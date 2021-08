Primož Roglič ubranil rdečo majico pred Polancem, Valverde padel in odstopil

Storer je bil danes 21 sekund hitrejši od Španca Carlosa Verone (Movistar) in 59 sekund od Rusa Pavla Sivakova (Ineos Grenadiers). Jan Polanc (UAE Emirates) je bil danes v veliki ubežni skupini, ki je imela pred glavnino z Rogličem tudi več kot štiri minute prednosti in je tako začasno vozil celo v virtualni rdeči majici, a ga je v zaključku pobralo. V cilj je Polanc prišel na desetem mestu, 2:29 za zmagovalcem, Roglič pa na 16. (+ 3:33) in je tako ubranil skupno vodstvo na dirki.

Roglič ima zdaj osem sekund prednosti pred Avstrijcem Felixom Grosschartnerjem (Bora Hansgrohe) in 25 pred Špancem Enricom Masom (Movistar), Polanc je napredoval na peto mesto, za Rogličem ima 38 sekund zaostanka.

Španski navijači pa so doživeli hudo razočaranje, po grdem padcu je namreč odstopil priljubljeni veteran Alejandro Valverde (Movistar), ki je pri zrelih 40 letih vozil na svoji 15. Vuelti.

Dirka po Španiji, potek sedme etape:

Cilj: Michael Storer je zmagovalec brutalne sedme etape, Jan Polanc je v cilj pripeljal na 10. mestu, 2:29 za zmagovalcem, Primož Roglič in favoriti pa 3:33, zato je Kisovčan ubranil rdečo majico.

2 km do cilja - Avstralec Michael Storer se je otresel Sivakova in Verone, Polanc vozi 2:20 za vodilnim, Rogličeva skupina zaostaja štiri minute.

17.33 (3 km do cilja) – Verona, Sivakov in Storer se izmenjujejo v vodstvu, Polanc se drži dobro minuto za vodilnimi, zadaj pa so Roglič in njegovi kolegi iz Jumbo-Visme močno pospešili. V boju za rdečo majico bo še napeto.

17.27 (6 km do cilja) – Kolesarji so že na zaključnem vzponu, Balcon de Alicante. Craddock je spet odpadel, vodilnima pa sta se priključila Carlos Verona in Andreas Kron. Četverica ima 33 sekund prednosti pred zasledovalci, 1:20 pred Polančevo in 4:16 pred Rogličevo skupino. Jan Polanc ostaja v boju za rdečo majico.

Foto: A. S. O.

17.19 (11 km do cilja) – Ko je Sivakov ujel vodilna, je popustil Craddock in nato spet ujel čelo dirke. Osem zasledovalcev trojici sledi z le 14 sekundami zaostanka. Polančeva skupina vztraja 1:20 za vodilnimi, Rogličeva zaostaja nekaj več kot pet minut.

Izidi gorskega cilja II,. kategorije (Puerto de Tibi):

1. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) 3 točke/3 sekunde bonusa

2. Michael Storer (Team DSM) 2/2

3. Lawson Craddock (EF Education Nippo) 1/1

17.14 (15 km do cilja) – Sivakov je imel težave s kolesom (snela se mu je verižnica), zato je malo zaostal za Craddockom in Strorerjem, 30 sekund za trojico vozi 11 zasledovalcev, Polančeva skupina 1:20 za vodilnimi, Rogličeva pa 4:57. Jan Polanc je še v virtualni rdeči majici, a se njegova prednost topi.

17.07 (18 km do cilja) – Kolesarji se vzpenjajo na predzadnji klanec etape, na Puerto de Tibi, vodilna trojica 35 sekund pred 14 zasledovalci in 1:20 pred skupinico v kateri je zdaj Jan Polanc, ki mu kot kaže zmanjkuje moči. Glavnina vozi 4:59 za vodilnimi.

16.59 (22 km do cilja) - Lawson Craddock (EF Education Nippo), Michael Storer (DSM) in Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) zdaj vozijo 56 sekund pred Polančevo skupino in 4:46 pred Rogličevo.

16.51 (30 km do cilja) – Francoz Romain Bardet je prvi prečkal Puerto El Collao in nprevzel vodstvo v seštevku najboljši hribolazcev. Vodilna skupina ima zdaj 4:40 prednosti pred glavnino z Rogličem.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Puerto El Collao):

1. Romain Bardet (DSM) 5 točk

2. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) 3

3. Lawson Craddock (EF Education Nippo) 1

16.44 (35 km do cilja) – Alejandro Valverde ne more nadaljevati, v solzah je sestopil s kolesa. Svoje 15. Vuelte 40-letni veteran, ki je bil eden od adutov moštva Movistar, žal ne bo končal. Pri padcu si je poškodoval ramo. Valverde je na Vuelti zmagal leta 2009, na domačem touru pa je v karieri zbral tudi 12 etapnih zmag.

