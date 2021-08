Roglič preveč tvegal in padel, izgubil je tudi rdečo majico, toda ...

Kisovčan je danes izgubil rdečo majico, v skupnem seštevku je zdrsnil na tretje mesto, zdaj ima 2:17 zaostanka za novim vodilnim, Norvežanom Eikingom, in 1:19 za drugim, Francozom Guillaumom Martinom (Cofidis), je pa zmagovalec zadnjih dveh Vuelt pridobil nekaj deset sekund proti zvezdnikoma Ineosa, Eganu Bernalu in Adamu Yatesu.

🎥Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la segunda victoria de @mjstorer_au gracias a @CarrefourES 🇬🇧 Live the last km. of Michael Storer's second victory in this edition thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/wMDVvxTj2A

Roglič je največje tekmece za skupno zmago napadel na najstrmejšem delu edinega kategoriziranega klanca v današnji etapi, a večino prednosti zapravil na spustu, kjer je preveč tvegal in mu je na enem od ovinkov spodneslo zadnje kolo ter se je znašel na tleh. "Ni prehudo, take stvari se pač dogajajo. Kdor ne tvega, ne 'profitira', vse je v redu," je Roglič povedal v cilju.

Dirka po Španiji, potek desete etape:

Cilj: Michael Storer (Team DSM) je dobil še drugo etapo na letošnji Vuelti, drugo mesto je zasedel Belgijec Mauri Vansevenant (Deceuninck Quick Step), tretje pa Francoz Clement Champoussin (AG2R Citroën). Roglič je v cilj prišel na 37. mestu, 11:49 za zmagovalcem, v skupini z Enricom Masom, Miguelom Angelom Lopezom, Jackom Haigom …

Roglič je še na poti.

17.04 – Roglič je padel na spustu, ves njegov trud je šel v nič, a dirko nadaljuje. Zdaj se vozi z Masom, Haigom in Lopezom.

17.00 (5 km do cilja) – Storer vztraja v vodstvu, Roglič zaostaja manj kot 12 minut, a vozi 19 sekund pred Masom, Lopezom in Jackom Haigom. Bernalu je Kisovčan pobegnil še za dodatno minuto.

16.56 (9 km do cilja) – Storer drvi proti cilju s 44 sekundami prednosti pred zasledovalci in 12 minutami pred Rogličem, ki si je z napadom privozil pol minute prednosti pred Enricom Masom, Miguelom Angelom Lopezom in še več pred preostalimi favoriti.

🏁 - 18 km | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



💥 ¡@rogla se lanza al ataque en el Puerto de Almáchar!



❤️The leader attacks in the final climb! 💪



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/Q1zlnkb8Ox — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

16.51 (14 km do cilja) – Roglič se je na najstrmejšem delu klanca odločil za napad in se odpeljal svojim največjim tekmecem za skupno zmago. Slediti mu poskušajo kolesarji Movistarja, Egan Bernal izgublja stik.

16.48 (16 km do cilja) – Avstralec Michael Storer (Team DSM) je prvi prečkal Almachar, 38 sekund pred zasledovalci in 12:55 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Puerto de Almachar):

1. Storer 5 točk

2. Champoussin 3

3. Elissonde 1

16.39 (19 km do cilja) – Zdaj vodi Michael Storer, do vrha klanca ima še manj kot tri kilometre. Zaostanek glavnine je padel pod 13 minut.

16.37 (20 km do cilja) – Kenny Elissonde je ujel in prehitel Oliveira, ubežna skupina je raztrgana na več skupin, glavnina je šele začela z vzponom na Almachar.

16.33 (22 km do cilja) – Napadel je Rui Oliveira, lovijo ga De Tier, Herrada, Schultz, Elissonde in Calmejane, pred preostankom ubežne skupine imajo le nekaj sekund prednosti, pred glavnino pa 13:24. V glavnini ni opaziti prevelikega interesa za lov na ubežnike.

