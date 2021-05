Jakobsen šokiral z izjavo: Groenewegen se mi še ni osebno opravičil

Spomnimo: Dylan Groenewegen, klubski kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, je avgusta lani z menjavo smeri pri visoki hitrosti v ciljnem šprintu na Dirki po Poljski povzročil padec Fabia Jakobsena, ki se je pri tem hudo poškodoval. Za nesrečo ni bil kriv samo Groenewegen, ki je bil kaznovan z devetmesečno prepovedjo nastopanja na tekmah, ampak so svoje prispevale še napačno postavljene zaščitne ograje, kar je sprožilo tudi spremembo pravilnika Mednarodne kolesarske zveze, ki po novem na dirkah zahteva standardiziran tip ograj.

Spomini na lansko nesrečo na Dirki po Poljski so še vedno živi. Foto: zajem zaslona

Jakobsen se je prejšnji mesec vrnil v kolesarsko karavano, nastopil je na Dirki po Turčiji, a je po vseh travmah in poškodbah, ki jih je doživel, še vedno daleč od šprinterja, ki se ne boji visokih hitrosti in konfrontacij s tekmeci. Na drugi strani pa je vse prej kot rožnato tudi za Groenewegna, ki je bil zaradi nesreče deležen celo groženj s smrtjo. Ravno danes se mu izteče prepoved dirkanja in že jutri bo stal na štartu italijanskega Gira, prve dirke po devetih mesecih, kjer bo najbrž bolj kot zaradi dirke trepetal pred tem, kako ga bodo sprejeli kolesarji.

Pred dnevi je kazalo, da sta Jakobsen in Groenewegen zakopala bojno sekiro in da bosta premostila nesrečno epizodo v njunih karierah, saj je Groenewegen v enem od intervjujev omenil, da sta se srečala in uspela pogovoriti, a zdaj je Jakobsen na Twitterju presenetil z drugačno platjo zgodbe.

Foto: Guliverimage

Jakobsen razočaran nad razkritjem Groenewegna

Zapisal je, da je razočaran, ker je Dylan o njunem zasebnem srečanju javno govoril, saj da je šlo za zaupno srečanje, ki bi moralo ostati med njima oziroma njunimi odvetniki. Kot kaže, se bo primer res preselil na sodišče, saj bo Jakobsen zahteval odškodnino za pretekle mesece.

Kot je še zapisal v izjavi za javnost, je bil namen njunega srečanja doseči skupni dogovor, pri čemer pa se Groenewegen ni opravičil za svoj nevarni manever, ki je lani na uvodni etapi Dirke po Poljski povzročil usodno nesrečo.

I was surprised to read the comments made by Dylan Groenewegen with regard to our recent meeting.



The meeting was arranged to try to reach a common understanding relating to the accident in Poland last August. — Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) May 6, 2021

"Bil sem presenečen, ko sem prebiral izjave Dyana Groenewegena, povezane z najinim srečanjem. Namen srečanja je bil poiskati skupno razumevanje lanske nesreče," je zapisal na Twitterju. "Vsebina srečanja bi morala ostati tajna, med nama in najinimi zakonskimi zastopniki. Razočaran sem, da je Dylan o tem javno govoril, jaz tega ne bom storil. Bi pa rad razčistil sledeče: Dylan se ni opravičil in ni pokazal pripravljenosti za prevzem odgovornosti za svoja dejanja. Še vedno bi rad dosegel dogovor, a za to sta potrebna dva. Z nadaljnjimi procedurami se bo od zdaj naprej ukvarjala ekipa mojih zastopnikov, zato te teme ne bo več mogel komentirati," je še zapisal na Twiterju.

Njegova objava je med ljubitelji kolesarstva naletela na zelo mešane odzive. Eni ga podpirajo, drugi očitajo, da je namen objave izključno ta, da si izboljša svojo pogajalsko pozicijo na sodišču.

Dylan Groenewegen na predstavitvi ekip, ki bodo dirkale na letošnjem Giru. Foto: Guliverimage

Groenewegen: Bil je lep pogovor, a vsebino bi raje zadržal zase

Groenewegen je pred kratkim v pogovoru za portal Sporza razkril le, da je bil v stiku z očetom Jakobsena, kar je pripeljalo do srečanja med kolesarjema, o podrobnostih pogovora, kar mu zdaj očita Jakobsen, pa ni govoril. Dejal je le, da sta v majhni sobi sredi Amsterdama sedela eden nasproti drugega in da sta si s pogovorom oba nekoliko razbremenila svoji srci. "Bil je lep pogovor, a vsebino bi raje zadržal zase," je dejal Groenewegen.