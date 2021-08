Roglič se je poigral z rivali in spet oblekel rdečo majico

Podrobno, 6. etapa

Cilj - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v zaključku pospešil, se otresel tekemcev za skupno zmago, na koncu pa se izkazal z novo veliko gesto. Etapno zmago je "prepustil" ubežniku Magnusu Cortu Nielsenu (EF Education). Rdeča majica je spet na plečih slovenskega šampiona. Odlično je spet kolesaril Jan Polanc (UAE Emirates), ki je bil 14., v skupnem seštevku pa je napredoval na 12. mesto.

Rezultati 6. etape

Mesto Kolesar Ekipa Čas 1 CORT Magnus EF Education - Nippo 3:30:53 2 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma ,, 3 BAGIOLI Andrea Deceuninck - Quick Step 0:02 4 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 0:04 5 MAS Enric Movistar Team ,, 6 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 0:06 7 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:08 8 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,, 9 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 0:09 10 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 0:16 14 POLANC Jan UAE-Team Emirates 0:27

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Ekipa Čas 1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 21:04:49 2 MAS Enric Movistar Team 0:25 3 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 0:36 4 VALVERDE Alejandro Movistar Team 0:41 5 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,, 6 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 0:53 7 CICCONE Giulio Trek - Segafredo 0:58 8 CALMEJANE Lilian AG2R Citroën Team 1:04 9 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 1:12 10 ARU Fabio Team Qhubeka NextHash 1:17 12 POLANC Jan UAE-Team Emirates 1:42

80 metrov do cilja - Dva ubežnika se še držita v ospredju, v ozadju skupina desetih, med katerimi je tudi Primož Roglič.

1,1 km do cilja - Primož Roglič je na poti do rdeče majice. Vodilni do današnjega dneva Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) je že odpadel.

1,6 km do cilja - Primož Roglič je v skupini devetih kolesarjev, ubežniki bodo kmalu ujeti.

2 km do cilja - Ubežniki začeli z zaključnim vzponom. V ozadju pritiskajo člani Ineos Grenadiers. Primož Roglič se drži najhitrejših.

Foto: A.S.O. 2,9 km do cilja - Kolesarji Ineos Grenadiers so na čelu glavnine. Medtem imajo ubežniki še 30 sekund naskoka.

Zaključni vzpon na Alto de la Montaña de Cullera bo dolg sicer le 1,9 kilometra - povzpeli se bodo za nekaj manj kot 200 višinskih metrov -, povprečni naklon pa bo 9,4-odstoten, kar je dovolj, da bi se med favoriti nekoliko premešale karte.

5,7 km do cilja - Prednost ubežnikov - Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo) in Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) in Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) - je še vedno 51 sekund.

8 km do cilja - Hugh Carthy je le uspel najti priključek z glavnino. Na koncu dneva bo hvalažen moštvenim kolegom, ki ga skušajo zdaj pripeljati še v ospredje glavnine, saj se kolesarji približujejo zaključnemu vzponu, na katerem lahko pričakujemo rock'n'roll. Primož Roglič je glavni kandidat za zmago. Ali želi že danes obleči rdečo majico, bomo videli kmalu?

🎥🏁 - 11 km | Etapa 6 - Stage 6 | #LaVuelta21



😯Hugh Carthy @EFprocycling sufre ante el fuerte ritmo en la aproximación a Cullera



💨As the peloton puts the hammer down, 🇬🇧Hugh Carthy lost contact with the other GC favourites!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/p0foDDbQGN — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2021

11 km do cilja - Hugh Carthy je v težavah. Moštveni kolegi ga skušajo priključiti glavnini, za katero zaostajajo 19 sekund, slednja pa 1:05 za peterico ubežnikov.

15 km do cilja - zaključni vzpon Montaña de Cullera dobro pozna Tadej Pogačar, ki se je leta 2020 najhitreje povzpel nanjo na Dirki po Valencii. Razlika je le ta, da bodo letos zaključili klanec pri 1,9 kilometra (9,1% povprečni naklon), medtem ko je moral Pogačar pot še nadaljevati in jo končal po treh kilometrih kolesarjenja. Takrat je premagal Alejandra Valverdeja in Dylana Teunsa. Zanimivo bo videti, kako se bosta danes Roglič in druščina lotila zaključka.

18 km do cilja - Ubežniki imajo še 1:49 prednosti. Bodo zdržali? Na čelu glavnine so kolesarji Movistarja.

23 km do cilja - rdeča majica Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) je le našla priključek z glavnino, v kateri je približno 70 kolesarjev. Medtem ima peterica ubežnikov 2:02 prednosti.

30 km do cilja - Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) je nekoliko zaostal za skupino, v kateri je Primož Roglič. Če se bo tako nadaljevalo, bi lahko daens slovenski kolesar spet oblekel rdečo majico vodilnega.

