Roglič naredil nov korak proti rdeči majici

Podrobno, 14. etapa

Cilj - Tokrat so v cilj prikolesarili tudi favoriti za skupno zmago na Vuelti. Medtem je bil Romain Bardet kot zmagovalec etape že debelih deset minut v cilju. V ozadju je Miguel Angel Lopez (Movistar) upal, da se bo bolj odlepil od Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) in druščine, ki so ga v zaključku praktično dohiteli. V cilj je prikolesaril le štiri sekunde pred slovenskim kolesarjem, Enricom Masom (Movistar), Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers) in Jackom Haigom (Bahrain Victorious). Prav Roglič je v zaključku navil tempo in razredčil preostali del glavnine, sledila pa mu je lahko le trojica. A je bilo videti, da je imel še rezerve, ki jih bo potreboval že v nedeljski etapi in zlasti v izjemno težkem zaključnem tednu Dirke po Španiji.

Skupni vrstni red po 14. etapi:

1. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 55;03:17

2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 0:54

3. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma + 1:36

4. Enric Mas (Špa) Movistar Team 2:11

5. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 3:04

6. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 3:35

7. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:21

8. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 4:49

9. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 4:59

10. Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 5:31

Rezultati 14. etape

1. Romain Bardet (Fra) Team DSM 04:20:36

2. Jesus Herrada (Špa) Cofidis 00:00:44

3. Jay Vine (Avs) Alpecin-Fenix 00:00:44

4. Thomas Pidcock (VBr) Ineos Grenadiers 00:01:12

5. Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 00:01:14

6. Matthew Holmes (VBr) Lotto Soudal 00:01:16

7. Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 00:01:19

8. Kévin Geniets (Luks) Groupama-FDJ 00:01:46

9. Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 00:02:04

10. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 00:02:15

...

1,5 km do cilja - Sepp Kuss zdaj navija tempo na čelu glavnine, ki lovi Miguela Angela Lopeza.

2,6 km do cilja - skočil je Miguel Angel Lopez (Movistar), ki za Primožem Rogličem zaostaja 1:32. Steven Kruijswijk medtem pomaga slovenskemu kolesarju na čelu glavnine. Zmagovalec etape Romain Bardet je medtem že 7 minut v cilju.

Glavnina ima še 3,6 kilometra do cilja. Guillaume Martin (Cofidis) je poizkušal z napadom na rdečo majico, vendar ga je ekipa Jumbo-Visme, ki ima v svojih vrstah Primoža Rogliča, kakor tudi preostale štiri kolesarje kmalu ujela.

🎥Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @romainbardet en Pico Villuercas gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Romain Bardet's victory in the slopes of Pico Villuercas thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/U2cbL9cMmV — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2021

Cilj - Romain Bardet (Team DSM) je junak 14. etape na Vuelti.

1 km do cilja - Še malo in Romain Bardet (Team DSM) bo dvignil roke zmagoslavno v zrak. Glavnina medtem zaostaja 11:38. Medtem so iz slednje skočili štirje kolesarje. Tudi Guillaume Martin (Fra) Cofidis, ki je v skupnem seštevku na drugem mestu z 58 sekundami zaostanka za rdečo majico.

2 km do cilja - vse je v znamenju Romaina Bardeta (Team DSM), ki v svojem ritmu kolesari proti etapni zmagi. Njegov naskok znaša 46 sekund. V glavnini so medtem navili tempo, a je še vedno mirno, kar se skokov tiče.

3,2 km do cilja - Vine in Herrada sta se podala za Bardetom, a bosta težko ulovila francoskega kolesarja, ki ima že 39 sekund prednosti.

- 6 km | Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta21



💥 @romainbardet cambia el ritmo y se va solo en cabeza de carrera



🇫🇷 Romain Bardet @TeamDSM is now the head of the race climbing Pico Villuercas!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/v6T5NPPpqH — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2021

4,4 km do cilja - Romain Bardet (Team DSM) se pelje proti etapni zmagi. Njegova prednost pred najbližjimi zasledovalci (Champoussin, Prodhomme, Vine, Zeits in Herrada) je 22 sekund.

6 km do cilja - skočil je Romain Bardet (Team DSM), ki se je katapultiral mimo obeh kolesarjev in je trenutno vodilni. V glavnini za zdaj še mirno. na čelu kolesarji Jumbo-Visme in Movistarja.

8,6 km do cilja - Andrej Zeits (Team BikeExchange) se približuje Nicolasu Prodhommu (AG2R-Citroën Team). Loči ju še 18 sekund. Glavnina na čelu s Primožem Rogličem je medtem začela zaključni vzpon.

Zaključni vzpon Pico Villuercas. Foto: A.S.O. 10 km do cilja - Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën Team) še vedno odlično kolesari in ima 36 sekund prednosti pred Andrejem Zeitsem (Team BikeExchange). V ozadju je skupina sedmih kolesarjev, ki ima dodatnih 18 sekund pribitka.