16.36 (40 km do cilja) – Iz glavnine sta napadla Rojas in Valverde, v lov za njima sta se podala Richard Carapaz in Adam Yates, pa tudi Davide de la Cruz, pripeljali so si nekaj metrov prednosti pred Rogličem, nato je grdo padel Alejandro Valverde. V enem od ovinkov je španski veteran zapeljal v luknjo v asfaltu in izgubil nadzor nad kolesom. K sreči je zgrešil odbojno ogrado ob cesti in nadaljuje z dirko. Polančeva skupina ima 3:42 prednosti pred glavnino.

16.16 (50 km do cilja) – Kolesarji se zdaj vzpenjajo na Puerto El Collao (II. kategorija), Polančeva vodilna skupina 3:30 pred Rogličevo glavnino. Vmes so kolesarji opravili še z letečim ciljem, maksimalnih 20 točk je na njem pobral Matteo Trentin.

Rezultati letečega cilja, Relleu:

1. M. Trentin 20 točk

2. J. Polanc 17

3. P. Sivakov 15

4. S. Cras 13

5. S. Dewulf 10

16.05 (55 km do cilja) – Prednost vodilne skupine je narasla prek štirih minut. Danes utegne Rogliču rdečo majico sleči prav Jan Polanc, ki ima danes ob sebi odličnega in vsestranskega pomočnika Mattea Trentina. Bouchard, Lastra martinez in Arensman ne morejo več slediti hudemu tempu vodilnih in zaostajajo 1:25.

Brutalna etapa je terjala davek, odstopil je Britanec Hugh Carthy (EF Education Nippo), ki je lani na Vuelti zasedel odlično tretje mesto. Še pred njim je s kolesa sestopil tudi Francoz Emmanuel Morin (Cofidis). Carthyja so sicer pestile poškodbe, ki jih je staknil v padcu v eni od prejšnjih etap.

15.45 (73 km do cilja) – Jan Polanc je sprintal za pet gorskih točk na Puerto de Tudons, s skupino ubežnikov ima sicer v tem trenutku še 3:15 prednosti pred glavnino z Rogličem.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Puerto de Tudons):

1. Jan Polanc (UAE Team Emirates) 5 točk

2. Romain Bardet (Team DSM) 3

3. Kenny Elissonde (Trek-Sgafredo) 1

15.15 (85 km do cilja) – Skupina s Polancem zdaj vozi 2:45 pred Rogličevo skupino. Kisovčan ima ob sebi Roberta Gesinka in Sama Oomena, v vodilni skupini pa Seppa Kussa, ki bo lahko, če bo treba, sabotiral poskuse ubežnikov, da bi Roglič zadržal rdečo majico tudi po današnji etapi.

15.08 (91 km do cilja) – Kolesarji so opravili z drugim kategoriziranim klancem etape, Puerto de Benilloba (III. kat), po krajšem spusti jih čaka še vzpon na Puerto de Tudons (II. kategorija).

Izidi gorskega cilja III. kategorije (Puerto de Benilloba):

1. Romain Bardet (Team DSM) 3 točke

2. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) 2

3. Jan Polanc (UAE Team Emirates) 1

15.03 (94 km do cilja) – Vodilna skupina, v kateri so Jan Polanc, Matteo Trentin (oba UAE Team Emirates), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Geoffrey Bouchard, Stan Dewulf (oba AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Alex Aranburu, Gorka Izagirre (oba Astana-Premie Tech), Jack Haig (Bahrain Victorious), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros RGA), Fernando Barcelo, Jesus Herrada (oba Cofidis), Diegeo Camargo, Lawson Craddock (oba EF Education Nippo), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché-Wanty Gobert Matériaux), Harm Vanhoucke, Andreas Kron, Steff Cras (vsi Lotto Soudal), Nelson Oliveira, Carlos Verona (oba Movistar Team), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Thymen Arensman, Chris Hamilton, Michael Storer, Romain Bardet, Martijn Tusveld (vsi Team DSM) in Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) ima zdaj 2:20 prednosti pred Rogličevo skupino.

Rogliču najnevarnejši je med ubežniki prav Polanc, ki v skupnem seštevku Vuelte zaseda 12. mesto in ima za Rogličem le 1:42 zaostanka. Polanc je torej v tem trenutku v virtualni rdeči majici.

14.57 (97 km do cilja) – Vodilni šesterici se približuje večja skupina z Janom Polancem. V njej so: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Alex Aranburu, Gorka Izagirre (oba Astana-Premie Tech), Jack Haig (Bahrain Victorious), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros RGA), Fernando Barcelo, Jesus Herrada (oba Cofidis), Lawson Craddock (EF Education Nippo), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché-Wanty Gobert Matériaux), Andreas Kron, Steff Cras (oba Lotto Soudal), Nelson Oliveira, Carlos Verona (oba Movistar Team), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Romain Bardet, Martijn Tusveld (Team DSM), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) in Jan Polanc ter Matteo Trentin (oba UAE Team Emirates).

Vsak čas se bo v ospredju torej združila skupina 29 kolesarjev, ki ima že več kot dve minuti prednosti pred glavnino z Rogličem.

