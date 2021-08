Zaradi množičnega padca sprememba na vrhu, Roglič napredoval

Ravninska peta etapa na Vuelti je prinesla spremembo na vrhu razpredelnice, čeprav se kaj podobnega ni pričakovalo. Estonec Rein Taaramäe se je že drugi dan zapored znašel na tleh. Tokrat dobrih deset kilometrov pred ciljem v množičnem padcu, zaradi česar je izgubil stik z glavnino. V rdeči majici je zdaj Kenny Elissode (Trek-Segafredo). Primož Roglič (Jumbo-Visma) se je ognil padcu in napredoval na skupno drugo mesto. Od rdeče majice ga loči le še pet sekund. Veliki zmagovalec dneva je postal Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), ki je bil v ciljnem šprintu hitrejši od Fabia Jakobsna in Alberta Daineseja.

Tudi v ravninskih etapah se lahko zgodi kaj nepredvidljivega. To smo že večkrat videli v preteklosti, pa tudi danes. V peti etapi Vuelte je 10,6 kilometra pred ciljem prišlo do množičnega padca. Ta se je zgodil štiri kilometre zatem, ko je bil po 169 kilometrih bega ujet še zadnji ubežnik Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), ki je imel pred tem družbo v Pelayu Sanchezu (Burgos-BH) in Xabierju Mikelu Azparrenu (EUskaltel-Euskadi).

🏁 - 12 km | Etapa 5 - Stage 5 | #LaVuelta21



💥¡Caída en el pelotón camino de los 10 últimos kilómetros!



😮Big crash in the bunch!



👉https://t.co/zqaO4BeuEa

Slovenski navijači so si oddahnili, ko so lahko povsem spredaj videli Primoža Rogliča, ki ni bil vpleten v neljubi dogodek. "Na sredini sem bil. Videl sem Roberta Gessinka s Primožem. Videl sem, da je Primož ostal na kolesu, kar je bilo dobrodošlo. Sicer pa je bilo stresno že cel dan. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi ob takšnih dnevih. Najbolj pomembno je, da smo preživeli, na čelu s Primožem," je po koncu dneva zadovoljno povedal Nathan van Hooydonck iz Jumbo-Visme.

Etapa 5 - Stage 5 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la segunda victoria de @JasperPhilipsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Jasper Philipsen's second victory in this Vuelta thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta

Zato pa jih je skupil Estonec Rein Taaramäe, ki je neslavno izgubil rdečo majico. Že drugi dan je imel bližnje srečanje s trdo podlago. Če včerajšnji padec dva kilometra pred ciljem ni bil usoden, je bil današnji. Izgubil je rdečo majico, saj ni mogel več ujeti priključka z glavnino, ki se je pripravljala za ciljni šprint.

Tako je moral rdečo majico po koncu dneva predati Kennyju Elissodu (Trek-Segafredo), vsega pet sekund pa je zdaj v skupnem seštevku za njim Roglič.

Na koncu smo spremljali ciljni šprint, v katerem je imel najmočnejše noge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), ki je bil hitrejši od Fabia Jakobsna in Alberta Daineseja.

Ob Rogliču je v skupnem seštevku visoko še Jan Polanc (UAE Emirates), ki na 15. mestu za vodilnim zaostaja 1:14.

Podrobno, 5. etapa Cilj - V ciljnem šprintu je bil najhitrejši Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), kar je njegova druga zmaga na letošnji Vuelti. Kenny Elissode (Trek-Segafredo) je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, potem ko je Rein Taaramäe zaradi padca 11,6 kilometra pred ciljem izgubil stik z najboljšimi. Primož Roglič je tako napredoval na drugo mesto in za vodilnim zaostaja le še pet sekund. 🏁Etapa 5 | Stage 5



🙋🏻‍♂️🏆 @JasperPhilipsen 🏆#LaVuelta21 Rezultat 5. etape 1. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 4:24:41

2. Fabio Jakobsen (Niz) Deceuninck-QuickStep

3. Alberto Dainese (Ita) Team DSM

4. Juan Sebastian Molano Benavides (Kol) UAE Team Emirates

5. Piet Allegaert (Bel) Cofidis

...

13. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates

31. Luka Mezgec (Slo) BikeExchenge

43. Primož Rolič (Slo) Jumbo-Visma vsi isti čas

146. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious +4:33 Skupni vrstni red 1. Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 17:33:57

2. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 0:00:05

3. Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:10

4. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 0:00:20

5. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol) Movistar Team 0:00:26

6. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team 0:00:32

7. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo

8. Egan Bernal Gomez (Kol) Ineos Grenadiers

9. Mikel Landa Meana (Špa) Bahrain Victorious 0:00:44

10. Gino Mäder (Švi) Bahrain Victorious 0:00:45

...

15. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates 1:14

105. Luka Mezgec (BikeExchange) 14:31

5,3 kilometra do cilja - Vodilni Rein Taaramäe zaradi padca za glavnino zaostaja 1:26. Skupina z Romainom Bardetom je zadaj debelih 5:20. Cilj bo v Albaceteju. Še dobro, da ni bil pred tremi dnevi, ker bi v takšnem vremenu težko izpeljali zaključek. If the Vuelta arrived 3 days ago to Albacete: echelons guaranteed. 😱 #LaVuelta21pic.twitter.com/oWQQpkmhx2 — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 18, 2021 11,6 kilometra do cilja - Množičen padec. Primož Roglič se je rešil, potem ko je bil povsem v ospredju, ko se je zgodil neprijetni trenutek. Že drugi dan zapored se je na tleh znašel v rdečo majico oblečeni Rein Taaramäe. Huje jih je skupil Mikel Nieve (BikeExchange). Padel je tudi Romain Bardet (Team DSM). 🏁 - 12 km | Etapa 5 - Stage 5 | #LaVuelta21



💥¡Caída en el pelotón camino de los 10 últimos kilómetros!



😮Big crash in the bunch!



👉https://t.co/zqaO4BeuEa 14 kilometrov do cilja - Konec bega. Glavnina je ujela še zadnjega ubežnika. Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA) je bežal kar 169 kilometrov. Ekipe, ki imajo v svojih vrstah šprinterje, že počasi pripravljajo svoje vlake. 21 kilometrov do cilja - Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA) je ostal sam v begu in ima 1:40 prednosti pred glavnino. 30 kilometrov do cilja - Prednost ubežnikov še vedno znaša 2:06. Foto: A.S.O. 40 kilometrov do cilja - Glavnina nadzoruje ubežnike, ki so še vedno 2:07 pred njimi, a je jasno, da jim proste poti do cilja ekipe ne bodo dovolile. Zlasti ne tiste, ki imajo v svojih vrstah šprinterje za etapno zmago. 52 kilometrov do cilja - Najhitrejši na edinem letečem cilju je bil Oier Laskano (Caja Rural-Seguros RGA). 🏁 - 52 km | Etapa 5 - Stage 5 | #LaVuelta21



💨¡Batallado sprint intermedio entre @LazkanoOier y @pelayo_mayo!



💥Lazkano from @CajaRural_RGA takes the sprint at La Roda!@skoda_es



👉https://t.co/zqaO4BeuEa Prednosti, ker Roglič nima rdeče majice "Mislim, da je Primožu (Primož Roglič, op. a.) prihranjeno veliko energije, ker nima rdeče majice. Ni mu treba na ceremonijo po koncu etape, doping kontrolo, vse intervjuje. Privarčuje na energiji in času. Kljub vsemu je še vedno v najboljšem možnem položaju za skupno zmago. Vedno skrbimo, da ga ščitimo. Danes je naša naloga, da ga ščitimo pred vetrom. Če konča etapo v družbi favoritov za končno zmago na Vuelti, je moja naloga opravljena. Videti je zelo sproščen, kar je po mojem mnenju prav tako prednost. Ni videti nervozen, rad delam z njim," je pred začetkom današnje etape razlagal Nathan van Hooydonck iz Jumbo-Visme. 🍼Do you need more water, @FabioJakobsen? 😜



💦¿Alguien tiene agua para nuestro ganador de ayer? 💚#LaVuelta21 77 kilometrov do cilja - Ubežniki bodo kmalu ujeti, saj imajo le še 2:23 prednosti. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) je eden od favoritov za današnjo zmago: "O torkovem šprintu in o malih stvareh, ki so šle narobe, smo se pogovarjali včeraj zvečer. Upamo, da se danes ne ponovijo. Moramo biti zraven. Danes je nova dobra priložnost za etapno zmago." 90 kilometrov do cilja - Prednost ubežnikov se zmanjšuje, znaša le še pet minut. Ekipe, ki imajo v svojih vrstah šprinterje za etapno zmago, so navile tempo v glavnini. 100 kilometrov do cilja - Povprečna hitrost po slabih 80 kilometrih znaša 40 kilometrov na uro. Prednost ubežnikov - Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Oier Laskano (Caja Rural-Seguros RGA) in Xabier Mikel Azparren (EUskaltel-Euskadi) - je slabih sedem minut Roglič Estoncu: Dobrodošel v mojem svetu "Po dveh dneh sem bolj navdušen kot navajen, da imam majico vodilnega. Ko jo bom izgubil - upam, da ne danes -, se bom šele začel zavedati, verjeti. O tej temi sem se pogovarjal z Rogličem. Dejal sem mu, da zmagovalni oder, kontrole in vse ostalo vzame veliko časa. Rekel mi je le: 'Dobrodošel v mojem svetu,'" je pred etapo povedal vodilni v skupnem seštevku Rein Taaramäe. 🎥🏁 Etapa 5 - Stage 5 | #LaVuelta21



🚴🚴La fuga con @LazkanoOier, @pelayo_mayo y @azparren_99



🙌There you have the three attackers in action!



