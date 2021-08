Leto dni po grozljivki na Poljskem spet eden od najboljših

"Po padcu na Poljskem je bila pot nazaj dolga, ampak zdaj sem tu. Potrebnega je bilo veliko časa in naporov številnih ljudi. To je zato tudi njihova zmaga. Govorim o zdravnikih, kirurgih, reševalcih na Poljskem, pa tudi o svoji drugi družini, ekipi in vsem ljudem vmes. To je tudi zmaga moje družine, zaradi nje sem danes tukaj," je bil v cilju četrte etape Vuelte v Molini de Aragonu čustven 24-letni zmagovalec Fabio Jakobsen.

Avgusta lani je v ciljnem sprintu druge etape Dirke po Poljski grdo padel, ko ga je v zaščitno ogrado potisnil tekmec, rojak Dylan Groenewegen, moštveni kolega našega prvaka Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi. Jakobsen je poletel čez ogrado, z glavo treščil v podporni steber konstrukcije, ki označuje cilj, in njegova kalvarija se je začela.

Takole je Jakobsen padel na lanski Dirki po Poljski:

Shocking crash leaves Dutch cyclist Fabio Jakobsen in medically-induced coma. Tour of Poland stage one finish now under investigation pic.twitter.com/WSMgYQ4MPa — John Casey (@JohnCasey2880) August 5, 2020

Njegovo življenje je viselo na nitki, v bolnišnici so ga zdravniki spravili v umetno komo, bali so se, da je utrpel hujše poškodbe možganov, potreboval je številne operacije, a se je tudi v bolniški postelji izkazal za nepopustljivega borca in hitro okreval. "Vesel sem, da sem še živ," je sporočil iz bolnišnice 18. avgusta 2020, 12 dni po nesreči. Danes je vesel, da se je vrnil med najboljše kolesarje sveta.

"Bil je hektičen sprint"

To je bila sicer že njegova tretja zmaga od vrnitve. Na dirke se je vrnil aprila letos na Dirki po Turčiji, a povsem razumljivo še nekoliko zadržano. Konec julija letos je na Dirki po Valoniji že vknjižil dve sprinterski zmagi, danes še prvo v najmočnejši konkurenci. Skoraj bi mu uspelo že pred dvema dnevoma v Burgosu, kjer pa ga je prehitel Belgijec Jasper Philipsen. Danes Nizozemcu ni bil kos nihče.

Takole je danes prišel do etapne zmage na Vuelti:

⏯Un segundo día de sprint en La Vuelta que ha acabado con una emotiva victoria de @FabioJakobsen. Revívelo en 1'.



⏯A second sprint stage in this #LaVuelta21 saw an emotional victory for 🇳🇱 Fabio Jakobsen at Molina de Aragón. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/oyN9jVWSKU — La Vuelta (@lavuelta) August 17, 2021

"Bil je hektičen sprint. Vsa moštva favoritov v skupnem seštevku so hotela biti spredaj. To razumem, v zadnjih treh kilometrih pa smo poskušali prevzeti nadzor. Na koncu je bil manjši klanec, ampak sta me Bert (van Lerberghe) in Styby (Zdenek Stybar) pripeljala v ospredje. V rahlem desnem ovinku sem našel notranjo linijo in se prilepil na kolo Arnauda Demara, saj sem menil, da je on človek, ki ga bo danes treba premagati. Nekaj malega več sem imel v nogah in vesel sem, da mi ga je uspelo prehiteti. Nisem bil prepričan, da mi bo uspelo, ampak s pomočjo kolegov mi je. Ta zmaga je zato tudi njihova," je našteval v mikrofon prireditelja.

"Fabio je simbol. Kapo dol."

To je bila Jakobsenova 21. zmaga, tretja na Vuelti po letu 2019. V karavani ni kolesarja, ki Jakobsenu ne bi privoščil uspeha. Tudi Kolumbijec Egan Bernal, zvezdnik moštva Ineos Grenadiers, ki letos izziva Rogliča za skupno zmago, je bil vesel Nizozemčeve zmage: "Zelo vesel sem zanj. Sprintal sem na vso moč, da sem držal stik, ko sem slišal, da je zmagal Fabio. To je zelo dobro, saj je simbol tega, da se ne sme nikoli predati. Kapo dol."

Jutrišnja peta etapa spet ponuja priložnost sprinterjem. 184,4-kilometrska preizkušnja od Tarancona do Albaceteja bo še nekoliko bolj ravna, kot je bila današnja. Favoriti za skupno zmago, med njimi seveda tudi šampion zadnjih dveh izvedb Vuelte Primož Roglič, bodo tudi jutri lahko varčevali z močmi. Paziti bodo morali le, da se jim ne zgodi kakšna nevšečnost, kot se je danes vodilnemu Estoncu Reinu Taaramäeju, ki je padel dva kilometra pred ciljem. Taaramäe vseeno ostaja v rdečem, Roglič pa je tretji v skupnem seštevku, 30 sekund za vodilnim.

Izidi 4. etape: 1. Fabio Jakobsen (Niz/Deceuninck-QuickStep) 3;43:07

2. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ)

3. Magnus Cort (Dan/EF Education-Nippo)

4. Alberto Dainese (Ita/Team DSM)

5. Michael Matthews (Avs/Team BikeExchange)

6. Piet Allegaert (Bel/Cofidis)

7. Jordi Meeus (Bel/Bora-Hansgrohe)

8. Matteo Trentin (Ita/UAE Team Emirates)

9. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Fenix)

10. Riccardo Minali (Ita/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

…

34. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

36. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

69. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) vsi isti čas

178. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) + 2:46 Skupni vrstni red: 1. Rein Taaramäe (Est/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 13;08:51

2. Kenny Elissonde (Fra/Trek-Segafredo) + 0:25

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:30

4. Lilian Calmejane (Fra/AG2R Citroën Team) 0:35

5. Enric Mas (Špa/Movistar Team) 0:45

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar Team) 0:51

7. Alejandro Valverde (Špa/Movistar Team) 0:57

8. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo)

9. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) isti čas

10. Mikel Landa (Špa/Bahrain Victorious) 1:09

…

17. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 1:39

125. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 14:56

152. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 17:57

Preberite še: