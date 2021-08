Najprej sta se opravičila, nato je Roglič skočil v svojem slogu

Čeprav je imela 11. etapa le en kategoriziran gorski cilji, je bila praktično vseskozi razgibana. Kolesarji so na sicer kratki 133,6 kilometra dolgi trasi morali prevoziti približno 2.500 višinskih metrov. Da je bilo veliko v igri, smo lahko videli kmalu po štartu, ko ekipe niso dopustile bega.

Tudi Luka Mezgec je trdo delal za svojo ekipo BikeExchange in uvodoma poskrbel, da se kolesarji niso odlepili. Naposled se je peterici le uspelo, a si velike prednosti niso prikolesarili. Ko smo na čelu glavnine zagledali ekipo Jumbo-Visme, je bil znak, da ima Primož Roglič v tej etapi velike načrte.

V spodnjem videu si poglejte, katero majico bo oblekel Luka Mezgec in kaj pravi o gorskem kolesarstvu.

Torkov padec ni pustil posledic, dobro se je počutil tudi danes, ekipa pa mu je tlakovala pot, da je prišel do zaključnega vzpona, ki je bil dolg le kilometer, a je bila naklonina na delih tudi več kot 20-odstotna, v družbi najboljši. 17 kilometrov pred ciljem je dirka postajala vse bolj napeta, saj so morali kolesarji opraviti z edinim kategoriziranim vzponom, Poertom de Locubinom (II. kategorija, 8,8 km in 5-odstotni povprečni naklon).

Španec izpostavil dober odnos z Rogličem

Na vrh slednjega je prišel najhitreje zadnji od ubežnikov Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), ki je tudi najhitreje začel ciljni vzpon. Pogledoval je nazaj, saj je vedel, da bodo iz ovinka "pridrveli" tekmeci za etapno zmago.

Zadnji vzpon so mnogi poimenovali "zid", saj so bili deli izjemno strmi. Sepp Kuss je ob vznožju navil tempo za Rogliča, ki se je nato odpeljal mimo Američana, pred tem pa sta se nehote dotaknila z Enricom Masom, s katerim sta največja tekmeca na letošnji Vuelti.

Sprva je bilo videti, da se pogovarjata, ali bosta čakala na zaključni boj vse do konca in morda pustila zmago Nielsenu, vendar je Španec ob koncu povedal: "Opravičila sva se drug drugemu, ker sva se malce zaletela. Odličen odnos imava. Vedel sem, da je pred nami 'zid', nisem si pa mislil, da bo tako naporno. Neverjetno. Naklonina je bila izjemna."

Roglič v svojem slogu: Trpel sem, a mi je na koncu uspelo zmagati

In v zaključku je Roglič švignil tako mimo njega kot tudi mimo Nielsena ter se veselil druge letošnje etapne zmage na Vuelti – njegova sedma etapna zmaga na španski tritedenski dirki, ki jo želi tretjič zapored osvojiti.

"Zelo blizu je bilo. Težka etapa je bila. Kratka, zelo vroča. Trpel sem. Na koncu sem imel dovolj moči, da mi je uspelo zmagati. Mas je super močan. K sreči sem imel nekaj več moči od njega. Vedno je lepo zmagati. Nikoli ne veš, kdaj je zadnja zmaga. Strm vzpon je bil na koncu, in lep izziv. Ekipa je naredila izjemno delo. Pritiskala je celotno etapo. Hvala jim, da so mi na koncu omogočili pot do zmage," je ob prihodu v cilj povedal Roglič in dal vedeti, da torkov padec ni pustil nobenih posledic.

Nova velika zmaga Primoža Rogliča Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Zadovoljni so bili tudi njegovi šefi. Addy Engels je po koncu dneva dejal: "Zanimivo je bilo in zelo blizu. Vesel sem, da smo zmagali na etapi. Težka naloga je bila, zlasti pri tako strmem zaključku."

Roglič v skupnem seštevku kljub zmagi ni novi stari lastnik rdeče majice, saj ta še ostaja na plečih Norvežana Odda Christiana Eikinga (Intermache-Wanty-Gobert-Materiaux). A slovenski šampion ne pogleduje proti njemu, saj ni tekmec za končno zmago. Zato pa je Mas, ki mu je danes odščipnil nove sekunde in ima pred Špancem zdaj 35 sekund prednosti. Kolumbijec Miguel Angel Lopez, ki je Masov moštveni kolega pri Movistarju, zaostaja že 1:32, Jack Haig (Bahrain Victorious) 1:59, Egan Bernal pa debeli dve minuti in 50 sekund.

Tudi četrtkova etapa bo razgibana in z dvema gorskima ciljema, medtem ko bo cilj v Cordobi brez klanca.