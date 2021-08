Damiano Caruso zmagovalec epske etape, drugi Roglič odločno odgovoril na napade

Kolesarji moštva Ineos Grenadiers, predvsem Britanec Adam Yates, so danes poskušali z napadi na Rogliča, pa si spet polomili zobe. 31-letni Kisovčan se je s pomočjo Enrica Masa (Movistar) odpeljal konkurentom za skupno zmago, nato sprintal za drugo mesto ter se pred prvim dnevom premora še utrdil v skupnem vodstvu.

Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta21 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la espectacular victoria de @CarusoDamiano en el Alto de Velefique gracias a @CarrefourES 🇬🇧 Live the last km. of Damiano Caruso's spectacular victory thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lePVLYD4k0

Zdaj ima zmagovalec zadnjih dveh Vuelt 28 sekund prednosti pred Špancem Masom, tretji je Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana Premier Tech), 1:21 zaostanka.

Jan Polanc (UAE Emirates) je bil danes 27., za zmagovalcem je zaostal 8:01 in v skupnem seštevku zdrsnil iz prve deseterice. Zdaj je 18. (+ 7:40). Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BokeExchange) sta v cilj prikolesarila z veliko zamudo, Mezgec v skupnem seštevku zaseda 126. mesto, Tratnik 145.

V ponedeljek bo na Vuelti prost dan, v torek pa bo na sporedu deseta, 189-kilometrska etapa od Roquetas de Marja do Rincon de la Victorie s kratkim vzponom 15 km pred ciljem.

Dirka po Španiji, potek devete etape:

Cilj: Italijan Damiano Caruso (Bahrain Victorious) je zmagovalec naporne devete etape Vuelte, Primož Roglič (Jumbo-Visma) je spet odločno odgovoril na napade konkurentov za skupno zmago in v ciljnem sprintu za drugo mesto premagal Španca Enrica Masa (Movistar) ter se še utrdil v skupnem vodstvu.

Neuradni izidi 9. etape:

1. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 5;03:14

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) + 1:05

3. Enric Mas (Movista Team) 1:06

4. Jack Haig (Bahrain Victorious) 1:44

5. Miguel Angel Lopez (Movistar Team) isti čas

...

9. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 2:10

…

Skupno:

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. Enric Mas (Movistar Team) + 0:28

3. Miguel Angel Lopez (Movistar Team) 1:21

4. Jack Haig (Bahrain Victorious) 1:44

5. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 1:52

…

Zadnji kilometer – Caruso 1:44 pred Rogličem in Masom, Haig, Yates in Lopez zaostajajo pol minute za rdečo majico, Bernal ne more več držati stika s trojico.

2 km do cilja – Caruso ima 2:17 prednosti pred Rogličem in Masom, 2:35 pred Bernalom, Lopezom in Haigom, še pol minute več zaostajajo Yates, Kuss, Grosschartner, Carapaz, Bardet …

3 km do cilja – Caruso zdaj vozi 2:26 pred Rogličem in Enricom Masom (Movistar), favoriti razpršeni po cesti, Egan Bernal izgublja čas proti Rogliču.

🏁 - 5 km | Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta21



🇪🇸 ¡@EnricMasNicolau se mueve y solamente @rogla le puede seguir!



🔥 Enric Mas @Movistar_Team makes a move! Only the leader can follow



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/NgWpQOnoqh — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

4 km do cilja – Roglič, Mas in Yates so se odpeljali mimo Boucharda, nato sta se Mas in Roglič otresla še Yatesa.

5 km do cilja – Adam Yates je spet skočil in ujel Boucharda, Lopez sledi in s seboj vleče Rogliča in Masa. Bernal je nekoliko zaostal.. Tudi Jana Polanca ni v skupini najboljših in bo danes zdrsnil po lestvici.

5,7 km do cilja – Skupino favoritov je ujel preostanek glavnine, z napadom je poskusil še Richard Carapaz. Roglič mirno odgovarja na vse napade.

6,8 km do cilja – Yates, Bernal, Lopez, Mas in Roglič so se odlepili glavnini, vozijo 3:15 za vodilnim Carusom. Skupina favoritov bo kmalu ujela Boucharda, ki je še edini ostal v lovu za Carusom.

