Jakobsen najmočnejši v zahtevnem sprintu, Roglič in favoriti varčevali z močmi

Trije od štirih Slovencev so danes v cilj prispeli v času zmagovalca, Jan Polanc (UAE Emirates) na 34., Primož Roglič (Jumbo-Visma) na 36. in Luka Mezgec (BikeExchange) na 69. Jan Tratnik (Bahrain Victorious) je zaostal dve minuti in 46 sekund in zasedel 178. mesto.

Jakobsen je 702 dneva po svoji zadnji zmagi na Vuelti danes tudi prišel do zelene majice vodilnega po točkah. Ima jih 100, Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), danes deveti, pa 68. Taramäe v skupnem seštevku ostaja 25 sekund pred Francozom Kennyjem Esissondom (Trek Segafredo) in 30 sekund pred Rogličem.

Dirka po Španiji, potek četrte etape:

Cilj: Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step) je zmagovalec razburljivega sprinta! Nizozemec je bil za drobec hitrejši od Francoza Arnauda Demareja (Groupama FDJ), tretji je bil Danec Magnus Cort (EF Education Nippo).

2 km do cilja: Padel je nosilec rdeče majice Rein Taaramäe! K sreči že znotraj zadnjih treh kilometrov, kjer bo njegov zaostanek izničen.

6 km do cilja: ekipe sprinterjev stopnjujejo tempo, hitrost glavnine na trenutke presega 60 kilometrov na uro. Roglič in favoriti morajo paziti, da se ne ujamejo v kakšen padec.

17:18 (14 km do cilja): Kolesarji moštev Alpecin Fenix in Groupama FDJ so z navijanjem tempa končali beg španske trojice. Zdaj se začenja bitka za pozicije in končni obračun sprinterjev. Bou, Canal in Madrazo so bežali 150 kilometrov.

17:11 (21 km do cilja): Ko se na čelo glavnine postavijo moštva s sprinterskimi favoriti, tempo močno poskoči in prednost ubežne trojice naglo pade. To se dogaja zdaj, ko tempo navija Alpecin Fenix, ubežniki imajo še 23 sekund prednosti, pred tem, ko je na čelu glavnine stvari umirjal Taaramäejev Intermarche so ubežniki spet zbežali za 50 sekund.

17:02 (28 km do cilja): Ubežniki imajo še 30 sekund prednosti, glavnina jih že vidi in je zato malo popustila. Medtem je Roglič menjal kolo, malo zaostal, pa se nato vrnil v skupino.

16:48 (40 km do cilja): Prednost ubežnikov je padla pod minuto, na 55 sekund.

16:34 (50 km do cilja): Ubežna trojica ima minuto in devet sekund prednosti pred glavnino.

Mezgečev kolega favorit

Eden od velikih favoritov za zmago glede na profil današnjega zaključka etape je Avstralec Michael Matthews, kapetan Luke Mezgeca pri moštvu BikeExchange. "Sprinti v klanec mi načeloma zelo ustrezajo, v hitrih ravninskih nisem najboljši. Osredotočeni moramo ostati nase, če me bodo fantje pripeljali v dober položaj, lahko naredim svoje. Poskrbeti moramo, da bom dovolj spredaj spredaj. Nisem pod prav nobenim pritiskom, samo uživam na kolesu. Vuelta ni bila v mojem načrtu, zato bo vsak bonus tukaj odličen," je Matthews povedal pred etapo.

16.15 (63 km do cilja): Na letečem cilju je zmagal Joan Bou. Iz glavnine pa je za četrto mesto in 13 točk sprintal Francoz Florian Senechal (Deceuninck Quick Step), zadnjih 10 pa je vzel Jasper Philipsen in se še utrdil v zeleni majici najboljšega po točkah. Zdaj jih ima 60, 10 več od Jakobsena in Aranburuja.

Izidi letečega cilja, Alcolea del Pinar:

1. Bou, 20 točk/3 sekunde

2. Madrazo, 17/2’’

3. Canal, 15/1’’

4. Sénéchal, 13 točk

5. Philipsen, 10

16:13 (64 km do cilja): Glavnina, na čelo katere so se postavili kolesarji moštva Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux je popustila, prednost ubežne trojice je spet narasla na 1:40. Ti si bodo poleg točk na letečem cilju razdelili tudi časovne odbitke.

16:05 (69 km do cilja): Canal, Madrazo in Bou se letečemu cilju približujejo le še z dobro minuto (1:11) prednosti pred glavnino.

15:46 (79 km do cilja): Prednost ubežne trojice še naprej pada, zdaj znaša le še 2:25. Očitno si kolesarji, ki se borijo za zeleno majico najboljšega po točkah, želijo spopasti že na letečem cilju v Alcolei del Pinar (63 km pred ciljem).

