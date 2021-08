Jakobsen odpovedal, zmaga Senechalu, tudi Mezgec odličen, Roglič varno preživel dan

Florian Senechal (Deceuninck Quick Step)je v ciljnem sprintu za seboj zadržal Italijana Mattea Trentina (UAE Emirates) in Alberta Daineseja (Team DSM) ter se veselil svoje prve etapne zmage na tritedenskih dirkah. Francoz je sicer eden od sprinterskih pomočnikov Fabia Jakobsena, ki pa je danes odpovedal kilometer in pol pred ciljno črto.



Na odličnem četrtem mestu je najdaljšo etapo letošnje Vuelte končal Luka Mezgec (BikeExchange), za zmagovalcem je zaostal tri sekunde. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v cilj prišel na 25. mestu, 11 sekund za zmagovalcem in zadržal tretje mesto v skupnem seštevku.



V rdeči majici ostaja Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche Wanty Gobert), z 58 sekundami prednosti pred Francozom Guillaumom Martinom (Cofidis) in minuto in 56 sekundami pred Rogličem.

Jan Polanc (UAE Emirates) je bil danes 53. (+ 0:30), Jan Tratnik (Bahrain Victorious) pa 79. (1:02). Polanc je v skupnem seštevku 17. (+ 13:37), Mezgec 97. (1;26:49), Tratnik pa 138. (2;03:08).

Dirka po Španiji, potek 13. etape:

Cilj: Zmagovalec etape je Florian Senechal, Matteo Trentin je bil drugi, Fabio Jakobsen pa je odpovedal kilometer in pol pred ciljem.

Neuradni izidi:

1. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step)

2. Matteo Trentin (UAE Team Emirates)

3. Alberto Dainese (Team DSM)

4. Luka Mezgec (Team BikeExchange)

5. Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team)

3 km do cilja - kolesarji so varno prevozili nekaj pasti na cesti, hitrost je narasla prek 60 km/h.

5 km do cilja - poteka bitka za pozicije, nervoza narašča, pred kolesarji je še nekaj krožišč.

17.21 (11 km do cilja) - Fabio Jakobsen je osvojil 20 točk na letečem cilju, v glavnini narašča nervoza, začenja se boj za čim boljše pozicije za zaključni sprint. Olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) je zaradi okvare kolesa nekoliko zaostal in moral loviti glavnino.

Izidi letečega cilja (Don Benito):

1. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) 20 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Bert van Lerberghe (Deceuninck-Quick Step) 17/2

3. Jose Joaquin Rojas (Movistar Team) 15/1

4. Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma) 13

5. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) 10

17.01 (27 km do cilja) - beg je končan, trojica Špancev spet v glavnini, ta pa zdaj drvi proti letečemu cilju v Don Benitu. Temperatura zraka je že presegla 36 stopinj Celzija.

16.41 (42 km do cilja) - glavnina je spet pospešila, ubežniki imajo zdaj le še dobrih 30 sekund prednosti.

16.27 (51 km do cilja) - veter je glavnino za kratek čas raztrgal na ešalone, v tem času se je trojici ubežnikov spet uspelo oddaljiti na 55 sekund. Gavnina je sicer spet strnjena.

🏁 - 58 km | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta21



¡Abanicos en el pelotón!



Echelons in the bunch!



August 27, 2021





Arnaud Demare: Težko bo

"Včeraj in danes smo pojedli preveč tort, težko bo," se je pred etapo pošalil sprinterski adut moštva Groupama FDJ Arnaud Demare. Včeraj je praznoval 30. rojstni dan, danes 28. njegov moštveni kolega Le Gac. "Morali se bomo zbrati za dober zaključek, kjer se bom lahko pokazal. Utrujenost je že močno prisotna, zato bo tempo danes morda manj peklenski, kar je dobro zame. Ne bi rekel, da je Jakobsen nesporni favorit, čeprav je bil v prvem tednu dirke res močan. Ampak hribi so nas vse ranili. Tudi zadnjih nekaj dni je bilo hitrih, vročih in napornih. Počutim se dobro, na klancih sem boljši kot običajno, ampak najboljši moram biti v sprintih."

16.19 (58 km do cilja) - glavnina je močno dvignila tempo, ubežna trojica ima zdaj le še 34 sekund prednosti.