14:44 (105 km do cilja) – Ni še povsem konec akcije, v vodstvu je šesterica, kakšnih 40 sekund za njo pa skupina, v kateri so tudi med drugimi tudi Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Romain Bardet (Team DSM) in Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), skupina z Rogličem vozi 1:20 za vodilnimi.

Tempo je bil v prvi uri etape je bil res nor, kolesarji so prevozili 38,8 kilometra in to s klancem prve kategorije.

14.30 (115 km do cilja) – Dirka se umirja, Rogličevi so se sprijaznili z ubežniki in popustili tempo, zdaj čakajo na skupino s Taaramäejem, pred začetkom naslednjega klanca pa se bodo glavnini poskušali priključiti tudi Philipsen in sprinterji. V vodstvu je zdaj šesterica, Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën Team), Diegeo Camargo (EF Education Nippo), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Thymen Arensman, Chris Hamilton in Michael Storer (vsi Team DSM), ki ima že več kot minuto prednosti pred zasledovalci.

14.23 (120 km do cilja) – Zdaj si je nekaj prednosti pred Rogličevo skupino prikolesarila četverica, Diego Camargo (EF Education Nippo), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Thymen Arensman (Team DSM) in Chris Hamilton (Team DSM). Ti zdaj vozijo 20 sekund pred zasledovalci in 1:20 pred skupino s Taaramäejem, v kateri je tudi Luka Mezgec (BikeExchange).

14.15 (126 km do cilja) – Po spustu v dolino se je v ospredju združila večja skupina kakšnih 40 kolesarjev, vključno z rdečo majico. Zdaj se spet vrstijo napadi. Dobro minuto za vodilnimi vozi skupina z Reinom Taaramäejem, skupina z zeleno majico (Jasper Philipesen) in sprinterji pa zaostaja že dve minuti.

14.08 (134 km do cilja) - Do vrha La Llacuna se je vodilna skupina spet raztrgala, približno 20 kolesarjev si je privozilo nekaj prednosti, med temi je tudi Rogličev pomočnik Sepp Kuss.

Izidi gorskega cilja I. kategorije (Puerto La Llacina):

1. Jack Haig (Bahrain Victorious) 10 točk

2. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) 6

3. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 4

4. Jay Vine (Alpecin-Fenix) 2

5. Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) 1

14.03 (137 km do cilja) – Vsi poskusi pobega so bili nevtralizirani, v ospredju zdaj vozi večja skupina kolesarjev, v njej so vsi favoriti, tudi Roglič.

13.57 (139 km do cilja) – Nekaj prednosti si je najprej privozil Kenny Elissonde, pa ga je ujel Rein Taaramäe, nato je skočil Jefferson Capeda (Caja Rural) in zdaj vozi nekaj sekund pred zasledovalci. Tudi glavnina se je v hudem tempu možno razpotegnila, vrstijo se skoki, Rogličevi za zdaj ostajajo povsem mirni.

Pri Jumbo-Vismi pazijo

"Včeraj smo bili zelo zadovoljni, ekipa je garala in lepo je bilo videti, da je Primož tako močan. Še vedno smo osredotočeni predvsem na to, da bo rdeča majica naša tudi po koncu dirke. Danes bo že začetek etape zelo težak, paziti bomo morali na to, da se sestavi prava ubežna skupina, brez nam nevarnih kolesarjev. Takšna bi imela možnosti za etapno zmago, Pričakujemo, da bo trajalo kar nekaj časa, preden pobeg uspe," je pred etapo povedal Rogličev moštveni kolega Robert Gesink.

13.50 (142 km do cilja) – Na čelu glavnine je prava gneča, tempo pa ubijalski, kar je slaba novica za sprinterje, ki v ozadju že izgubljajo stik.

13:46 – Prvi beg je končan, glavnina, na čelo katere so se postavili kolesarji UAE Emirates, je že ujela sedmerico.

13:42 (145 km do cilja) – Sedmerica kolesarjev, Floris De Tier, Jetse Bol, Pelayo Sanchez, Oier Lazkano, Eddy Fine, Gotzon Martin in Nico Denz si je privozila 40 sekund prednosti pred glavnino in že začela z vzponom na Puerto La Llacuna.

Foto: A.S.O.

13:36 (150 km do cilja) – Od kilometra nič do začetka prvega resnega klanca je le sedem kilometrov, danes bodo kolesarji na ravnini prevozili vsega 17 kilometrov, vse ostalo so vzponi in spusti. Iz glavnine je že skočilo nekaj kolesarjev.

13.33 (152 km do cilja) – Sedma etapa se je začela tudi zares, kolesarje že takoj na začetku čaka klanec prve kategorije, Puerto La Llacuna. Rogličeva Jumbo-Visma bo imela danes težko delo z nadzorom dirke, številni kolesarji si namreč želijo v beg.

13.07 - Karavana se je v Gandii podala na zaprto vožnjo, pravi start dirke bo čez dobrih devet kilometrov, ob 13.30. Rdečo majico vodilnega danes spet brani Primož Roglič (Jumbo-Visma).