Nove pasti za Rogliča

Ob pogledu na skupni vrstni red in na predstave v prvih devetih etapah je jasno, da je ob Primožu Rogliču največ pokazal nekdaj čudežni deček španskega kolesarstva Enric Mas. Njegov zaostanek za slovenskim šampionom znaša 28 sekund, kar mu vliva optimizem.

A številke ne povedo tistega, kar kaže cesta. Na njej je Rolič pokazal, da je najbolj vroč na Vuelti. Zablestel je že uvodni dan na kronometru, ko je za seboj pustil vse rivale, vključno z Masom. V gorskih etapah je prav tako dal vsem vedeti, da ima močne noge. Nazadnje smo se lahko to prepričali v nedeljo, ko se je na zaključnem vzponu otresel tudi Masa in vzel dodatni bonifikacijski sekundi, medtem ko so preostali zaostajali in izgubljali dragocen čas.

Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 34;18:53

2. Enric Mas (Špa) Movistar Team + 0:28

3. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 1:21

4. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 1:42

5. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 1:52

6. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 2:07

7. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 2:39

8. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 2:40

9. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 3:25

10. David de la Cruz (Špa) UAE Team Emirates 3:55

…

18. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 7:40

126. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 1;20:06

145. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 1;24:15

Tako tretji Miguel Angel Lopez, ki je moštveni kolega Masa pri Movistarju, zaostaja že 1:21, četrti Jack Haig (Bahrain-Victorious) 1:42, peti Egan Bernal (Ineos Grenadiers) pa debelih 1:52.

In ker je na zadnji dan tritedenske španske kolesarske pentlje na sporedu kronometer, v katerem bo Roglič vnovič pometel s konkurenco, je težko verjeti, da bi ga kdo lahko sklatil s prestola. A sta do 5. septembra še dva tedna. Že ta teden sledijo nove pasti zanj in za tekmece.

Torek, 24. avgust: 10. etapa: Roquetas de Mar–Rincon de la Victoria, 189 km - zanimiv vzpon pred ciljem

Nova ravninska etapa ob Sončni obali, z enim gričem druge kategorije v zadnjih 20 kilometrih. Zanimivo bo videti, ali se bo kdo od Rogličevih tekmecev podal v napad in nato pri spustu skušal nadoknaditi izgubljene sekunde.

Foto: A.S.O.

Sreda, 25. avgust: 11. etapa: Antequera–Valdepenas de Jaen, 133,6 km - v zaključku bodo naleteli na zid

V sredo sledi kratka, a naporna hribovita etapa s klancem druge kategorije slabih osem kilometrov do konca. Zanimiv bo tudi zaključek v mestecu Valdepenas de Jean, kjer je kratek nekategoriziran klanec po ulicah mesta, ki pa mu kolesarji pravijo "zid". Čeprav je dolg le en kilometer, na nekaterih delih dosega naklon do 25 odstotkov.

Foto: A.S.O.

Četrtek, 26. avgust: 12. etapa: Jaen–Cordoba, 175 km - nova razgibana trasa

V četrtek sledi še ena razgibana hribovita etapa s klancema tretje in druge kategorije v zadnjih 70 kilometrih. Če bodo šprinterji prestali oba vzpona, bodo v ospredju oni. Morda bi lahko v tej prišel na svoj račun tudi Luka Mezgec, čigar osrednja vloga na Vuelti je pomoč Michaelu Matthewsu v zaključnih šprintih.

Foto: A.S.O.

Petek, 27. avgust: 13. etapa: Belmez–Villanueva de la Serena, 203,7 - kar 203,7 kilometra

Najdaljša etapa letošnje Vuelte bo petkova. Dolga bo 203,7 kilometra, a je ravniska, v katerih pa je venomer akcija in nujna dodatna pazljivost. Veter lahko prav tako odigra svojo vlogo in ponagaja ponagaja favoritom za končno zmago.

Foto: A.S.O.

Sobota, 28. avgust: 14. etapa: Don Benito–Pico Villuercas, 165,7 km - rock'n'roll favoritov za končno zmago

Ob koncu drugega tedna dirkanja bo spet priložnost za hribolazce. V sobotni 14. etapi kolesarje čaka 3.200 višinskih metrov. Trije kategorizirani klanci, najprej en tretje, nato dva prve, na vrhu zadnjega, Pico Villuercas (1.580 m. n. v.) je tudi cilj etape. In tu nas čaka nov boj favoritov za končno zmago.

Foto: A.S.O.

Nedelja, 29. avgust: 15. etapa: Navalmoral de la Mata–El Barraco, 197,5 km - še en vroč dan za favorite

V nedeljo bodo morali kolesarji prevoziti štiri gorske cilje. Pred drugim dnevom počitka bosta na sporedu dva prve, en druge in tretje kategorije. A cilj ne bo na vrhu vzpona, saj bo sledil spust do El Barracaoa

Foto: A.S.O.