Roglič bi bil vesel za Polanca: To so super sladke skrbi za Slovence

Primož Roglič tudi po izjemno zahtevni sedmi etapi Dirke po Španiji ostaja v rdeči majici vodilnega, a med 152-kilometrsko etapo mu je že grozilo, da jo bo moral spet sleči. V večji ubežni skupini se je namreč znašel Jan Polanc, ki je za Kisovčanom v skupnem seštevku zaostajal minuto in 42 sekund, med etapo pa je pred Rogličem vodil že z več kot štirimi minutami. Pobralo ga je ob koncu etape in je v skupnem seštevku zdaj odličen peti.

Kako je torej Roglič doživljal slovensko ogrožanje svojega vodstva na Vuelti in morebitno izgubo rdeče majice? "Zakaj pa je ne bi predal Polancu? Že na Giru leta 2019 je osvojil rožnato in takrat sva jo nosila oba. To so super sladke skrbi za Slovence," je v cilju prirediteljem španske pentlje odgovarjal Roglič, ki je danes poskušal paziti le na standardne tekmece, favorite za končno zmago, pri tem pa je bil uspešen.

Naporen dan za Rogliča

Etapa se je že začela s klancem prve kategorije, klasičnega pobega dolgo ni bilo, začetek je bil tako nervozen, nadzorovanje dogajanja pa za Kisovčanove moštvene kolege v moštvu Jumbo-Visma izjemno naporno. Tako nevarnega kolesarja, kot je bil Polanc, v normalnih razmerah zagotovo ne bi spustili v beg, tokrat se jim je nekako izmuznil. A končalo se je dobro za nizozemsko ekipo.

Jan Polanc je danes večji del etape blestel:

"Danes je bil zame naporen dan, huda vročina in že od prvega klanca je šlo 'na polno'. Videli smo kar nekaj akcije in to lahko pričakujemo tudi v prihodnjih dneh, saj imajo moštva različne cilje. Ampak naši fantje so spet opravili izjemno delo, tudi v nadaljevanju se bomo trudili po najboljših močeh," je priznal 31-letni Roglič.

Favoriti za skupno zmago danes niso obračunavali zares, Egan Bernal še kuje načrte za napad na Rogliča. Foto: Guliverimage

Odstop Carthyja in Valverdeja

Danes so odstopili trije kolesarji, tudi dve veliki imeni. S kolesa je sestopil Britanec Hugh Carthy (EF Education Nippo), ki je lansko Vuelto končal na tretjem mestu, še bolj šokanten je bil odstop ljubljenca španskih navijačev, Alejandra Valverdeja. Enainštiridesetletni veteran moštva Movistar je kakšnih 40 kilometrov pred ciljem zapeljal v luknjo na cesti in padel. Zdrsnil je prek cestišča in za las zgrešil odbojno ogrado. Skobacal se je nazaj na kolo, nato pa po nekaj minutah ugotovil, da ne more nadaljevati. V solzah in držeč se za poškodovano ramo se je predal 35 kilometrov pred ciljem.

Padec Alejandra Valverdeja:

🎥😥 @alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón!



🇪🇸 Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! 🙌#LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021

"Med mano in njim sta bila le dva kolesarja. Ne vem, kako je z njim. Je eno od največjih imen v kolesarstvu in res upam, da je z njim vse v redu in da se bo kmalu vrnil," je o Valverdeju povedal Roglič.

Slovenski as je danes v cilj prišel v skupini največjih favoritov, tri minute in 33 sekund za zmagovalcem. V zadnjem kilometru ga je nekoliko testiral Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers), a je Zasavec igraje odgovarjal na vse poskuse. Z njim so v cilj prikolesarili tudi Kolumbijca Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in Miguel Angel Lopez (Astana Premier Tech) ter Španec Enric Mas (Movistar), nekaj sekund je zaostal Rus Aleksandr Vlasov (Astana Premier-Tech), pol minute pa je izgubil Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Mochael Storer je v zadnjem kilometru trpel. Foto: Guliverimage

Prvenec Storerja: Upam, da je to šele začetek

Prve zmage na najvišji ravni se je veselil 24-letni Avstralec Michael Storer (Team DSM): "Res nisem pričakoval, da bom zmagovalec etape na Dirki po Španiji, Vedel sem, da sem v dobri formi, samo poskusiti sem moral. Presenečen in presrečen sem, da mi je uspelo. A je bila to izjemno naporna etapa, v zadnjem kilometru nisem prav nič užival. Z zmago na dirki WorldToura sem uresničil cilj, zdaj si moram zastaviti nove, Upam, da je to šele začetek."

Zadnji kilometer etape:

Etapa 7 - Stage 7 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria del australiano @mjstorer_au en el Balcón de Alicante gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Michael Storer's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/BZOykZXZ2o — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021

V soboto bo na sporedu pretežno ravninska 173,7-kilometrska etapa od Santa Pole do La Manga del Mar Menor. Priložnost na njej bodo spet dobili sprinterji, ki so danes izjemno trpeli. Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) je zadržal zeleno majico vodilnega po točkah, ima pa le točko več od Nizozemca Fabia Jakobsena (Deceuninck Quick Step), zato bo ta dvoboj še zelo napet.

V pikčasti majici najboljšega hribolazca se je danes odel Rus Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), s 16 točkami ima štiri prednosti pred Strorerjem in pet pred še enim Avstralcem Jackom Haigom (Bahrain Victorious). Bitka za pikčasto se bo nadaljevala v nedeljo, ko bo na sporedu še ena naporna gorska preizkušnja.