🏁 - 67 km | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta21



Siguen trabajando @TeamDSM y @GroupamaFDJ en el pelotón

Team DSM and Groupama-FDJ are still leading the bunch



⏳1'14"



August 27, 2021





Jakobsen: Veselim se zaključka etape

"Že dve leti je od tega? Kako čas beži," je danes zjutraj ob omembi njegove prve zmage na Vuelti 2019 povedal Fabio Jakobsen. Tudi danes je največji favorit za etapno zmago, ta bi bila že njegova peta na španski pentlji. "Počutim se dobro, le utrujen sem, seveda. Ampak mislim, da smo utrujeni vsi. Včeraj je bil nor tempo in visoke temperature, danes je spet dolga etapa, ampak se veselim zaključka in skupinskega sprinta. Bora, DSM in FDJ imajo sprinterje, ki lahko zmagajo," je še povedal nosilec zelene majice najboljšega po točkah.

16.05 (68 km do cilja) - prednost ubežnikov je padla na minuto in 15 sekund, glavnina lahko današnji beg konča v vsakem trenutku, skoraj zagotovo pa ga bo še pred letečim ciljem v Don Benitu. Temperatura ozračja je narasla na skoraj 35 stopinj Celzija.

15.31 (88 km do cilja) - trojica Špancev vozi 1:40 pred glavnino.

15.08 (104 km do cilja) - tempo na čelu glavnine še vedno diktirajo kolesarji moštev Deceuninck Quick Step, Groupama FDJ in Team DSM, v tem trenutku ubežni trojici dovoljujejo 2:16 prednosti.





Matthews včeraj razočaran

"Včeraj sem imel res slab dan, na obeh klancih sem zaostal, obakrat me je ekipa spet pripeljala nazaj v skupino. V zaključku se mi ni uspelo vmešati v sprint, zato sem razočaran, bila je namreč lepa priložnost. Ta Vuelta je vsak dan drugačna, nemogoče je karkoli napovedati. Mislim, da je danes zadnja etapa za čiste sprinterje, ki bodo zato kontrolirali dirko. Jaz pa bom videl, kakšne noge bom imel v zaključku," je pred današnjo etapo povedal Michael Matthews (BikeExchange).

14.44 (121 km do cilja) - v prvih dveh urah etape je bila povrpečna hitrost kolesarjev 38,2 km/h. Ubežna trojica vozi 1:53 pred glavnino. Danes je največji favorit za etapno zmago nosilec zelene majice Fabio Jakobsen.

¿Quién puede con @FabioJakobsen? ¡Hoy podemos tener un nuevo sprint!



Who can beat @FabioJakobsen? Get ready for a new stage for the sprinters! #LaVuelta21 August 27, 2021

Eden od favoritov za današnjo zmago utegne biti tudi Michael Matthews, kar pomeni, da mu bo v zaključku moral pomagati tudi njegov moštveni kolega pri BikeExchange Luka Mezgec. Ta svoje veščine pili tudi na gorskem kolesu. Nekaj zanimivih napotkov slovenmskega asa si oglejte v spodnjem videu.

14.22 (134 km do cilja) - glavnina nenehno skrbi, da jim ubežniki ne uidejo predaleč, ko si je trojica privozila že nekaj več kot tri minute naskoka, je sledila reakcija in zdaj vodilni spet vozijo 2:10 pred zasledovalci.

🏁 Km 66 | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta21



El pelotón controla de cerca la escapada

Just 2'05" for the breakaway



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



August 27, 2021

Roglič je bil včeraj nemočen: Samo odnesli so me

"Nisem videl, zakaj je prišlo do padca, samo odnesli so me. Nič nisem mogel storiti, le s ceste v gozd sem lahko zapeljal. Nemočen sem bil. Tam so bile neke žice, za nameček je padlo veliko kolesarjev. Recimo, da sem jo odnesel dobro. Danes bom videl, če bom zaradi padca kaj trpel, upam, da bo vse v redu. Če bo, lahko danes samo uživamo in dirkamo brez nepotrebnih zapletov," je pred etapo o včerajšnjem padcu povedal slovenski šampion Roglič.

Tudi kolesarji moštva Ineos Grenadiers Adam Yates, Dylan van Baarle, Salvatore Puccio in Pavel Sivakov po včerajšnjem padcu čutijo posledice, a jim je zdravniška služba prižgala zeleno luč za današnjo etapo.

Takole so padli včeraj:

🏁 - 55 km | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta21



¡Caída en las primeras posiciones del pelotón, afectando a los principales favoritos!



