Primož Roglič spet padel, a srečno prispel v cilj, etapna zmaga Dancu

Dirka po Španiji, potek 12. etape:

Cilj: Zadnji ubežnik je bil ujet že znotraj zadnjega kilometra etape, o zmagovalcu pa je odločal ciljni sprint. Najmočnejši je bil Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo).

17.02 (6 km do cilja) – na čelu glavnine tempo narekujejo kolesarji moštva BikeExchange z Luko Mezgecem, v dober položaj za sprint poskušajo pripeljati kapetana Michaela Matthewsa. Tudi Primož Roglič je blizu, prav tako Matteo Trentin, adut UAE Emirates. Vodilna četverica ima še 20 sekund prednosti.

16.57 (11 km do cilja) – Ciccone, Henau, Bardet in Vine se spuščajo 25 sekund pred Matteom Tretntinom in Ionom Izagirrejem, ta imata pet sekund prednosti pred glavnino.

16.50 (19 km do cilja) – Kolesarji so opravili z zadnjim klancem dneva, vodilna četverica je Alto del 14 % (Vrh štirinajstih odstotkov - ime je klanec dobil po njegovem najstrmejšem delu) prevozila 27 sekund pred zasledovalci.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Alto del 14 %):

1. Romain Bardet (Team DSM) 5 točk

2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) 3

3. Sebastian Henao (Qhubeka NextHash) 1

16.48 (20 km do cilja) – Vodilnima sta se priključila še Romain Bardet (Team DSM) in Sebastian Henao (Qhubeka NextHash). Četverica ima 17 sekund prednosti pred glavnino, v tej se Trentin in Matthews mučita.

16.45 (21 km do cilja) – Ubežnike je glavnina polovila, zdaj sta v vodstvo skočila Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) in Jay Vine (Alpecin-Fenix). Vozita 10 sekund pred glavnino.

16.34 (25 km do cilja) – Takoj na začetku vzpona na Alto del 14 % (II. kategorija, 7,2 km pri 5,6 % povprečnega naklona) je ubežna skupina razpadla. Van Gils zdaj vozi sam v vodstvu, 34 sekund pred glavnino.

16.29 (28 km do cilja) – Ubežniki imajo še 30 sekund prednosti pred glavnino, 48 sekund za to pa vozi skupinica sprinterjev, z nosilcem zelene majice Fabiem Jakobsenom na čelu. On in njegovi sprinterski tekmeci bodo glavne vloge zasedli jutri, ko je na sporedu povsem ravninska etapa.

Matthews: Danes ne bomo kontrolirali mi

"Včeraj smo bili super motivirani, etapa je vsaj na papirju izgledala primerna, da bi se lahko boril za zmago, ampak se je izkazala preprosto za pretežko. Danes je nova priložnost, a dirke vsekakor ne bomo nadzorovali mi. To smo počeli včeraj, danes naj jo kdo drug. Po treh zaporednih dneh dirkanja 'na polno' smo utrujeno vsi," je pred današnjo etapo povedal še eden od favoritov za zmago, Avstralec Michael Matthews, moštveni kolega Luke Mezgeca pri BikeExchange.

16.19 (35 km do cilja) – Prednost vodilne sedmerice se topi, glavnina zdaj vozi 40 sekund za njo. Na čelu glavnine tempo diktira UAE, ki ima očitno danes načrte z Matteom Trentinom.

Po treh urah dirke je povprečna hitrost kolesarjev 47,8 km/h.

16.09 (45 km do cilja) - Mikel Iturria je prvi prečkal Alto de San Jeronimo, ima 12 sekund naskoka pred šesterico zasledovalcev, ti pa vozijo manj kot minuto pred glavnino.

🎥🏁 - 49 km | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta21



💥 @Itturri46 corona en solitario el Alto de San Jerónimo tras un duro ataque



⛰️ Attack by Mikel Iturria from @FundaCiclisEusk to

lead in the Alto de San Jerónimo!@loterias_es



👉https://t.co/zqaO4BeuEa pic.twitter.com/BojeAV3F3t — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2021

Izidi gorskega cilja III. kategorije (Alto de San Jeronimo):

1. Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) 3 točke

2. Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) 2

3. Maxim Van Gils (Lotto Soudal) 1

16.03 (50 km do cilja) – Sedmerica vozi 1:03 pred glavnino. Roglič se ob pomoči klubskih kolegov spet prebija nazaj v ospredje glavnine.

