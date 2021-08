Olimpijski prvak ima dovolj Vuelte: Trpel sem v vročini, popolnoma sem izpraznjen

Olimpijski prvak iz Tokia, Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), se danes ni pojavil na startu 15. etape Dirke po Španiji. Izmučen po dolgi in naporni sezoni je Vuelto končal predčasno. "Zdaj sem moram spet sestaviti in začrtati nove cilje. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel v tej sezoni," je povedal.

"Tu na Vuelti sem želel pomagati ekipi in vsak dan sem se trudil po najboljših močeh, žal pa sem trpel v tej vročini in sem popolnoma izpraznjen," je Richard Carapaz danes pojasnil v kratki izjavi za javnost. "Zdaj se moram spet sestaviti in začrtati nove cilje. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel v tej sezoni, trdo bom delal, da to v prihodnje še nadgradim," je še sporočil 28-letnik, ki je lansko Vuelto končal na drugem mestu.

Letos je Carapaz dobil Dirko po Švici, na Touru pa se je boril z našim šampionom Tadejem Pogačarjem, na koncu pa največjo dirko v sezoni končal na tretjem mestu. Zablestel pa je na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je na cestni dirki osvojil zlato kolajno. Po Tokiu je bil že pošteno izmučen in tudi čustveno izpraznjen, zato je bila njegova uvrstitev na seznam kolesarjev za Vuelto celo manjše presenečenje.

Bernal se počuti bolje

V Španijo je prišel pomagati adutoma Ineosa Eganu Bernalu in Adamu Yatesi, po 14. etapah je zasedal 49. mesto v skupnem seštevku.

Mladi Kolumbijec in izkušeni Britanec, sedmi in osmi v skupnem seštevku, se bosta morala zdaj znajti brez Carapazove pomoči, a je vsaj Bernal po včerajšnji etapi, v kateri je ciljno črto prečkal ob Primožu Rogliču, malce bolj optimističen. "Malce bolje sem peljal, zadnji klanec je bil zelo izpostavljen in vesel sem, da sem lahko končal s favoriti," je povedal včeraj, na vprašanje, če zdaj čuti, da lahko ogrozi Rogliča, pa je odgovoril previdno: "Ne vem, odvisno je od tega, kakšne noge imaš. Čakati moramo na pravi trenutek, pa tudi pametni moramo biti, uporabiti glavo."