7 km do cilja- Roglič je pospešil in se pridružil Yatesu, Lopezu in Kussu, Bernal jim le stežka sledi.

16.47 (8 km do cilja) – Adam Yates je napadel v skupini favoritov, Miguel Angel Lopez in Sepp Kuss mu sledita, Roglič za zdaj ne odgovarja. Mikel Landa ima težave slediti tempu favoritov.

16.37 (11 km do cilja) – Caruso vozi 3:34 pred zasledovalci, med temi je imel nekaj težav s kolesom Bardet, za trenutek je zaostal, pa se potem spet hitro priključil, Amezqueta ima sicer kar nekaj težav slediti tempu, medtem ko je glavnina zdaj 4:45 za vodilnim.

Roglič pričakuje eksploziven zaključek

"Odvisno je sicer od tega, kako dobre noge imaš, ampak v nasprotju s kronometri imam raje, če so klanci čim krajši. Zagotovo me bodo danes napadali tekmeci za skupni seštevek, mislim, da bo zaključek etape eksploziven," je pred današnjo etapo povedal vodilni Roglič.

16.22 (17 km do cilja) – Caruso v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja šest minut in 47 sekund, pred zaključnim vzponom etape pa ima pred Rogličevo skupino 4:52 prednosti. Dve minuti za Italijanom vozi četverica Majka, Bouchard, Bardet in Amezqueta.

Zaključni vzpon dneva, Alto de Velefoque (ekstra kategorija, 13,2 km, 6,4 % povprečnega naklona):

Foto: A.S.O.

16.10 (29 km do cilja) – Caruso je prvi prečkal Alto Castro de Filabres, pred skupino zasledovalcev, kateri se je pridružil Bouchard, ima 2:25 prednosti, pred glavnino z Rogličem 4:20.

Izidi gorskega cilja III. kategorije (Alto de Castro de Filabres):

1. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 3 točke/3 sekunde bonusa

2. Romain Bardet (Team DSM) 2/2

3. Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) 1/1

🏁 - 28 km | Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta21



🇮🇹 @CarusoDamiano lidera en solitario en el⛰️Alto Castro de Filabres



🚴Damiano Caruso is riding solo with 2'23" to the chasers and 4'15" to the peloton@loterias_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/3WJ2W7o19Z — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

16.01 (33 km do cilja) – Kolesarji se vzpenjajo na Alto de Castro de Filabres (7,1km, 3,9%), Caruso 2:14 pred zasledovalci, ti 15 sekund pred Bouchardom in Tusveldom, glavnina, na čelo katere so se spet postavili kolesarji Jumbo-Visme (Roglič ima ob sebi še štiri pomočnike), pa vozi 3:53 za vodilnim.

15.53 (36 km do cilja) – Caruso zdaj vodi 2:02 pred zasledovalci, to skupinico pa je zapustil Tusveld. Medtem je iz glavnine skočil Geoffrey Bouchard in zdaj lovi Amezqueto, Bardeta in Majko. Rogličeva skupina sicer vozi 3:14 za vodilnim Italijanom. Ta se počasi približuje naslednjemu gorskemu cilju, Alto Castro de Filabres (III. kategorija).

15.46 (41 km do cilja) – Caruso se spušča 1:59 pred zasledovalci, ti pa 28 sekund pred glavnino.

15.32 (56 km do cilja) – Damiano Caruso je vrh Alto Collado Venta Luisa prečkal 1:32 pred štirimi zasledovalci in 1:56 pred skupino favoritov z Rogličem. Zdaj kolesarje čaka 14 kilometrov spusta.

Izidi gorskega cilja I. kategorije (Alto Collado Venta Luisa):

1. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 10 točk

2. Romain Bardet (Team DSM) 6

3. Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) 4

4. Martijn Tusveld (Team DSM) 2

5. Rafal Majka (UAE Team Emirates) 1

Bardet je zdaj z 20 točkami prevzel vodstvo v seštevku za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki.

🏁 - 57 km | Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta21



🏔️ @CarusoDamiano corona en solitario el Alto Collado Venta Luisa con casi dos minutos



🇮🇹 Caruso from @BHRVictorious leads solo in the Alto Collado Venta Luisa with almost two minutes!@loterias_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/apa9HzHsqJ — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

15.21 (63 km do cilja) – Caruso ima zdaj že več kot minuto prednosti pred Tusveldom, Majko, Bardetom in Amezaqueto in dve minuti pred glavnino z nosilci vseh majic.