12,7 km do cilja - Jan Tratnik ne more držati tempa pri zaključnem vzponu. Še vedno je vodilni Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën Team). Za njim se je podal Andrej Zeits (Team BikeExchange), ki ima 36 sekund zaostanka. Glavnina, ki zaostaja 14:10, še ni prišla do ciljnega vzpona. Takrat se pričakuje rock'n'roll tudi v tej skupini.

16 km do cilja - Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën Team) si želi pred začetkom vzpona prikolesariti čim več prednosti. Zdaj znaša 1:08, glavnina pa zaostaja že 13:18.

21 km do cilja - skupina Jana Tratnika (Bahrain Victiorious) lovi Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën Team), za katerim zaostaja 26 sekund.

🏁 - 21 km | Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta21



🚴 @NicoProdhomme se marcha en solitario en cabeza de carrera



🇫🇷 Prodhomme @AG2RCITROENTEAM is now leading solo!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/xsAC9jchQ3 — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2021

23 km do cilja - pri enem od tehnično zahtevnem spustu sta padla Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) in Dani Navarro (Burgos-BH).

26 km do cilja - Napadel je Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën Team), ki se skuša otresti tekmecev.

28 km do cilja - Matthew Holmes (Lotto Soudal), Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën Team), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) in Dani Navarro (Burgos-BH) so zdaj osrednji ubežniki. Lovi jih deseterica, med katerimi je tudi Jan Tratnik (Bahrain Victiorious), ki zaostaja 28 sekund. Glavnina medtem vozi svojo dirko in ima zaostanek 12:05. Še 14 kilometrov do zaključnega vzpona.

33 km do cilja - Skupina 15 kolesarjev, med katerimi je tudi Jan Tratnik (Bahrain Victorious), za dvema ubežnikoma zaostaja 52 sekund, medtem ko glavnina že 11:38. Jay Vine (Alpecin-Fnix), ki je šel po pijačo do klubskega avta, je ob držanju le-tega grdo padel in izgubil možnost za dobro etapno uvrstitev. Medtem Holmes spet lovi ubežnika in za njima zaostaja 14 sekund.

'That was 𝐡𝐨𝐫𝐫𝐢𝐛𝐥𝐞' 😳



An unfortunate crash for Alpecin-Fenix's Jay Vine as the Australian misjudges the distance between himself and his team car.#LaVuelta21 pic.twitter.com/tWeeEU6csH — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 28, 2021

43 km do cilja - smola za Holmesa, ki je imel predrto zračnico. Posledično je izgubil stik z Navarrom in Prodhommejem, ki nadaljujeta sama naprej.

46 km do cilja - Trije kolesarji Navarro, Holmes in Prodhomme so skočili iz ubežne skupine in imajo pred najbližjimi zasledovalci, med katerimi je tudi naš Jan Tratnik, 15 sekund prednosti. Glavnina, ki ji poveljuje ekipa Jumbo-Visme, medtem zaostaja 9:57. Videti je, da bo nekdo iz ubežne skupine danes lahko slavil etapno zmago. Kolesarje do konca čaka razgibana trasa in zaključni vzpon na Pico Villuercas.

🏁 - 42 km | Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta21



🚴🚴 @83Daninavarro @NicoProdhomme lideran la carrera en el sprint intermedio



💨Navarro and Prodhomme are now the head of the race@skoda_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/PmfRBkp4uF — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2021

57 km do cilja - na čelu glavnine sta Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) in Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), ubežniki imajo 9:18 prednosti. Povprečna hitrost je 41,9 km/h.

68 km do cilja - gorski cilj I. kategorije - Puerto Collado de Ballesteros

1. Romain Bardet (Team DSM), 10 točk

2. Matthew Holmes (Lotto Soudal), 6

3. Andrey Zeits (Team BikeExchange), 4

4. Clément Champoussin (AG2R-Citroën Team), 2

5. Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën Team), 1

68 km do cilja - na čelu glavnine je ekipa Jumbo-Visme, ki ima v svojih vrstah Primoža Rogliča kot osrednjega favorita za končno zmago. Prednost ubežnikov je padla na 9:04.

Foto: A.S.O. 69 km do cilja - ubežniki so že na vzponu na drugi gorski cilj Alto Collado de Ballesteros (I. kategorija). To je kratek, 2,8 kilometra dolg klanec, ampak strm, s povprečnim naklonom 14 odstotkov in dvema 20-odstotnima odsekoma. Njihova prednost je v tem trenutku 9:49.

79 km do cilja - gorski cilj III. kategorije - Puerto Berzocana

1. Romain Bardet (Team DSM) 3 točke

2. Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) 2

3. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 1

🎥🏁- 78 km | Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta21



💥@romainbardet quiere el maillot de la montaña y corona en cabeza el Puerto de Berzocana



🇫🇷 Bardet @TeamDSM leads in the first climb and he is close to the KOM jersey!@loterias_es



👉https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/noZA8FJNef — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2021

"Mislim, da druge ekipe gledajo na nas, ker imamo osrednjega favorita. Vedno moramo gledati na to, da je dobro za našo ekipo. Če bo trenutek za napad in se bo Primož (Primož Roglič, op. a.) počutil dobro, bo šel naprej. A je tretji teden Vuelte težak. Vsi v ekipi se počutimo dobro. Za težje etape smo pripravljeni," je pred današnjo etapo dejal Američan v vrsti Jumbo-Visme Sepp Kuss.