🏁 - 29km | Etapa 6 - Stage 6 | #LaVuelta21



🔥 ¡Abanicos! El líder @KennyElissonde pierde rueda ante el fuerte ritmo.



❤️Race leader Kenny Elissonde is suffering in the echelons!



👉https://t.co/zqaO4BeuEa pic.twitter.com/nsp6Dczsjg — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2021

31 km do cilja - glavnina se je razbila, celo Primož Roglič pomaga pri narekovanju tempa. Nekateri favoriti za končno zmago so zaostali.

34 km do cilja - le še 2:34 prednostui. Glavnina se je dodobra raztegnila. Tempo je vse hujši, zato morajo favoriti paziti, da držijo stik z najhitrejšimi.

Roglič: Osredotočen sem

"Vedno je privilegij imeti rdečo majico. Vsi se borimo zanjo. Ne razmišljam o tem, bolj sem osredotočen na izzive, ki bodo danes. Na koncu bomo videli. Ne gremo v etapo z mislijo na zmago. Videli bomo, kako bo vse skupaj potekalo. Če bo prišlo do boja, bom dal vse do sebe," je pred etapo dejal Primož Roglič.

57 km do cilja - Glavnina zmanjšuje zaostanek in zdaj znaša 3:29.

70 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 4:50.

95 km do cilja - peterica ubežnikov - Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo) in Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) in Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) je zdaj složna in ima 5:39 prednosti.

🏁 Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta21



💥 Un mal día para @julencycling, que sufre una segunda caída cuando llegaba al pelotón



😓 A bad day for Julen Amezqueta @CajaRural_RGA with a second crash



👉https://t.co/zqaO4BeuEa pic.twitter.com/hp6dikbZXf — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2021

100 km do cilja - Rein Taaramäe, ki je v zadnjih dveh dvakrat padel in včeraj nesrečno izgubil rdečo majico vodilnega, je poklical zdravniško pomoč.

108 km do cilja - Veliko se dogaja na začetku današnjega dne. Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort (EF Education Nippo) in Bert Jan Lindeman (Team Qhubeka NextHash) skušajo ujeti priključek novima ubežnikoma Joanu Bouu (Euskaltel-Euskadi) in Ryanu Gibbonsu (UAE Team Emirates). Glavnina zaostaja 40 sekund.

121 km do cilja - Glavnina za zdaj ne pušča veliko manevrskega prostora. Trenutno je v ospredju Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), ki ima le nekaj metrov prednosti.

140 km do cilja - Diego Rubio (Burgos-BH) in Dimitri Claeys (Team Qhubeka NextHash) sta skočila ter si prikolesarila 30 sekund prednosti.

14.05 - Jetse Bol (Burgos-BH) je poizkusil z begom, vendar bil pri 8. kilometru ujet.

13.55 - Zaradi tehničnih težav s kolesom pri Enricu Masu (Movistar) se je štart današnje etape začel nekoliko kasneje.

🏁 ¡Ya ha arrancado la etapa 6!



🚴 Stage 6 is on!#LaVuelta21 pic.twitter.com/xuTESpKX5e — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2021

13.41 - V skupnem seštevku ima Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) pred Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) 5 sekund prednosti. In kako si vrstijo tisti kolesarji, ki so slovenskemu tekmovalcu najbolj nevarni v boju za skupno zmago? Enric Mas (Movistar) za Rogličem zaostaja 15, Migel Angel Lopez 21, Alejandro Valverde (oba Movistar) 27 sekund. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in Mikel Landa (Bahrain Victiorious) dodatnih 12 sekund, zato bo zanimivo videti, kako se bodo ti kolesarji lotili zaključnega vzpona. Med osrednje favorite spadata Roglič in Valverde.

13.37 - Pozdravljeni, tudi danes bomo nekoliko podrobneje pospremili dogajanje na španskih cestah. Pred kolesarji je 6. etapa, ki je dolga 158,3 km, po koncu dneva pa bi lahko pozdravili novega vodilnega. Zanimiv je zlasti zaključek, ko bo 1,9-kilometrski vzpon z 9,1-odstotnim naklonom. Nevtralna vožnja se bo začela ob 13.45, kilometer nič pa bodo dosegli ob 13.55.

Skupni vrstni red pred 6. etapo

1. Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 17:33:57

2. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 0:00:05

3. Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:10

4. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 0:00:20

5. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol) Movistar Team 0:00:26

6. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team 0:00:32

7. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo

8. Egan Bernal Gomez (Kol) Ineos Grenadiers

9. Mikel Landa Meana (Špa) Bahrain Victorious 0:00:44

10. Gino Mäder (Švi) Bahrain Victorious 0:00:45

...

15. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates 1:14

105. Luka Mezgec (BikeExchange) 14:31

156. Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) 22:05