🏁 - 20 km | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



🔥 @roliveira57 empieza en solitario la parte más dura del Puerto de Almáchar



🇵🇹 Rui Oliveira tackles the hardest section of today's last climb!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/dlNOxHd0ii — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

16.31 (23 km do cilja) – Ubežna skupina je spet enotna in ima 13 minut in 22 sekund prednosti pred glavnino.

16.28 (25 km do cilja) – Kolesarji se vzpenjajo na Puerto de Almachar (10,9 km pri povprečnem naklonu 4,9%), vodilni četverici so se pridružili še Craddock, Bagioli in Storer. Sedmerica zdaj vozi 25 sekund pred zasledovalci z Eikingom in Martinom ter 13:16 pred glavnino.

16.24 (27 km do cilja) – Matteo Trentin, Floris De Tier, Alex Aranburu in Jesus Herrada zdaj vozijo 25 sekund pred sedemindvajseterico zasledovalcev in 13:05 pred glavnino z Rogličem.

16.15 (35 km do cilja) – Zdaj se ubežniki napadajo med seboj, Harrada, De Tier, Aranburu in Trentin imajo nekaj sekund prednosti pred preostalimi ubežniki, glavnina zaostaja 12 minut in 33 sekund. Vodilni se približujejo začetku vzpona na Puerto de Almachar (II. kategorija), na vrhu katerega se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.

🏁 - 39 km | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



🎥💥 @MATTEOTRENTIN empieza los ataques en la fuga



🇮🇹 Matteo Trentin @TeamEmiratesUAE wants to select the break!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/ipH275pSoF — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

Izidi letečega cilja (Torre del Mar):

1. Matteo Trentin (UAE Team Emirates), 20 točk

2. Rui Oliveira (UAE Team Emirates), 17

3. Thymen Arensman (Team DSM), 15

4. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), 13

5. Lawson Craddock (EF Education Nippo), 10

16.00 (46 km do cilja) – Ubežna skupina zdaj vozi 10:43 pred glavnino, v virtualnem skupnem seštevku je Rogliča prehitel še Martin. Kdaj bo Jumbo-Visma spret prevzela nadzor nad dogajanjem? Morda bi Rogličevim celo ustrezalo, da predajo rdečo majico in se v drugem tednu znebijo bremena branjenja ter prihranijo moči za odločilen zadnji teden Vuelte?

15.51 (54 km do cilja) – Prednost ubežnikov je presegla devet minut in deset sekund, Norvežan Eiking je trenutno v virtualni rdeči majici.

Roglič: Čaka nas težak klanec in tehničen spust

Roglič se je odpeljal do moštvenega avtomobila na krajši posvet, na videz ostaja povsem miren, pred koncem etape je namreč še klanec in težko je verjeti, da bi danes izgubil vodstvo na dirki. "Predvsem se moramo držati v ospredju glavnine, kjer imamo dober pregled nad dogajanjem. Ob koncu etape imam kar zahteven vzpon, pa nato precej nevaren, precej tehničen spust," je Roglič povedal prirediteljem dirke pred današnjo etapo.

🏁Etapa 9 - Stage 9



❤️ El líder @rogla habla con la dirección de su equipo



What's the plan, @JumboVismaRoad?🤔#LaVuelta21 pic.twitter.com/TjvDc4sFV5 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

15.35 (66 km do cilja) – Prednost ubežnikov je presegla osem minut, Eiking pa se približuje virtualni rdeči majici. To lahko danes potencialno ogrozi tudi Guillaume Martin (Cofidis), ki v skupnem seštevku za Rogličem zaostaja 9:39.

Fabio Jakobsen, ki je imel ob hudem tempu v začetku etape težave držati stik z glavnino, je zdaj že veliko bolj sproščen:

15.27 (72 km do cilja) – Ubežniki zdaj vozijo 7:05 pred glavnino.

15.13 (80 km do cilja) – Prednost ubežne enaintrideseterice je presegla šest minut, zdaj znaša 6:25. Na čelu glavnine je še vedno Rogličeva Jumbo-Visma.