Philipsen samozavesten

Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), ki je dobil prvi sprinterski obračun na letošnji Vuelti, je tudi danes samozavesten: "Bomo videli, če mi je današnji zaključek res pisan na kožo. Mislim, da je tehničen in poskušal so bom zagotoviti dobro pozicijo kar se da zgodaj. Verjamem vase, te prve etape so lepa priložnost zame. Seveda bom poskušal osvojiti tudi kakšno točko na letečem cilju, te so pomembne v boju za zeleno majico. Ta je moj cilj v prvem tednu dirke," pravi nosilec zelene majice, ki pa ima v tem seštevku enako število točk (50), kot Jakobsen in Alex Aranburu (Astana Premier Tech).

15:35 (88 km do cilja): Na čelu glavnine se izmenjujejo kolesarji Intermarcheja in FDJ, prednost ubežnikov je spet padla pod štiri minute in zdaj znaša 3:30.

Letošnja nosilca rdeče majice v glavnini sproščeno klepetata:

Francoz je na takih sprintih že zmagoval

Tudi Francoz Arnaud Demare (Groupama FDJ) danes vidi priložnost zase: "Danes bo sprint za silake, saj se cesta dviga proti cilju. Podobne sprinte sem že dobival na Giru in na dirki Pariz – Nica. Današnji zaključek mi utegne ustrezati, ampak na prvem sprintu na letošnji dirki nismo dobro sodelovali. Bilo je kar zapleteno. Če se danes stvari odvijejo bolje za nas, bom tudi jaz lahko lepo sprintal."

15:18 (100 km do cilja): Vodilna trojica zdaj vozi 4:28 pred glavnino.

14:59 (113 km do cilja): Ubežni trojici je vseeno uspelo povečati prednost na nekaj več kot štiri minute. Primož Roglič se obkrožen s kolegi iz Jumbo-Visme vozi za čelom glavnine, tudi preostali trije slovenski asi, Jan Tratnik, Jan Polanc in Luka Mezgec so na varnem in vozijo mirno. V zaključku etape bo Mezgec bržčas pomagal kapetanu moštva BikeExchange Michaelu Matthewsu, ki spada med favorite za etapno zmago.

14:34 (131 km do cilja): Taaramäejevi kolegi nadzorujejo dogajanje, ubežnike držijo pod tremi minutami (zdaj 2:46), prvič v zgodovini Vuelte pa v majici vodilnega kolesari Estonec. Rein Taaramäe pa vseeno ni prvi Estonec, ki vodi na eni od tritedenskih dirk, že leta 1999 je namreč šest dni v rumeni majici na dirki po Franciji kolesaril Jaan Kirsipuu.

"Rdečo majico bomo branili iz dneva v dan. Če jo obdržimo en, bo Ok, če dva … Ni pomembno," je Taaramäe povedal pred današnjo etapo.

14:22 (139 km do cilja): Na čelu glavnine vozijo člani Taaramäejevega moštva Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux in vzdržujejo zaostanek za ubežno trojico pod tremi minutami, zdaj ta znaša 2:53.

Jakobsen pričakuje skupinski sprint

Sprinterji sicer upajo, da se bodo danes vseeno spopadli za etapno zmago. Tudi Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step) ima svoje načrte. "Mislim, da bosta danes in jutri skupinska sprinta, čeprav je zaključek v klanec danes nekoliko težavnejši. Bo šlo bolj na moč, ampak se veselil izziva. Fantje, ki so drugo etapo končali v najboljši deseterici so vsi zelo močni in lahko zmagajo tudi v sprintu, kot je današnji. Tudi mi bomo poskusili," je povedal pred etapo.

14:12 (147 km do cilja): Prednost ubežnikov se je ustalila pri 2:45, med trojico je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Angel Madrazo, a ima za vodilnim Estoncem Reinom Taaramäejem 7:25 zaostanka. Beži tudi najmlajši kolesar na letošnji Vuelti, Carlos Canal. Star je 20 let.

14:03 (155 km do cilja): Ubežniki zdaj vozijo že 2:40 pred glavnino.

13:55 (160 km do cilja): Trojica španskih kolesarjev, Carlos Canal, Angel Madrazo (oba Burgos-BH) in Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), si je hitro privozila 55 sekund prednosti pred glavnino.

13:47 (163,9 km do cilja): Četrta etapa se je začela tudi zares, 182 kolesarjev je prevozilo kilometer nič. Takoj so se začeli napadi.

Do zdaj sta odstopila Belgijec Frederik Frison (Lotto Soudal), ki ni končal včerajšnje tretje etape, in Kanadčan Alexander Cataford (Israel Start Up Nation), ki tretje etape ni niti začel.

Start: ob 13:38 se je karavana podala na zaprto vožnjo, kilometer 0 bodo tekmovalci predvidoma prevozili ob 13:47. Takrat se bo začelo zares.

Dobrodošli. Na sporedu je četrta etapa letošnje Vuelte, uradno ravninska, a kolesarje vseeno čaka 1.534 višinskih metrov, tudi cilj je danes v krajši klanec, zato bo specialistom za sprinte težko. Morda danes uspe pobeg.