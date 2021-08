"Primož in Steven sta grdo padla, videti je, da sta dobro"

Tudi 12. etapa Dirke po Španiji, razgibana 175-kilometrska preizkušnja od Jaena do Cordobe, je bila nervozna. Dolgo je trajalo, da se je iz glavnine prebila skupina ubežnikov, a beg ni trajal dolgo. Ob koncu etape, v katerem so se morali kolesarji spopasti z dvema kategoriziranima klancema, je skočila še ena skupina, v glavnini pa se je pripetil padec, v katerega je bil vpleten tudi Primož Roglič.

"Na spustu se je kar naenkrat na tleh znašla skoraj vsa naša ekipa. Tudi Ineos. To res ni bilo najboljše, ampak smo se vsi vrnili v dirko. Primož in Steven (Kruijswijk, op. p.) sta kar grdo treščila, ampak sta videti dobro. Na koncu nismo izgubljali časa, kar je dobro," je po etapi razlagal Rogličev moštveni kolega pori Jumbo-Vismi Koen Bouwman.

Po padcu kakšnih 54 kilometrov pred ciljem v nizozemski ekipi niso zganjali panike: "Vsa ekipa je bila skupaj, bilo je malce kaotično, ampak smo se prebili nazaj v ospredje glavnine," je še razlagal Bouwman.

Na tleh so takrat se znašli tudi Adam Yates in še nekaj kolesarjev Ineos Grenadiers, še najhuje pa sta jo skupila Dylan van Baarle in Salvatore Puccio, ki sta etapo nadaljevala močno okrvavljena. Že malo prej so padli tudi kolesarji moštva Alpecin Fenix, v katerem se je poškodoval Avstrijec Tobias Bayer in odstopil z Vuelte.

Eiking se je padcu izognil

Roglič jo je torej danes odnesel srečno, v cilj je prišel v času zmagovalca na 12. mestu, v skupnem seštevku pa je zadržal tretje mesto, 1:56 za vodilnim Norvežanom Oddom Christianom Eikingom in 58 sekund za Francozom Guillaumom Martinom.

Odd Christian Eiking ostaja v rdečem. Foto: Guliverimage

"Bil sem neposredno za Primožem, ko se je zgodilo, ampak se mi je uspelo izogniti padcu, Upam, da so vsi OK," pa je po etapi dejal vodilni Norvežan Eiking. V pelotonu ima kot nosilec rdeče majice nekaj več spoštovanja, a prav velike razlike vendarle ne opazi, še pravi. Je pa danes pričakoval kakšen napad: "In fantje so res poskušali. Ciccone, na primer, ampak dan je bil kot nalašč za sprinterje, kot je Cort Nielsen in še nekaj podobnih, zato sem pričakoval sprint razredčene skupine."

Spet dolgo brez pobega

Šele po uri in pol etape je uspelo zbežati osmim kolesarjem. Mikel Iturria (Euskatel Euskadi), Sebastian Berwick (Israel Start Up Nation), Sander Armée (Team Qhubeka NextHash), Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Maxim van Gils (Lotto Soudal), Chad Haga (Team DSM), Jetse Bol (Burgos-bH) in Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) so v vodstvu zdržali do začetka drugega klanca dneva, nato so se začeli protinapadi in v vodstvu se je znašla četverica, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Romain Bardet (Team DSM) in Sebastian Henao (Qhubeka NextHash).

Do cilja je glavnina, na čelu katere so garali kolesarji Polančevega UAE Emirates in Mezgečevega BoikeExchangea, polovila vse ubežnike, nazadnje, že znotraj zadnjega kilometra etape še Jaya Vina, o zmagovalcu pa je odločal ciljni sprint.

Magnus Cort Nielsen že izčrpan

Etapne zmage se je veselil 28-letni Danec Magnus Cort Nielsen, že druge na letošnji Vuelti. "Na drugem vzponu sem imel krizo, a me je moštveni kolega Jens Keukeleire nekako popeljal do vrha. Na sploh si moja ekipa zasluži veliko zahvalo, razen na dveh vzponih in sprintu mi ni bilo treba garati. Na dirki ne sodelujemo v sprintih glavnine, toda ko se začne sprint manjše skupine, imamo možnosti. To sem danes izkoristil, čeprav sem pošteno čutil noge zaradi naporov prejšnjih etap," je povedal v cilju.

Magnus Cort Nielsen je dobil še drugo etapo na letošnji dirki, svojo peto na Vueltah. Foto: Guliverimage

Specialisti za sprinte so danes trpeli in se niso vmešali v boj za zmago. Nosilec zelene majice, Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), je za zmagovalcem zaostal več kot 16 minut. "Na tej Vuelti ni lahkega dneva za sprinterje. Morda so za nas najlažje prav sprinterske etape, a takrat je nervozen konec. Vesel sem, da mi je uspelo priti do cilja, največja bitka na tej dirki je z vročino. Danes se je na trenutke povzpela do 40 stopinj Celzija, veliko tekočine smo morali popiti, videli bomo, kaj nam je ostalo v nogah za jutri," pa je povedal Jakobsen.

V petek bo na sporedu najdaljša etapa letošnje Vuelte, 203,7-kilometrska preizkušnja od Belmeza do Villanueva de la Serene, ki pa nima niti enega kategoriziranega vzpona. Ta bo spet po okusu specialistov za sprinte.