15.57 (54 km do cilja) – Spet padec večjega števila kolesarjev, tudi nekaj Jumbovcev se je znašlo na tleh, med njimi Primož Roglič. Slovenec nadaljuje z dirko, padel je tudi Adam Yates (Ineos) in še nekaj njegovih kolegov, pa vsaj dva kolesarja Movistarja …

🏁 - 55 km | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta21



💥¡Caída en las primeras posiciones del pelotón, afectando a los principales favoritos!



😮The main GC favourites, caught in a crash in the first positions of the bunch!



👉https://t.co/zqaO4BeuEa pic.twitter.com/WJf5NBPCTV — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2021

15.46 (59 km do cilja) – V ospredju zdaj vozi sedem kolesarjev, Američan Chad Haga, ki danes praznuje 33. rojstni dan, ni zdržal tempa in je nekolkiko zaostal. Ubežniki imajo 1:34 prednosti pred glavnino, na čelo katere so se spet postavili člani UAE Emirates.

Tudi glavnina se na klancu redči, le stežka ji sledi olimpijski prvak Richard Carapaz (Ineos), na tleh se je znašel tudi Španec Omar Fraile (Astana), ki pa se je hitro spet spravil nazaj na kolo in zdaj lovi tekmece.

🏁 - 59 km | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta21



⛰️Los fugados ya están subiendo el Alto de San Jerónimo / The break tackles the first climb



⌛️1'34"



👉https://t.co/zqaO4BeuEa pic.twitter.com/zSEaQqHX59 — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2021

15.38 (62 km do cilja) - Kolesarji se že vzpenjajo po klancu III. kategorije na Alto se San Jeronimo (13 km pri 3,3 % povprečnega naklona). Ubežna osmerica vzdržuje pičlo minuto prednosti pred glavnino.

15.31 (67 km do cilja) – Kolesarji so že prvič prečkali ciljno črto v Cordobi, osmerica ubežnikov 1:01 pred glavnino.

Izidi letečega cilja v Cordobi:

1. Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team) 20 točk

2. Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) 17

3. Jetse Bol (Burgos-BH) 15

4. Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) 13

5. Chad Haga (Team DSM) 10

15.26 (70 km do cilja) – Ubežniki vozijo 1:07 pred glavnino, v prvih dveh urah etape je bila povprečna hitrost 49.5 km/h.

Avstrijec Tobias Bayer (Alpecin Fenix) je odstopil, pri padcu se je prehudo poškodoval (predel rame), da bi lahko nadaljeval.

15.18 (77 km do cilja) – Osmerica zdaj vozi 1:12 pred glavnino, na čelu katere tempo diktirajo kolesarji moštev Jumbo-Visma in UAE Team Emirates.

15.11 (82 km do cilja) – Mikel Iturria (Euskatel Euskadi), Sebastian Berwick (Israel Start Up Nation), Sander Armée (Team Qhubeka NextHash), Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Maxim van Gils (Lotto Soudal), Chad Haga (Team DSM), Jetse Bol (Burgos-bH) in Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) imajo zdaj 40 sekund prednosti pred glavnino.

V ozadju je prišlo do padca, na tleh sta trdo pristala dva kolesarja moštva Alpecin-Fenix.

15.05 (87 km do cilja) – Iturria, Armee in Berwick vozijo 30 sekund pred petimi zasledovalci, Stanom Dewulfom (AG2R-Citroën Team), Maximom van Gilsom (Lotto Soudal), Chadom Hago (Team DSM), Jetsejem Bolom (Burgos-bH) in Julenom Amezqueto (Caja Rural-Seguros RGA), glavnina pa 12 sekund za temi.

🎥🏁 - 95 km | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta21



🔥 Parece que @Itturri46, @SanderArmee y Sebastian Berwick toman ventaja, los contraataques siguen



🚴Iturria, Armée y Berwick have some seconds in the head of the race, still attacks behind!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/m92D9lX7KX — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2021

14.57 (95 km do cilja) – Napadli so Mikel Iturria (Euskatel Euskadi), Sebastian Berwick (Israel Start Up Nation) in Sander Armée (Team Qhubeka NextHash), pridružiti se jim poskušata še Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA) in Jetse Bol (Burgos BH). Iz glavnine je skočil še Florian Vermeersch (Lotto Soudal), poskušajo tudi drugi.