15.12 (67 km do cilja) – Moštveni kolega Jana Tratnika pri Bahrain Victoriousu Caruso se zdaj vozi 30 sekund pred Majko in Bardetom, ta dva devet sekund pred Tusveldom, Elissondom in Amezqueto, Roglič in favoriti vozijo 1:40 za vodilnim Italijanom.

🏁 - 65 km | Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta21



🚴¡Una etapa de eliminación! El pelotón se hace pequeño al ritmo de INEOS



🔥 Real selection in the GC group as @INEOSGrenadiers keeps working



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/ndkdzJzXSv — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

"Dan je kot nalašč za pobeg, najprej se bom potrudil biti zraven, če pa mi uspe, kar ne bo lahko, pa bom seveda poskušal napasti tudi etapno zmago. Vsekakor bo zanimivo," je pred etapo povedal Caruso.

15.04 (69 km do cilja) – Vodilna skupina se je raztrgala, zdaj vodi Damiano Caruso sam, vozi pet sekund pred Majko in Bardetom, sledi še nekaj skupinic, glavnina z Rogličem in favoriti pa vozi 1:43 za vodilnim.

🎥🏁 Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta21



⛰️11 ciclistas en fuga en el Alto Collado Venta Luisa, @INEOSGrenadiers domina el pelotón



🚴It's INEOS Grenadiers in the front of the bunch as 11 riders finally made a break!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/NfcUdo26Vl — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

14.57 (72 km do cilja) – Kolesarji moštva Ineos Grenadiers močno pritiskajo na čelu glavnine, vodilni enajsterici je ostalo le še 1:20 prednosti.

14.50 (74 km do cilja) – Rogličeva Jumbo-Visma je zaostanek za ubežniki vzdrževala pri treh minutah, zdaj glavnino vleče Ineos Grenadiers in je razlika padla na 2:30. Kolesarji grizejo v klanec na Alto Collado Venta Luisa.

14.29 (82 km do cilja) – Vodilna enajsterica zdaj vozi 2:58 pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Tijola:

1. Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team) 20 točk

2. Angel Madrazo (Burgos-BH) 17

3. Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) 15

4. Romain Bardet (Team DSM) 13

5. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 10

14.21 (87 km do cilja) – Prednost enajsterice je narasla na 2:27, Rogličeva skupina je popustila in počakala zaostale kolesarje, glavnina je zdaj spet enotna. Kolesarji se zdaj približujejo začetku vzpona prve kategorije na Alto Collado Venta Luisa (29 km, pri 4,4 % povprečnega naklona).

Foto: A. S. O.

14.10 (95 km do cilja) – Vodilni sedmerici so se pridružili še Lilian Calmejane (AG2R-Citroën Team), Angel Madrazo (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA) in Martijn Tusveld (Team DSM), enajsterica ima zdaj 1:07 prednosti pred skupino s favoriti in 2:06 pred preostankom glavnine.

Rogliču najnevarnejši med ubežniki je Rudy Molard (Groupama FDJ), ki za rdečo majico v skupnem seštevku zaostaja pet minut in devet sekund. Na čelo glavnine se je postavila Rogličeva Jumbo-Visma.

14.07 (98 km do cilja) – Zdaj so nekoliko pobegnili Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Robert Stannard (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Rafal Majka (UAE Team Emirates), Olivier Le Gac in Rudy Molard (oba Groupama FDJ). Nekaj kolesarjev se jim še poskuša pridružiti, skupina z Rogličem in favoriti pa zdaj vozi 37 sekund za vodilnimi.

13.59 (101 km do cilja) – Bouchard, Schultz in Majka so bili ujeti, medtem je španska ekipa Movistar, ki je v petek izgubila svojega zvezdnika Alejandra Valverdeja, doživela še en udarec. Po padcu je namreč z letošnjo Vuelto končal še Johan Jacobs.

13.52 (109 km do cilja) – Poels je spet v skupini s favoriti, ta ima 1:50 prednosti pred drugo skupino. Z napadom zdaj poskušajo še Majka, Bouchard in Schultz.

