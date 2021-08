Pogačar upa, da bodo šefi kmalu upoštevali njegovo željo

Sezona z veliko začetnico, lahko rečemo pri Tadeju Pogačarju, ki zadnja leta s svojimi predstavami navdušuje slovenske in tuje privržence kolesarstva. Čez slab mesec bo šele dopolnil 23 let in se med drugim že lahko pohvali z dvema zmagama na dirki vseh dirk Tour de France, pretekli mesec pa je osvojil tudi bronasto medaljo na cestni dirki na olimpijskih igrah v Tokiu.

Profesionalna pot, o kateri je še pred leti le sanjal, zdaj jih živi in poudarja: "Delam, kar mi je všeč. Vozim kolo. V tem sem dober. To so moje sanje. Imam dobro podporo družine, punce, prijateljev."

"Nisem kot pop zvezda"

Njegovo življenje se je ob vseh uspehih spremenilo, saj je postal zvezdnik svetovnega formata, a se sam nima za nekoga, ki bi se rad izpostavljal. Le, ko pride do kolesa, na katerem uživa: "Nisem zvezda. Ljudje me poznajo na cesti, a nisem kot pop zvezda. Vozim kolo."

Domačini so mu v Komendi po prihodu z olimpijskih iger pričarali lep sprejem. Foto: Grega Valančič/Sportida

V svetu kolesarstva je medtem strah in trepet. Na vsaki dirki, na kateri se pojavi, je v središču pozornosti. Največjo veljavo imata rumeni majici z Dirke po Franciji, ki ju je osvojil lani in letos. Vsaka ima svojo težo in do vsake je prišel po velikem garanju: "Osvojiti drugo rumeno majico je bilo drugače, a ne znam razložiti kako. Letos sem jo imel na Touru dalja časa na sebi. Stremel sem k njej. Drugače je, a je bil obakrat super občutek. Vsaka zmaga je super. Težko je primerjati pot, po kateri sem kolesaril, da sem prišel do obeh zmag. Drugačni dirki sta bili. Vsaka je bila zelo težka. Obakrat mi je bilo zelo težko. Letos je bilo morda videti, da zaradi razlike ni bilo, a je bilo."

Pogled proti Giru in Vuelti

Mnogi strokovnjaki ga vidijo kot serijskega zmagovalca na Touru. S prstom kažejo nanj, da bi lahko tudi v prihodnjih letih blestel na največji dirki na svetu in zabeležil še nekaj zaporednih zmag. "Ne vem, kaj bo prinesla prihodnost. Grem iz dirke v dirko. Uživam v dirkanju. Še vedno imam veliko različnih vrst dirk pred seboj. Ena je že v nedeljo na vrsti. Da poizkusim še kaj drugega. Da vidim, česa sem zmožen. V prihodnosti želim zmagati še kakšno tritedensko dirko izmed velike trojice. Sploh Giro in Vuelto, ki ju še nisem," o tem pravi Pogi.

Foto: Guliverimage

Kako je zmagati na klasiki Ouest France, dobro ve Grega Bole, ki mu je podvig uspel pred desetimi leti. Pogačar si z rezultatom ne beli glave. V prvi vrsti bi rad pretegnil noge in prišel spet v tekmovalni ritem: "Prvič bom nastopil na tovrstni dirki. Odpeljal sem zaključni krog. Drugačna dirka je. Spominja me na mlada leta, ko smo imeli podobne dirke. Upam, da bom imel dober dan in se bom zabaval. Vedno je dobro štartati Plouaye in iti na evropsko prvenstvo. Vedno potrebujem eno dirko, da pretegnem noge in padem v ritem."

Preizkušnji na evropskem prvenstvu bosta 9. in 12. septembra, ko sta na sporedu posamični kronometer in cestna preizkušnja. Nastopil bo tudi na cestni dirki na svetovnem prvenstvu (26. september), ki je njegov cilj, sezono pa bo zaključil 9. oktobra na italijanski klasiki Dirka po Lombardiji.

Ni težava, ker na čelu reprezentance ne bo več Hauptmana

"Glavni cilj sezone je šel mimo. Pika na i je bila medalja na olimpijskih igrah. Po Tokiu sem bolj kot ne užival na kolesu, plaži, dobri hrani, družbi. Glava je zdaj sproščena in sem motiviran na zadnji del sezone. Dolgoročnih ciljev si ne postavljam. Grem iz dirke v dirko. Ne ženem se za rezultati. Kar bo, bo. Rad uživam na kolesu in poizkušam narediti, kar lahko."

Z Andrejem Hauptmanom, ki je v ekipi pri UAE Emirates, je praktično dnevno v stiku. Da ga ne bo več na selektorskem mestu, ne bo igralo pri njem velike vloge. Foto: Vid Ponikvar

To, da na čelu slovenske reprezentance ne bo več Andreja Hauptmana, ki je uspešno poveljeval v zadnjih letih, nanj ne bo vplivalo, saj mu je vedno nekaj posebnega nastopiti za izbrano vrsto in bo tako tudi v bodoče: "Že od mlajših kategorij je imela reprezentanca vedno poseben predznak. Nekakšna nagrada za dobre rezultate je bila. Vedno sem se imel v reprezentanci super, jo doživljal kot pustolovščino, dogodivščino. Mislim, da ne bo težav, ker ne bo več Andreja. Slovenija je majhna, vsi se med seboj poznamo. Z Andrejem sem tako ali skoraj vsak dan v stiku. Zame se ne bo dosti spremenilo. Gremo naprej novim zmagam naproti."

Giro prihodnje leto? Ni vse odvisno od njega.

Kam ga bo popeljalo leto 2022, bo treba počakati. Njegova velika želja je zmagati Giro, s katerim se spogleduje. Vendarle je tritedenska dirka v sosednji Italiji, kamor prihaja veliko slovenskih ljubiteljev kolesarstva. Videli smo, kakšno podporo je imel že Primož Roglič pred dvema letoma. "Giro me žene že od samega štarta, celo najbolj. Tour je tako ali tako največji, najbolj prestižen, sanje vsakega kolesarja. Nekako pa mi je Giro zelo pri srcu. Upam, da se te sanje tudi čim prej uresničijo. Upam, da naslednje leto," pravi Pogačar.

Olimpijski medalji, zmagama na Touru bi rad dodal tudi zmago na Giru in Vuelti. Foto: Anže Malovrh/STA

A je veliko odvisno od njegovih šefov. Njihova prioriteta je razumljivo Tour de France in domača dirka po Združenih arabskih emiratih. Kljub vsemu pa ima Tadejeva beseda vse večjo težo, saj ga odgovorni povprašajo tudi za mnenje o kolesarjih, ki jih želi ekipa kupiti. Prav zato ga lahko v naslednjih dveh letih pričakujemo na italijanskih cestah v lovu za roza majico najboljšega. Že letos smo videli, kako so upoštevali njegovo željo, da pred odhodom na Tour de France nastopi na dirki Po Sloveniji in ne na kriteriju Dauphine.

"Sem jim že velikokrat omenil, da bi šel na Giro. Nekako je prioriteta UAE Tour in Tour de France. Vse ostalo je manj vidno, naših toliko ne zanima. A vsako leto bolj razumejo. Misim, da bomo počasi resno začeli razmišljati tudi o drugih podvigih. Mislim, da se bo kmalu to zgodilo."