Kot otrok navijal za Hushovda

Leta 2006 je prav v Cordobi Thor Hushovd postal prvi Norvežan, ki je na Vuelti oblekel majico vodilnega kolesarja, njegov rojak Odd Christian Eiking, ki rdečo majico nosi danes, je bil takrat star 11 let. "Thor je bil takrat v najboljših letih, spremljal sem njegove boje na Touru in Vuelti. Lepo zgodbo je spisal, ko je prvič oblekel rdečo majico, upam, da jo danes uspe ubraniti tudi meni, Potrebujem pa močne noge za plezanje, zadnji klanec je precej strm in tudi danes bo trd boj," je pred etapo povedal Eiking.

🏁 Km 65 | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta21



⏱️¡52km/h de velocidad media! Todavía sin fuga

🔥 Crazy speed in the first half of the stage! Still no break



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/T8q7SIsur5 — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2021

14.39 (110 km do cilja) - Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) je v nov napad potegnil še tri soborce, pa je bil tudi njihov poskus obsojen na neuspeh. Karavana se približuje Cordobi, kjer bo prvič prečkala tudi ciljno črto današnje etape, nato pa se bo podala v krog prek dveh gorskih ciljev. Na prvem prečkanju ciljen črte bo tam leteči sprint. Temperatura ozračja je trenutno skoraj 34 stopinj Celzija, glavnina še vedno drvi z več kot 50 km/h.

14.26 (122 km do cilja) – Prvo uro etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 50,2 km/h. Nadaljuje se hud boj za beg.

14.17 (129 km do cilja) – Oddaljiti se je poskusila še dvanajsterica tekmovalcev, tudi ta ni prišla daleč. Hitrost karavane je ves čas prek 50 kilometrov na uro, prva ura etape bo izjemno hitra.

14.06 (138 km do cilja) – Trojici se je uspelo oddaljiti za največ 26 sekund, nato jo je glavnina ujela. Nadaljuje se trda bitka za mesto med ubežniki.

13.57 (144 km do cilja) – Nekaj prednosti imajo zdaj Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Diego Rubio (Burgos-BH) in Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash).

13.54 (147 km do cilja) – Vodilni trojici se je poskušalo priključiti še 15 kolesarjev in glavnina je tudi ta poskus nevtralizirala. Karavana drvi z več kot 55 km/h, nadaljujejo se poskusi pobega, temperatura pa je trenutno 32,5 stopinj Celzija.

Trentin: Odločilna bo vročina

"Danes bi raje videl zaključni sprint razredčene skupine, kot uspešen pobeg, ampak na tej Vuelti si vsi želijo bežati. Včeraj smo v prve pol ure etape divjali s povprečno 60 km/h, v orvi uri s 50 km/h, danes pa je prvih 60 kilometrov etape spust, zato pričakujem, da bo šlo spet hitro. Ampak danes mislim, da bo odločilna vročina, okoli Cordobe naj bi bilo okoli 40 stopinj Celzija. V tej vročini bosta klanca še toliko bolj naporna," je pred etapo povedal Matteo Trentin, moštveni kolega Jana Polanca pri UAE Emirates.

🏁 Km 25 | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta21



🔥 ¡Otro día de mucha batalla! Salida rápida y sin fuga

🚴Another fast start! Still no break after 25km



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/bPHEOosAFn — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2021

13.48 (153 km do cilja) – Manjšo prednost pred glavnino imajo zdaj Jetse Bol (Burgos-BH), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) in Dimitri Claeys (Team Qhubeka NextHash).

13.35 (165 km do cilja) – Touzeju se je priključila še peterica, glavnina je reagirala in prvi poskus pobega zatrla. Vrstijo se nadaljnji poskusi.

13.32 (167 km do cilja) – Že od starta etape se vrstijo skoki in napadi, nekaj prednosti si je prikolesaril Francoz Damien Touze (AG2R Citroën). Številni se mu hočejo še priključiti.

Start: ob 13.24 je direktor dirke z nekaj zamude (počakal je zaradi mehaničnih težav pri enem od kolesarjev moštva Burhos BH) pomahal z zastavico in kolesarji so začeli z dvanajsto etapo Vuelte. Do cilja jih čaka 175 razgibanih kilometrov z dvema kategoriziranima vzponoma. Startalo je 168 kolesarjev.

Karavana se je malo pred 13. uro podala na devetkilometrsko zaprto vožnjo.