutalna klanca prve kategorije, Puerto de San Lorenzo (deset km pri skoraj devetih odstotkih povprečnega naklona), pa Puerto de la Cobertoria (osem km pri povprečno devetih odstotkih), tik pred sklepnim vzponom pa še Aldo de Cordal (II. kategorija). A zvezda te etape je El Gamoniteiru, 15-kilometrski klanec z desetodstotnim povprečnim naklonom in z več kot 20 odseki, kjer naklonina preseže 13 odstotkov. Zadnjih šest kilometrov je "strupenih", menijo kolesarji, ki bodo ta klanec vozili prvič v sklopu Vuelte.

Foto: A.S.O.

Petek, 3. september: 19. etapa: Tapia−Monforte de Lemos, 191,2 km

Hribovita etapa s klancem tretje kategorije in dvema druge, v začetku je idealna za pobeg.

Foto: A.S.O.

Sobota, 4. september: 20. etapa: Sanxenxo−Mos. Castro de Herville, 202,2 km

Še zadnja gorska etapa Vuelte 2021 v drugi polovici ponuja klance tretje, druge, prve, druge kategorije in za konec še enega druge kategorije. Na zadnjem, Alto de Herville, le 502 metra nad Atlantikom, bo cilj.

Foto: A.S.O.

Nedelja, 5. september: 21. etapa: Padron−Santiago de Compostela, 33,6 km

Naporna Dirka po Španiji se tokrat ne bo končala v Madridu, temveč s skoraj 34-kilometrskim posamičnim kronometrom v romarskem središču Santiago de Compostela.

Foto: A.S.O.

Skupni vrstni red po 15. etapah Vuelte: 1. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 59;57:50 2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:54 3. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:36 4. Enric Mas (Špa) Movistar Team 2:11 5. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 3:04 6. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 3:35 7. Egan Bernal Gomez (Kol) Ineos Grenadiers 4:21 8. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 4:34 9. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 4:59 10. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 5:31 … 33. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 52:48 109. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 2;26:06 111. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 2;27:24