13.45 (113 km do cilja) – Tik pred vrhom je skočil Wout Poels (Bahrain Victorious), glavnina se je raztrgala na več skupin, Roglič in preostali nosilci majic so v prvi, v kateri je približno 40 kolesarjev. Ta vozi 15 sekund za Poelsom, druga večja skupina zaostaja minuto in 10 sekund.

Izidi na gorskem cilju II. kategorije (Alto de Cuatro Vientos):

1. W. Poels 5 točk

2. R. Bardet 3

3. J. Capeda 1

13.31 (122 km do cilja) – Na vzponu na Alto de Cuatro Vientos z napadom poskuša peterica kolesarjev.

🏁 Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta21



⛰️ ¡Sin fuga tras 64 kilómetros! Empieza la ascensión al Alto de Cuatro Vientos.



🚴Will the Alto de Cuatro Vientos be the key to make the break? 64 km of racing.



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/jh8wKTp5gm — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

13.23 (125 km do cilja) – Nič ni bilo s poskusom Španca, hitrost glavnine je 47 km/h.

13.20 (127 km do cilja) – Španec Dani Navarro (Burgos BH) si je privozil nekaj prednosti, kmalu se bo začel tudi prvi kategoriziran klanec etape, Alto de Cuatro Vientos (II. kategorija, 10,5 km vzpona pri 3,8 % povprečnega naklona).

13.16 (132 km do cilja) – Z napadom je poskusil tudi Francoz Arnaud Demare (Groupama FDJ), tudi on ni prišel daleč.

13.08 (137 km do cilja) - V prvi uri etape so kolesarji prevozili 50,1 kilometra!

🏁 Km 50 | Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta21



⏱️50km/h en la primera hora... ¡y todavía sin fuga!



😱That's a fast start! And still no break



👉https://t.co/zqaO4Bw62K https://t.co/iHCCOXUZ4n — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

13.02 (140 km do cilja) – Z napadom je poskusila še osmerica, pa je tudi to glavnina hitro ujela, ko so se na čelo postavili kolesarji UAE Emirates. Rogličev pomočnik Sepp Kuss je imel medtem težave s kolesom, nekoliko je zaostal, pa se spet priključil glavnini. Ta je zdaj že na prvem klancu dneva, hitrost pa je še vedno izjemno visoka, zdaj 48 km/h.

12.49 (150 km do cilja) – Nekaj prednosti si je uspel privoziti še Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), a je bil tudi njegov poskus naposled neuspešen. Razpotegnjena glavnina drvi s 55 kilometri na uro, predvsem sprinterji, ki jih danes v gorah čaka boj za preživetje, najbrž upajo, da se bodo stvari čim prej umirile.

12.42 (157 km do cilja) – Še vedno ni uspešnega pobega, tempo ostaja visok, glavnina je razpotegnjena. To je nervozen in naporen začetek že tako zahtevne etape.

12.36 (161 km do cilja) – Še naprej se vrstijo napadi, tempo je zato visok, kolesarji vozijo z več kot 60 km/h.

12.33 (163 km do cilja) – Prvi poskus pobega je končan, glavnina spet skupaj.

12.32 (164 km do cilja) – V ospredju je ostal le še Antonio Jesus Soto, vozi 10 sekund pred glavnino.

12.27 (169 km do cilja) – V glavnini se še niso sprijaznili z ubežno skupino, številni kolesarji se ji še poskušajo priključiti, trojica vozi 24 sekund pred zasledovalci.

12.19 (178 km do cilja) – Trojica, Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Florian Vermeersch (Lotto Soudal) in Nick Schultz (Team BikeExchange), beži glavnini za 14 sekund.

12.09 (188 km do cilja) – Dirka se je začela! 175 kolesarjev se je pognalo na traso, na kateri jih pričakujejo štirje kategorizirani vzponi. Takoj po startu so se začeli skoki in napadi.

🏁 ¡Ya ha arrancado la etapa 9!



🔴 Stage 9 is on! #LaVuelta21 pic.twitter.com/J7k82eRWb2 — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

12.00 – Kolesarji so se podali na zaprto vožnjo, ob 12.08 bodo dosegli kilometer nič in naporna gorska etapa se bo začela tudi zares.