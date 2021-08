Roglič dal lekcijo in opozoril

Zanimiva šesta etapa na Vuelti je poskrbela za preobrat na vrhu. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil tisti, ki je naredil selekcijo med najboljšimi in po koncu dneva vnovič oblekel rdečo majico vodilnega. "Bomo videli, kdo bo najmočnejši v Santiagu (konec dirke, op. a.), a," je vprašal Roglič in v svojem slogu hitro zatrl mogočo evforijo. A je videti, da ga bo težko kdo spravil s prestola, če se mu ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega. Odlično se v skupnem seštevku drži Jan Polanc (UAE Emirates), ki je na 12. mestu.

Peterica ubežnikov Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo), Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) in Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) je bila skoraj vseskozi v središču pozornosti šestega dne Vuelte in je potrebovala kar nekaj časa, da je dobila zeleno luč za pobeg.

Ključen del dneva je bil pričakovano sklepni vzpon na Alto de la Montaña de Cullera v dolžini 1,9 kilometra - povzpeli so se za nekaj manj kot 200 višinskih metrov -, povprečni naklon pa je znašal 9,4 odstotka.

Junaka dneva Magnus Cort Nielsen in Primož Roglič

Od vznožja, kjer so kolesarje v velikem številu pozdravili navijači, se je začela bitka za etapno zmago in rdečo majico. Do danes vodilni Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) je hitro odpadel, težave je imel že na ravninskem vetrovnem delu, in nemudoma je postalo jasno, da bo Primož Roglič po koncu etape spet vodilni v skupnem seštevku. Hitro se je prebil v ospredje kolesarjev. Nato se je začel taktičen boj, kar je ubežnik Magnus Cort Nielsen izkoristil in v rdečih številkah kolesaril proti cilju.

Na koncu smo tudi v Rogličevi skupini videli boj in pospešil je prav slovenski prvak. Vprašanje je bilo le, ali bo ujel Corta. Videti je bilo, kot da mu je celo prepustil zmago, saj si jo je po tako dolgem begu zaslužil: "Posebna zmaga. Zelo sem vesel, da sem dokazal, da lahko zmagam tudi na drugih terenih, kot je le šprint. Videl sem, da se mi Primož približuje. Dal sem vse od sebe in vesel sem, da mi je uspelo zmagati."

Roglič opozarja, da je do konca dirke še dolga pot

Razlika med Vuelto in Dirko po Franciji je ta, da se na koncu najboljšim v etapi ne odbijejo dodatne sekunde v skupni razvrstitvi, zato niti ni bilo pomembno, ali bi Roglič končal kot prvi ali drugi. Pomembno je bilo, da je za seboj pustil največje tekmece in jim pred gorskimi etapami, ki sledijo – v petek je že takšna – dal novo sporočilo, da ima močne noge tudi v vožnji navkreber.

In kaj je po koncu etape povedal Roglič? "Magnus je bil preprosto močnejši in je imel dobre noge, zato si je zaslužil zmago. Meni ni šlo za zmago. Danes se nisem želel zaplesti v nevšečnosti in sem poskušal uživati. Na koncu sem imel dobre noge, zato sem nekoliko šprintal. Bomo videli, kdo bo najmočnejši v Santiagu (konec dirke, op. a.), a? Dolga pot je še do tam, a je začetek in poskušali bomo obdržati zbranost in opraviti svojo nalogo po najboljših močeh," je odgovoril prvi favorit španske dirke in hkrati opozoril, da je do konca tritedenske španske pentlje še dolga pot.

Polanc razpoložen v Španiji

Zdaj ima Roglič pred najbližjim zasledovalcem, Špancem Enricom Masom (Movistar), 25 sekund prednosti. Tretji Miguel Angel Lopez zaostaja 36, še tretji iz vrst Movistarja Alejandro Valverde pa 41 sekund – enak pribitek ima tudi Egan Bernal (Ineos Grenadiers). "Moramo poskušati, kjerkoli je možnost. Skupna zmaga se lahko dobi ali izgubi v vsakem trenutku, ne le na kronometru ali vzponu," je dejal Bernal, ki je letos že osvojil Giro.

Jan Polanc ima v Španiji močne noge. Foto: Reuters

Jan Polanc (UAE Emirates) se je izkazal tudi danes in za zmagovalcem dneva zaostal 27 sekund, v skupnem seštevku pa se je povzpel na odlično 12. mesto in za rojakom Rogličem zaostaja 1:42.

V petek bo na sporedu zelo zahtevna etapa s številnimi kategoriziranimi vzponi. Kolesarji bodo morali od starta v Gandii premagati šest vzponov, vključno z zadnjim do vrha v zadnjem delu zelo strmega Balcon de Alicanteja.