👉https://t.co/zqaO4BeuEa 119 kilometrov do cilja - Nič novega. Trojica ubežnikov še naprej dirka svojo dirko, glavnina pa z zmernim tempom kolesari v ozadju. Prednost je zdaj sedem minut. 155 kilometrov do cilja - Ubežniki so še povečali naskok. Zdaj znaša 5:05. Pelayo Sanchez (Burgos-BH) v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 10:26. 174 kilometrov do cilja - Prednost ubežnikov znaša že 3:50. Glavnina se ne meni za trojico, ki je v ospredju. 180 kilometrov do cilja - V beg so se podali Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Oier Laskano (Caja Rural-Seguros RGA) in Xabier Mikel Azparren (EUskaltel-Euskadi), ki imajo 28 sekund prednosti. 183 kilometrov do cilja - Favoriti za končno zmago, med keterimi je glavni Primož Roglič, bodo morali danes predvsem paziti na veter, ki je v preteklosti že večkrat dal grenak priokus. Prav tako bo potrebna pazljivost ob zaključku, ko se bodo postavljali vlaki za šprinterje. Včeraj smo lahko videli, kako se je dva kilometra pred ciljem znašel na tleh vodilni v skupnem seštevku Rein Taaramäe, a je na njegovo srečo rdečo majico kljub vsemu zadržal na svojih plečih, ker je padel v coni, v kateri so se zaostanki za zmagovalcem izbrisali. 13.15 - Pozdravljeni, danes bomo prav tako nekoliko pobližje pospremili etapo Dirke po Španiji, kjer ima Slovenija v Primožu Rogliču velikega aduta za skupno zmago. Danes se bo slovenski šampion ogreval za prihodnje dni, ko bodo na sporedu zanj pomembnejše etape, zlasti v četrtek, petek in nedeljo. Danes se bodo kolesarji spopadli v 184,4 kilometra dolgi ravninski etapi, zato bo na delu Luka Mezgec, ki bo delal za moštvenega kolega Michaela Matthewsa.

Na odprtih in ravnih cestah bi lahko tekmovalcem kolesarjenje otežil veter, morebitni ešaloni lahko poskrbijo tudi za zaostanke pri favoritih, še bolj nevarni bi lahko bili padci, ki se pripetijo ob koncu etape, ko med kolesarji v boju za čim boljše položaje zavlada nervoza. To se je včeraj zgodilo nosilcu rdeče majice, Estoncu Reinu Taaramäeju, ki se je znašel na tleh dva kilometra pred ciljem.

Prevelika sproščenost je na tritedenskih dirkah lahko nevarna, opozarjajo vodje ekip, tudi Rogličeve Jumbo-Visme. "To so te 'lažje' etape, v katerih se vedno skriva nevarnost. Primoža smo držali dobro spredaj in etapa se je razpletla po načrtih," je po včerajšnji etapi povedal Grischa Nierman in dodal: "Podobna etapa nas čaka jutri, čeprav bo jutri zelo nervozen dan. Še vedno smo pozorni na veter, zlasti v finalu. Moramo biti ostri in osredotočeni."

Triinpetdeset kilometrov pred ciljem v La Rodi je danes na sporedu leteči cilj z bonifikacijskimi sekundami, a najboljši sprinterji bodo vse stavili na zaključek v Albaceteju. V seštevku za zeleno majico vodi včerajšnji zmagovalec, Nizozemec Fabio Jakobsen (100 točk), ki ima 32 točk prednosti pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom, zmagovalcem sprinta v drugi etapi.

V Albaceteju je bilo do zdaj 21 ciljev etap Vuelte, nazadnje je tam slavil Francoz Nacer Bouhanni leta 2014.

Etapa se bo začela ob 13. uri, ob 13.13 naj bi karavana dosegla kilometer nič, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.18 in 17.42.

Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Rein Taaramäe (Est/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 13;08:51

2. Kenny Elissonde (Fra/Trek-Segafredo) + 0:25

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:30

4. Lilian Calmejane (Fra/AG2R Citroën Team) 0:35

5. Enric Mas (Špa/Movistar Team) 0:45

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar Team) 0:51

7. Alejandro Valverde (Špa/Movistar Team) 0:57

8. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo)

9. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) isti čas

10. Mikel Landa (Špa/Bahrain Victorious) 1:09

…

17. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 1:39

125. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 14:56

152. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 17:57

