Roglič prestal dan brez nevšečnosti, nova velika zmaga Jakobsena

V živo, 8. etapa

Cilj - v zaključnem šprintu je veliki zmagovalec postal Fabio Jakobsen, kar je njegova druga zmaga na letošnji Vuelti.

1. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)

2. Alberto Dainese (Team DSM)

3. Jasper Philipsen (Alpeccin-Fenix)

4. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

5. Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)

...



6 km do cilja - Vse bližje smo ciljnemu šprintu. Kdo bo današnji junak? Povprečna hitrost v zadnjih 20 minutah je bila 50,4 km/h.

10 km do cilja - še naprej je čutiti nervozo v glavnini, v kateri si skušajo ekipe izboljšati položaj za zaključni šprint.

18 km do cilja - v glavnini je napeto, saj ekipe pripravljajo svoje vlake za ciljni šprint, zato morajo biti kolesarji še posebej pazljivi, da ne bi prišlo do kakšnega neljubega padca.

🏁 - 12 km | Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta21



🚴Los equipos luchan por la posición en el pelotón



💨The teams want the best position in the bunch heading to the sprint!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/I39ahMJ9e1 — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2021

23 km do cilja - kot je bilo pričakovati pred začetkom etape, bomo spremljali zaključni šprint.

30 km do cilja - kolesarji v glavnini so spet skupaj, so pa nekateri poskrbeli, da je postalo vroče tudi na cesti, ne le v ozračju.

31,6 km do cilja - v glavnini so se naredila tri skupine. Na čelu prve so kolesarji UAE Emirates, ki imajo najboljšega v skupnem seštevku našega kolesarja Jana Polanca, ki je odličen peti.

🏁 - 27 km | Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta21



🔥Ya sin fuga, el ritmo del pelotón sigue siendo alto



🚴No break anymore, hard pace in the bunch!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/vJHSOiZlLn — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2021

36,5 km do cilja - konec je bega. Kolesarji Astane so v glavnini navile tempo in ujele tri ubežnike. Zato pa so kolesarji kazahstanskega moštva poskrbeli, da se je v glavnini naredila dolga kača. Ravno v takšnih trenutkih morajo biti favoriti na preži, da se kolona ne pretrga in ne pride do nepričakovane izgube časa.

40 km do cilja - trije ubežniki imajo le še pol minute prednosti.

57 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme, ki imajo v svojih vrstah v Primožu Rogliču vodilnega na Vuelti, vidimo pa lahko tudi kolesarja Alpecin-Fenix in Deceuninck-QuickStepa, ki danes stavijo na svoja šprinterja, Jasperja Philipsena oziroma Fabia Jakobsena. Prednost ubežnikov znaša 1:50.

🏁 - 60 km | Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta21



🎥El pelotón tiene cerca la fuga

🚴 There's no hurry for the peloton to catch the break



⏳1'36"



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/I5UU8DKVTH — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2021

Danes bo spet imel posebno nalogo Luka Mezgec (Bike Exchange), ki bo pomagal moštvenemu kolegu Michaelu Matthewsu v ciljnem šprintu. Včeraj je bil navdušen tudi nad predstavo rojaka Jana Polanca (UAE Emirates): "Ko sem slišal, da je Jan v begu, sem se zavedal, da ima možnost obleči rdelo majico. Jan je zelo vzdržljiv kolesar. V begih gre lahko dolgo. V skupnem seštevku je bil zelo visoko, zato sem upal, da bo oblekel rdečo majico, kar bi bilo spet nekaj izjemnega za Slovenijo. Danes je moja naloga, kot je bila že vseskozi na Dirki po Franciji. Pomagati Michaelu v ciljnem šprintu. Jaz in Rob Stannard sva tu, da mu pomagava. Težko ga je pripeljati 200 metrov pred ciljem v odličen položaj. Pripeljati ga moram za šprinterja. Upam, da uspe," je pred današnjo etapo razlagal Mezgec.

V spodnjem videu si poglejte, katere zanimivosti iz sveta kolesarstva je vse povedal Luka Mezgec.

65 km do cilja - edini leteči cilj je bil danes v Cartageni. Najhitrejši je bil Aritz Bagues. Ubežniki imajo le še 59 sekund prednosti.

1. Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA), 20 točk

2. Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), 17

3. Ander Okamika (Burgos-BH), 15

4. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 13

5. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 10

85 km do cilja - kolesarji se danes peljejo tudi ob obali. Kulisa je zelo lepa, zagotovo pa mora biti kolesarjem vroče, saj je temperatura ozračja 31 stopinj Celzija. Prednost ubežnikov je 1:48.

🏁 Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta21



😍El pelotón en la Playa de Villananitos🏖️



⏱️2 minutos para la fuga

⏳2 minutes for the break



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @cxcling pic.twitter.com/EkaW6lVKFp — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2021

100 km do cilja - Nič pretresljivega na ravninski etapi. Glavnina nadzoruje ubežnike, ki imajo naskok 2:09.

125 km do cilja - ubežniki so v prvi uri pokrili 43,3 kilometra. Njihova trenutna prednost znaša 3:07.

154 km do cilja – prednost trojice znaša znaša 3:44. Povprečna hitrost je kar 45,6 km/h. Temperatura ozračja je 27,7 stopinje, veter pa piha s hitrostjo 9 km/h.

🏁 Km 43 | Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta21



🏖️🏖️El pelotón en la Playa de Torrevieja



⏳3'12" para la fuga



👉https://t.co/zqaO4Bw62K



📸: @charlylopezph pic.twitter.com/zYywxBS7pm — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2021

160 km do cilja - trije ubežniki Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros RGA) in Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) so se uspeli odlepiti od glavnine in si po enem kilometru prikolesarili 15 sekund prednosti.

Egan Bernal si je pred začetkom etape privoščil leden tuš, saj bo kolesarjem na trasi nagajala vročina.

An ice shower 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 the stage @Eganbernal? 🧯🧯🧯



This is how hot it is in Santa Pola today #LaVuelta21 🥵 pic.twitter.com/PxWE5RWhnv — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 21, 2021

- Pozdravljeni, danes je na Vuelti na sporedu ravninska etapa, ki pa lahko ima številne pasti, kar smo se lahko v preteklosti že večkrat prepričali. Vodilni v skupnem seštevku(Jumbo-Visma) bo z moštvenimi kolegi skušal nadzorovati ubežnike. Drugi najboljši Slovenec v skupnem seštevku je, ki je na odličnem petem mestu, potem ko je bil v petkovi etapi med ubežniki.