The main GC favourites, caught in a crash in the first positions of the bunch!



August 26, 2021

13.51 (154 km do cilja) - etapa za zdaj poteka mirno in nadzorovano, ubežna trojica ima 2:25 prednosti pred glavnino. Temperatura ozračja je trenutno nekaj čez 32 stopinj Celzija, veter kolesarjem piha v hrbet s 7 km/h.

🏁Km 40 | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta21



El pelotón al paso por Los Blázquez

The peloton crossing Los Blázquez



⏳2'30" para la fuga



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



August 27, 2021

13.21 (176 km do cilja) - ubežniki vozijo 2:10 pred glavnino, ta jih torej drži na precej kratki "verigi". Favoriti za skupno zmago, med njimi seveda tudi Primož Roglič, zmagovalec zadnjih dveh Vuelt, danes lahko malo počivajo in varčujejo z močmi za konec tedna, ko bodo na sporedu spet resne gorske etape.

Danes 28. rojstni dan praznuje Olivier Le Gac in moštva Groupama FDJ.

Tukaj pa je še nekaj zanimivih posnetkov razburljive včerajšnje etape:

¡La etapa de ayer tuvo de todo! Disfruta de las mejores imágenes on board de #LaVuelta21 gracias a Europcar



That was a crazy stage! Watch out for the best on board images from the second stage win by @MagnusCort thanks to Europcar August 27, 2021

13.03 (186 km do cilja) - moštva sprinterskih favoritov, poleg Deceunicka še Groupama FDJ, nadzorujejo dirko, prednost ubežne trojice omejujejo na dve minuti. Tudi Team DSM se pojavlja na čelu glavnine.

12.55 (191 km do cilja) - na čelo glavnine je svojega moža postavila ekipa Deceuninck Quick Step, sicer pa ubežna trojica zdaj vozi 2:20 pred glavnino.

12.46 (197 km do cilja) - trojica španskih ubežnikov ima že 1:15 prednosti, kolesarji v glavnini so se kot kaže sprijaznili s stanjem. Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Luis Angel Mate, pa že ta ima za vodilnim Norvežanom Eikingom več kot uro zaostanka.

12.41 (200 km do cilja) - takoj po uradnem startu so iz glavnine skočili Diego Rubio (Burgos-BH), Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) in Luis Angel Mate (Euskaltel-Euskadi) ter sio hitro priborili pol minute prednosti. Glavnina ni reagirala.

🏁 Km 0 | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta21



¡Etapa en marcha! Dejamos atrás el Castillo de Belmez



The stage is on! We leave Belmez behind



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



August 27, 2021

12.37 (203 km do cilja) - etapa se je z manjšo zamudo začela tudi zares. Danes dirka 165 kolesarjev.

Na startu se danes nista pojavila Španec Omar Fraile (Astana Premier Tech) in Nemec Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe). Prvi je odstopil zaradi poškodbe hrbta, drugi se po včerajšnji naporni, stresni in predvsem vroči etapi ni uspel regenerirati, je sporočil športni direktor nemške ekipe.

Etapa 13 | Stage 13



Belmez

Villanueva de la Serena

12:32 CET > 17:16 CEST

203,7 km



Don Benito



#LaVuelta21 August 27, 2021

12.18 - kolesarji so se v Belmezu odpravili na zaprto vožnjo, ob 12.32 naj bi dosegli kilometer nič in najdaljša etapa letošnje Vuelte se bo začela tudi zares. Danes bo v ospredju boj za točke, te se bodo delile na cilju in še dobrih 11 kilometrov pred njim na letečem sprintu v Don Benitu. Na tem bodo najboljši trije prejeli tudi bonifikacijske sekunde.

¡Ya ha arrancado la 13 etapa!



Stage 13 is on! #LaVuelta21 August 27, 2021

V razvrstitvi za zeleno majico s 180 točkami vodi Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), drugi je Danec Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) s 114 točkami. Danes lahko posameznik osvoji največ 70 točk, 20 na letečem in 50 v ciljnem sprintu.

Jakobsen je na današnji dan (27. avgust) že dobil etapo na Vuelti, to je bilo leta 2019, ko je bil najhitrejši v sprintu 4. etape takratne španske pentlje. Vuelto 2019 je sicer dobil Primož Roglič. Prav nič ne bi imeli proti, če se zgodovina ponovi.