88 km do cilja - Naskok ubežnikov je narasel na 10:10, pred njimi je gorski cilj III. kategorije Puerto Berzocama (7,7 km/5,2-odstotni naklon).

98 km do cilja - Kolesarji so že prišli do dela trase, kjer se je cesta začela vzpenjati. Kmalu jih bo čakal prvi gorski cilj. Ta sliši na ime Puerto Berzocama (7,7 km/5,2-odstotni naklon). Prednost ubežnikov je 8:42.

111 km do cilja - po prvi uri vožnje je povprečna hitrost znašala 51,3 km/h. Ubežniki imajo že 8:05 prednosti.

124 km do cilja - Glavnina bo očitno pustila ubežnikom, da bodo imeli svojo dirko. Ti imajo pred začetkom težjega dela etape, ko bodo prišli na vrsto trije gorski cilji, 6:43 naskoka.

Med ubežniki je tudi Jan Tratnik. Foto: Guliverimage

131 km do cilja - prednost ubežnikov še narašča. Zdaj je že 5:58. Na čelu glavnine so kolesarji Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, ki imajo v svojih vrstah rdečo majico. Ta je v lasti Norvežana Odda Christiana Eikinga

136 km do cilja - po prvih 30 kilometrih vožnje povprečna hitrost znaša 50,6 km/h. Ubežniki imajo že 4:08 prednosti.

147 km do cilja - Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fnix), Dani Navarro (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada (Cofidis), Jens Keukeleire (EF Educaiton Nippo), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Arnaud Démare, Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash) in Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) so v ubežni skupini in imajo 2:10 prednosti.

150 km do cilja - med ubežniki je tudi slovenski kolesar Jan Tratnik (Bahrain-Victorious). V skupnem seštevku prav noben iz ubežne skupine ne ogroža rdeče majice, saj ima Champoussin debelih 45 minut zaostanka. Najbolj znano ime v ubežni skupini je Romain Bardet, ki zaostaja 49 minut in 26 sekund, in olimpijski prvak v gorskem krosu Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Lahko se zgodi, da bomo danes spremljali dirko v dirki. Spredaj boj med ubežniki, v ozadju boj med favoriti za končno zmago. Oči bodo zlasti uprte v Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) in Enrica Masa (Movistar), ki sta videti najbolj vroča med vsemi. Španec za Rogličem zaostaja 35 sekund.

🏁 Salida neutralizada por las calles de Don Benito.



🔴 Fictive start on the streets of Don Benito.#LaVuelta21 pic.twitter.com/YW01wGnml3 — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2021

152 km do cilja - sprva se je v beg podalo devet kolesarjev, nakar se jim je pridružila še deveterica. Kar 18 jih zdaj kolesari pred glavnino in imajo 1:09 prednosti.

165 km do cilja - za razliko od temperatur v Sloveniji, je v Španiji nekoliko drugačno vreme. Na štartu je bila temperatura zraka 29 stopinj. Vroče pa bo tudi na trasi. Pričakujemo lahko pobege kolesarjev. Se bo kateremu priključil tudi kdo iz slovenske dvojice Jan Tratnik (Bahrain Victorious) - Jan Polanc (UAE Emirates)?

13.07 - Današnja etapa ima tri kategorizirane klance. Prvi je vzpon na Puerto Berzocana (III. kategorija, 7,7 km pri 5,2 odstotka), takoj za njim sledi Alto Collado de Ballesteros (I. kategorija). To je kratek, 2,8 kilometra dolg klanec, ampak strm, s povprečnim naklonom 14 odstotkov in dvema 20-odstotnima odsekoma. Povsem za konec pride na vrsto še Pico Villuercas (14,5 km/6,2-odstotni naklon. Na nekaterih delih se približa 10-odstotnemu naklonu).

13.00 – Pozdravljeni, spet je čas, da se nekoliko poglobimo v dogajanje na španski Vuelti. Danes je čas za gorsko etapo. Sicer je dolga "le" 165,7 km, a so zanimivi vzponi. Tudi etapa se bo zaključila z vožnjo navkreber. Cilj bo na gorskem cilju Pico Villuercas, na nadmorski višini 1580 metrov. Bomo videli Primoža Rogliča po koncu dneva spet v rdeči majici? Od nje ga loči 1:56. Foto: A.S.O.

Skupni vrstni red pred 14. etapo:

1. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 50;31:52

2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 0:58

3. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma + 1:56

4. Enric Mas (Špa) Movistar Team 2:31

5. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 3:28

6. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 3:55

7. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:41

8. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 4:57

9. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 5:03

10. Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 5:38

...

17. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 13:37

97. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 1;26:49

138. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 2;03:08