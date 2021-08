Rogliča napadali in si polomili zobe: To je šele začetek

Primož Roglič je v deveti etapi Dirke po Španiji, v kateri so morali kolesarji premagati več kot 4.700 višinskih metrov, še enkrat pokazal mišice največjim rivalom v boju za skupno zmago. Napadli so ga zvezdniki Ineosa in si danes polomili zobe. Adam Yates in Egan Bernal sta proti Zasavcu še izgubila nekaj časa.

"Res si zaslužimo dan odmora, danes je bilo naporno. Spet je bilo super vroče, z nekaj dolgimi vzponi in veselim se jutrišnjega počitka," je v cilju 188-kilometrske etape razlagal nosilec rdeče majice vodilnega, ki se je z drugim mestom še utrdil v skupnem vodstvu.

"Primož tako močan, da ga samo spustiš v klanec"

Danes je imel vse do zadnjega vzpona pomoč svojih moštvenih kolegov iz Jumbo-Visme. "Več Primož niti ne potrebuje, tako močan je, da ga v zadnji klanec samo spustiš in sam opravi svoje," je o slovenskem šampionu, zmagovalcu zadnjih dveh Vuelt, povedal njegov nizozemski pomočnik Steven Kruijswijk. Roglič pa se je ekipi zahvalil za pomoč, kot vselej. "Naši fantje so opravili imenitno delo, Ineos je na zadnjem klancu narekoval hud tempo, na koncu je letelo, zaključek je bil prav eksploziven. Imel pa sem dobre noge in sem lahko dobro vozil," je povzel dogajanje.

Roglič: To je šele začetek

Njegovemu tempu je v zaključku lahko sledil le Španec Enric Mas, ki pa ga je Kisovčan nato v ciljnem sprintu prehitel za končno drugo mesto. "Vedno sem vesel, če se lahko vozim s Primožem, to namreč pomeni, da sem na njegovi ravni," je povedal Mas, Roglič pa je vrnil kompliment in napovedal še zelo zanimivo nadaljevanje dirke: "Enric je bil danes izjemno močan, v cilj sva prišla skupaj. Ampak to je šele začetek. Zdaj imamo dan premora, potem pa bomo morali paziti, da ostanemo celi, veselim pa se že naslednjih etap."

Egan Bernal zdaj v skupnem seštevku za Rogličem zaostaja skoraj dve minuti. Foto: Guliverimage

Ineos Grenadiers poskusili

Ineos je danes spet preverjal Rogličevo pripravljenost. Adam Yates in Egan Bernal sta poskušala danes napasti rdečo majico, pa nato izgubila čas proti Rogliču. Mladega Kolumbijca, že zmagovalca Gira in Toura, je na ciljnem vzponu zmanjkalo. To je bil precejšen udarec za bogato britansko moštvo, ki ma na vsaki dirki najvišje cilje.

Bernal ni imel "prestave več"

"Danes smo poskusili z napadom. Vedeli smo, da bo etapa precej nora in naša ideja je bila, da s silovitim ritmom otežimo klance ter na zadnjem poskrbimo za kar največjo napetost. A realnost je takšna, da je na tej dirki kar nekaj drugih močnih kolesarjev in zdaj moramo obrniti stran ter poskusiti kdaj drugič," je razlagal Bernal. "Počutil sem se sicer dobro, nisem pa imel tiste prestave več, s katero bi lahko odgovarjal na skoke. Nisem se uspel držati. Adam mi je poskušal pomagati, ampak sem mu še pred zaključkom rekel, naj poskuša sam napasti kar se da dober izid. Jutri se bomo spočili in videli, v kakšnem stanju smo za naprej," je še dodal.

Damiano Caruso je letos dobil etapo na Giru in zdaj še na Vuelti. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Zmage se je po 71 kilometrov dolgem solo pobegu veselil Italijan Damiano Caruso. "Dolga je bila. Odpeljal sem se samo zato, ker sem vedel, da bo Ineos narekoval zelo hud tempo. Rekel sem si, napadi, preden ujamejo našo skupino. Sem pa mislil, da je moja prednost večja, kot je v resnici bila. Zadnji klanec je bil tako dolg, vedel sem, da bo napeto. Šele v zadnjem kilometru sem spoznal, da lahko zmagam in uspelo mi je. Po Giru je to nekaj neverjetnega," je bil vesel 33-letnik, ki je letošnji Giro končal na drugem mestu.

Je pa imel njegov kapetan pri Bahrain Victoriousu, Španec Mikel Landa slab dan v cilj je prišel dobrih pet minut za Carusom in je v skupnem seštevku zdaj 16. (5:47 za Rogličem). "Žal mi je za Mikela Lando, ki je imel danes nekaj težav. Na tej dirki smo imeli dva cilja, dobro uvrstitev v skupnem seštevku in etapno zmago," je še povedal Caruso.