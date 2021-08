Izkušeni Kamničan razkriva čare življenja na dveh kolesih

Spremljajte novo športno obarvano spletno oddajo Gorsko kolesarjenje z Luko Mezgecem, v kateri nas bo prek šestih oddaj v svet gorskega kolesarstva popeljal Luka Mezgec.

Kdo je Luka Mezgec?

Foto: Jan Lukanović

Luka Mezgec je član avstralske profesionalne ekipe Team BikeExchange. Triintridesetletni Luka Mezgec je letos že vozil na Touru, kjer je dosegel peto mesto v 12. in četrto v zadnji, 21. etapi. Zdaj gre še na Vuelto, ki se je začela 14. avgusta, v Burgosu. Tako bo nastopil na svoji 11. veliki tritedenski dirki, četrti Vuelti. Petkrat je dirkal na Giru, dvakrat na Touru in trikrat na Vuelti, tokrat pa bo imel vlogo pomočnika svojega avstralskega moštvenega kolega Michaela Matthewsa.

V oddaji nastopa tudi Miha Koncilija, trener ekipe Pogi Team Generali.

Kolesarjenje kot ena najbolj priljubljenih rekreativnih dejavnosti je v Sloveniji osvojila srca številnih ljubiteljev gibanja v naravi. Slovenija ponuja toliko zanimivih urejenih kolesarskih poti in trailov za zahtevnejše kolesarje, da prav vsak kolesarski navdušenec lahko najde pravo traso zase in svojo družino. Poleg tega je kolesarstvo poleg pohodništva tudi ena od okolju najprijaznejših športnih aktivnosti v hribih.

Trije razlogi, zakaj se predati gorskemu kolesarjenju

Foto: Jan Lukanović

Vožnja s kolesom izven tlakovanih in urejenih poti ima poseben čar, saj nam tovrstna pustolovščina omogoča pristen stik z naravo, druženje s prijatelji in neizmeren občutek svobode.

Svoboda, ki jo ponuja gorsko kolesarjenje, se težko primerja s čimerkoli drugim, raznolikost občutkov na turi pa še težje. Če niste prepričani, da je gorsko kolesarjenje ena najboljših dejavnosti na prostem, vam ponujamo tri razloge, zakaj je vredno poskusiti:

#1 Zabavna aktivnost

Navdušenje, ko se s kolesom odpravite v gozd, na vrh bližnjega hriba ali v kolesarski park, je tisto, zaradi česar nad kolesarjenjem nikoli ne boste obupali. Eden glavnih razlogov, da ljudje prehitro obupajo nad vadbo, je, da jim določena aktivnost ne ponuja dovolj zabave in izzivov. Gorsko kolesarjenje ponuja veliko možnosti za napredek.

Kakorkoli se boste lotili te dejavnosti, vedno bo dovolj hribov za tiste, ki ljubijo vzpone, dovolj spustov za ljubitelje vratolomne vožnje in dovolj ravninskih poti za začetnike. Na koncu vsake pustolovščine vas čakajo čudoviti razgledi in veliko zadovoljstvo.

#2 Kolesarjenje kot neke vrste terapija

Tisti, ki se navdušujejo nad gorskim kolesarjenjem, se lahko zanesejo na to, da jim bo kolesarski izlet ali trening omogočil učinkovito sproščanje negativne energije. Z vsakim metrom na kolesu slabo počutje počasi izzveni. Kolesarjenje je tudi odlična priložnost za meditacijo. V objemu dreves, skal in svežega zraka se ves stres kar stopi. Že 20 minut športne aktivnosti na svežem zraku vas pomiri in okrepi s svežo energijo, kaj šele lahko dosežete v dveh urah na gorskem kolesu.

#3 Učitelj za vztrajnost

Gorsko kolesarjenje zahteva veliko fizične in psihične vzdržljivosti, ne glede na to, ali ste rekreativni kolesar ali dolgoletni tekmovalec kot Luka Mezgec. Tudi začetnik mora izkazati nekaj vztrajnosti, da lahko uživa v napredku, kar mu daje motivacijo za vedno nove pustolovščine.

Če boste kdaj padli – nič zato, tudi to je del kolesarjenja. Čeprav boste to občutili kot poraz, se ne predajte. Kolesarite po svojih zmožnostih in se vključite v tečaje gorskega kolesarjenja, da boste odkrili vse čare tega navdihujočega športa.

Šport, primeren za vsakogar

Foto: Jan Lukanović

Za izkušene kolesarje gorsko kolesarjenje ni le šport – to je njihov način življenja. Z vsako vožnjo se njihova ljubezen in strast do tega športa le še stopnjujeta zaradi njegovih pozitivnih učinkov na telesno, duševno in čustveno počutje.

Čeprav bi kdo lahko pomislil, da je gorsko kolesarjenje rezervirano za bolje pripravljene izbrance, pa bomo v oddaji Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem in Mihom Konciljo dokazali ravno nasprotno: gorsko kolesarjenje je z izbiro pravega cilja oziroma proge, z nakupom primerne opreme in poznavanjem osnov gorskega kolesarjenja varna in zabavna aktivnost za celotno družino, za začetnike in resnejše kolesarje.

Gorsko kolesarjenje ima nešteto obrazov, ki jih odkrivamo, ko se podajamo na razgibane gozdne stezice, ki nas pripeljejo do gorskih koč, umirjene makadamske poti po gorskih dolinah, po gričih in hribih, kjer uživamo v širnih razgledih, ali po razvejeni mreži urejenih gorskokolesarskih parkov in poligonov, ki jih je po Sloveniji vedno več.

Osnove gorskega kolesarjenja

Foto: Jan Lukanović

A preden se podamo na svojo prvo gorskokolesarsko turo, se pozanimajmo o osnovah gorskega kolesarjenja. Najprej potrebujemo primerno gorsko kolo.

Osnova gorskega kolesarstva je gorsko kolo, kot pravi izkušeni Kamničan, ki se je povsem zapisal kolesarjenju in se lahko pohvali z naslovom državnega prvaka v cestnem in gorskem kolesarstvu.

Začetniki ne potrebujejo vrhunskega gorskega kolesa, vseeno pa se pri nakupu orientirajmo po tem, katero kolo nam po geometriji okvirja najbolj ustreza in za kakšne namene bomo kolo uporabljali. Če je le mogoče, se v trgovini dogovorimo za testno vožnjo, pa čeprav le na dvorišču trgovine.

Če se bomo na pot po kolovozih, gozdovih in gričih podali prvič, se bomo na začetku najverjetneje počutili malce nenavadno, a brez skrbi, s pravo opremo in malce previdnosti ter preudarnosti je gorsko kolesarjenje varna rekreativna dejavnost. Začetno utrujenost bo sčasoma zamenjala navdušenost, ki se pri nekaterih lahko razvije v pravo ljubezen.

Naše gorsko kolo bo s svojimi širšimi in robustnejšimi gumami poskrbelo, da bo oprijem na gozdnih poteh in makadamu dovolj dober. Potrebujemo le še malce poguma, nekaj časa in dovolj volje.