🏁 - 80 km | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



🚴🚴🚴 31 ciclistas. Escapada / The break



⏳6 minutos para el pelotón



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @cxcling pic.twitter.com/wIKB0RkD5V — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

V spodnjem videu si poglejte, katere zanimivosti iz sveta kolesarstva je vse povedal Luka Mezgec.

15.01 (89 km do cilja) – V prvih dveh urah etape je bila povprečna hitrost 48 km/h, zdaj je glavnina, na čelo katere so se postavili kolesarji Jumbo-Visme močno popustila in si bo tudi Roglič lahko privoščil nekaj oddiha. Ubežniki so prednost povečali na 5:20.

🎥🏁 - 92 km | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



🚴31 fugados con @Oddeiking mejor situado en la general y grandes nombres en el grupo.



🙌Big names in today's 31-man break with Odd Christian Eiking 🇳🇴as the biggest GC threat!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/8416h1woq5 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

14.55 (94 km do cilja) – Diego Andres Camargo (EF Education Nippo) je zaradi mehanične okvare izpadel iz ubežne skupine, v tej pa je sicer v skupnem seštevku najvišje uvrščen Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche), ki ima za Rogličem 9:10 zaostanka. Vodilna enaintrideseterica zdaj vozi 4:12 pred glavnino in 4:35 pred Jakobsenovo skupino.

🏁 Km 80 | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



🚴Finalmente, un grupo de 30 ciclistas consigue distanciarse.



🚴We have a break with 30 riders!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/76d7d4nvbd — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

14.52 (96 km do cilja) - V begu so Bouchard, Calmejane, Champoussin (AG2R-Citroen), De Tier (Alpecin-Fenix), Aranburu, LL Sanchez (Astana-Premier Tech), Benedetti, Schachmann (Bora-Hansgrohe), Lastra, Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Martin, Jesus Herrada (Cofidis), Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), Azparren (Euskaltel-Euskadi), Camargo, Craddock, Keukeleire (EF Nippo), Le Gac (Groupama-FDJ), Van Baarle, Narvaez (Ineos Grenadiers), Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), Vermeersch (Lotto Soudal), Howson, Schultz (BikeExchange), Arensmann, Storer, Tusveld (Team DSM), Elissonde (Trek-Segafredo), Oliveira in Trentin (UAE Team Emirates). Dvaintrideseterica ima že 3:15 prednosti pred glavnino, Jakobsen Fraile in Pidcock pa zaostajajo še dodatnih 20 sekund.

14.40 (105 km do cilja) – Zdaj pa se je v ospredju vendarle izoblikovala skupina kakšnih 30 kolesarjev in hitro prišla do lepše prednosti. Glavnina je popustila in vozi 1:46 za ubežniki. Tudi Jakobsenova skupina se bo kmalu pridružila glavnini. Med trideseterico ubežnikov ni slovenskih kolesarjev.

14.34 (110 km do cilja) – Še naprej se vrstijo skoki iz glavnine, za zdaj še nikomur ni uspelo priti dlje kot trojici s Tratnikom, ki se je za nekaj trenutkov približala 30 sekundam prednosti, zato pa je skupina z Jakobsenom povečala zaostanek za skupino s favoriti na 1:14. Slovenci, poleg Rogliča in Tratnika še Jan Polanc in Luka Mezgec, vozijo v prvi skupini.

14.28 (114 km do cilja) – Glavnina je še vedno v dveh delih, v drugi skupini, ki za prvo zaostaja že 48 sekund, je tudi nosilec zelene majice najboljšega po točkah, Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step).

14.22 (119 km do cilja) – Napadel je še Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), a so se za njim pognali tudi vsi preostali favoriti, na čelu z Rogličem, Ekvadorcu, olimpijskemu prvaku s cestne dirke v Tokiu, ni uspelo pobegniti, je pa razbil glavnino na dva dela. Drugi peloton zdaj vozi 15 sekund za vodilno skupino. Zdaj z napadom poskuša še šesterica,

14.16 (123 km do cilja) – Nekaj prednosti si je uspel priboriti Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), tudi ta poskus je bil hitro zatrt.

