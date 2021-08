Roglič prestrašil navijače: Je bilo nekaj akcije, a?

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je danes po deseti etapi Vuelte izgubil rdečo majico vodilnega na dirki, a to zanj in njegove kolege iz moštva Jumbo-Visma ni prevelika težava, saj so se tako razbremenili napornega branjenja do konca tedna, ko bodo na sporedu spet zahtevnejši klanci. Bolj nas je prestrašil s padcem na spustu z edinega gorskega cilja v etapi, ko je preveč tvegal in v enem od ovinkov zdrsnil s ceste.

"Brez padca bi bilo bolje, ampak tudi tako ni preveč slabo," so bile Rogličeve prve besede po prihodu v cilj. "Je bilo nekaj akcije, a?" je še dodal v svojem slogu. Na najstrmejšem delu vzpona na Puerto de Almachar, kakšnih 20 kilometrov pred ciljem etape, se je 31-letni Kisovčan odločil za napad na svoje največje tekmece za zmago v skupnem seštevku. Hitro si je privozil lepo prednost in jo poskušal z vratolomnim spustom še povečati, a mu je tokrat spodletelo. "Zakaj pa ne, kdor ne tvega, nič ne pridobi," je opravičeval svojo odločitev, glede morebitnih poškodb pa dejal: "Samo zdrsnil sem, vse bi moralo biti v redu."

Vrhunci 10. etape:

⏯Una fuga rematada por @mjstorer_au forzó el cambio de liderato en la 10ª etapa de #LaVuelta21, con @rogla buscando sorprender accidentadamente. Revívelo en 1'.



⏯@Oddeiking is the new leader after a big break won by Storer, while Roglic attacked. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/hEiRMdaFQL — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

V cilju je pripeljal v družbi Španca Enrica Masa, Kolumbijca Miguela Angela Lopeza (oba Movistar), Avstralca Jacka Haiga (Bahrain Victorious) in ameriškega moštvenega kolega Seppa Kussa enajst minut in 49 sekund za zmagovalcem etape, Avstralcem Michaelom Storerjem (Team DSM).

Rdečo majico želijo zadnji dan Vuelte

Storer je bil danes član velike ubežne skupine, ki je glavnini pobegnila šele po slabih 80 kilometrih etape, a med ubežniki sta bila tudi Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche Wanty Gobert Materiaux) in Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki sta v skupnem seštevku pred današnjo etapo za Rogličem zaostajala nekaj več kot devet minut. Eiking je tako danes oblekel rdečo majico, pred Rogličem pa je zdaj tudi Martin, a ta kolesarja slovenskemu asu v resnih hribih ne bosta kos. "Zanima nas le to, da je rdeča majica naša po zadnji etapi," je že večkrat poudaril Roglič.

Kisovčan je danes v cilj pripeljal skoraj 12 minut za zmagovalcem. Foto: Guliverimage

Nova izguba za Ineos Grenadiers

Čeprav se Rogliču presenetljiv napadalni manever ni v celoti posrečil, pa je vseeno poskrbel, da sta še nekaj deset sekund proti Zasavcu izgubila aduta moštva Ineos Grenadiers, Kolumbijec Egan Bernal in Britanec Adam Yates, ki nista bila sposobna slediti njegovemu napadu v klanec.

Bernal, zmagovalec letošnjega Gira, je že po nedeljski etapi priznal, da so njegove možnosti za zmago na Vuelti zelo majhne, a obenem opozoril: "Vse se še lahko zgodi, paziti bomo morali na kakšno Rogličevo napako." Danes so jo sicer dočakali, pa je niso znali izkoristiti.

❤️ La llegada de @rogla a Rincón de la Victoria.



🔴 Roglic’s arrival to Rincón de la Victoria @JumboVismaRoad #LaVuelta21 pic.twitter.com/ldUVWqnt2h — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

Storer drugi Avstralec z dvema etapnima zmagama

Štiriindvajsetletni Avstralec Michael Storer (DSM) je dobil še drugo etapo na letošnji španski pentlji in tako ponovil uspeh Michaela Matthewsa z Vuelte 2013. "Ta je še bolj neverjetna, kot je bila prejšnja. Bil je strašen boj vse od starta, mislim, da smo potrebovali 80 kilometrov, preden je uspel pobeg. Vesel sem, da sem bil zraven, to je bil prav epski dan," se je veselil Storer.

"Zjutraj mi je do rdeče majice manjkalo več kot devet minut. Da bi jo osvojil, bi se moral zgoditi čudež." Foto: Guliverimage

Eiking zdaj verjame v čudeže

Rdečo majico pa je danes oblekel 26-letni Norvežan Odd Christian Eiking, ki je dosežek označil za čudež: "Rdečo majico smo v moštvu sicer že imeli z Reinom (Taramäejem, op. p.), zato je to danes le bonus, zame še posebej. Ampak zjutraj mi je do nje manjkalo več kot devet minut. Da bi jo osvojil, bi se moral zgoditi čudež. Nato pa sem med etapo po radiu poslušal, osem minut prednosti, devet, deset … Dojel sem, da so čudeži mogoči. Z besedami ne znam opisati, kaj to pomeni."

Jutri bo na sporedu še ena razgibana etapa, 133,6-kilometrska preizkušnja od Antequere do Valdepenas de Jaena. Teren je znova pisan na kožo ubežnikom, Rogličevi bodo razbremenjeni branjenja skupnega vodstva, so pa danes dobili resno opozorilo, da jih lahko vsaka neresnost drago stane.