🏁 Km 60 | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



🔥 ¡Una etapa rapidísima! Sigue la lucha por la fuga



🚴Another crazy start to make the break!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @cxcling pic.twitter.com/XGbnlNTvYs — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

14.06 (131 km do cilja) – Z napadom je poskusila še osmerica in bila neuspešna.

13.58 (138 km do cilja) – Kolesarji so v prvi uri etape prevozili 49,3 kilometra, nadaljuje se bitka za pobeg.

🏁 Km 33 | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



💥Siguen los contraataques en el pelotón al paso por Adra



🚴The attackers don't let any breakaway without them!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/YrjwfVs7Mf — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

13.45 (148 km do cilja) – Iz glavnine so se poskušali vodilni trojici priključiti še številni kolesarji in tako poskrbeli, da je bil tudi poskus Tratnika, Meeusa in Senechala naposled neuspešen. Glavnina je spet strnjena.

13.40 (153 km do cilja) – Dobro kaže, Tratnik, Meeus in Senechal so prednost pred glavnino povečali na 26 sekund.

13.34 (157 km do cilja) – Vodilni trojici se je poskušal priključiti še Robert Stannard (BikeExchange), a ga je glavnina hitro ujela. Ni še jasno, če bo dovolila oditi trojici s Tratnikom. Za zdaj imajo trije vodilni le 12 sekund prednosti.

13.31 (160 km do cilja) – Dvojici se je v begu pridružil tudi Jan Tratnik (Bahrain Victorious)!

13.29 (162 km do cilja) - Skočila sta še Florian Senechal (Deceunonc Quick Step) in Jordi Meeus (Bora Hansgrohe), pridružiti se jima poskuša še več kolesarjev. Francoz in Belgijec vozita 11 sekund pred glavnino.

13.21 (169 km do cilja) – Gamperjev poskus je bil neuspešen.

13.18 (172 km do cilja) – Do nekaj deset metrov prednosti je uspelo priti Avstrijcu Patricku Gamperju (Bora Hansgrohe).

13.12 (177 km do cilja) - Še vedno brez uspešnega skoka, glavnina pa je močno razpotegnjena.

Mezgečev moštveni kolega vidi dva scenarija

"Danes vidim dva scenarija, ali uspe večji ubežni skupini ali pa se bodo za etapno zmago udarila moštva favoritov za skupno zmago. Še vedno je precej ekip, ki etapne zmage še nimajo in dan bo kar primeren zanje. Klanec je morda zame celo malce prezahteven, a se bom vseeno potrudil. V beg mora iti vsaj 10 kolesarjev, sicer bo naporen dan in glavnina lahko ubežnike polovi. Zbežati mora večja skupina," je pred etapo za Cyclingnews.com povedal Avstralec Michael Matthews, moštveni kolega Luke Mezgeca pri BikeExchange.

🏁 Km 0 | Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta21



🔥 ¡Ataques desde salida!



🚴The real start of the stage!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/Xc1InvyvTo — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2021

13.03 (183 km do cilja) - Glavnina je razpotegnjena, hitrost visoka, za zdaj še brez kolesarjev v begu. Danes je idealen dan za uspešen pobeg, saj je edini klanec v etapi "pretežak za sprinterje in prelahek za hribolazce", kot so ocenili strokovnjaki.

12.57 (189 km do cilja) - Deseta etapa se je z nekaj zamude začela tudi zares. Danes bodo kolesarji vozili po obali povsem na jugu Španije, v začetku etape imajo nekaj vetra v hrbet, temperatura ozračja pa je 29 stopinj Celzija. S starta se je danes pognalo 171 kolesarjev.

12.15 – Kolesarji so se odpravili na zaprto vožnjo, ki bo danes nenavadno dolga. Pravi start etape bo namreč šele ob 12.47, ko dosežejo oznako "kilometer nič".