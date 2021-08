Roglič dal vedeti, kaj so njegove prioritete #video

"Rad bi nadaljeval, kot smo začeli. Da bi se ognili vsem težavam. Da ostanemo zdravi, v enem kosu in pokažemo najboljše," je na prosti dan razlagal osrednji favorit španske Vuelte Primož Roglič, ki se zaveda, da je še dolga pot do tretje zaporedne zmage na španski tritedenski pentlji.

Kaj pravi Primož Roglič?

V prvem tednu dirkanja na Vuelti smo lahko videli veliko akcije, tudi nesreč, katerim se je Primož Roglič tokrat spretno izognil. Rivalom za rdečo majico je že prvi dan na kratkem kronometru dal vedeti, da so noge ostale hitre tudi po olimpijskih igrah, na katerih se je prav v vožnji okitil z zlatom.

"Priti brez večjih težav v enem kosu skozi prvi teden, je tisto, kar si lahko vedno želim. To mora biti prioriteta, da pridem brez težav tudi v zadnji teden. Rdeča majica je nagrada za naše dobro delo, tako mene kakor tudi celotne ekipe," je član Jumbo-Visme spregovoril o uvodnem tednu dirkanja.

Skupni vrstni red:



1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 34;18:53

2. Enric Mas (Špa) Movistar Team + 0:28

3. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 1:21

4. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 1:42

5. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 1:52

6. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 2:07

7. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 2:39

8. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 2:40

9. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 3:25

10. David de la Cruz (Špa) UAE Team Emirates 3:55

…

18. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 7:40

126. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 1;20:06

145. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 1;24:15

"Energija, ki jo porabiš, ni nikoli stran vržena energija"

Močne noge je pokazal tudi v nedeljo v gorski etapi, v kateri se je otresel vseh osrednjih tekmecev za skupno zmago, na koncu pa še švignil mimo Enrica Masa, ki je z 28 sekundami najbližje na drugem mestu.

Primož Roglič uživa v Španiji. Foto: Bram Berkien/Jumbo-Visma

Videti je bilo, da je v prvem tedni kolesaril toliko, kolikor je bilo potrebno. A temu ni tako: "V podzavesti želiš čim več prihraniti, imeti največ moči za zadnji teden. Po drugi strani moraš dirkati. In če v določenem trenutku ne greš na polno in boš čakal na zadnji kronometer, ti ne bo nič koristilo. Ni druge, kot da dirkaš. Za enkrat se počutim dobro. Tudi energija, ki jo porabiš, ni nikoli stran vržena energija. Na Touru smo videli, da nisem prišel niti do tega trenutka, kjer sem zdaj na Vuelti."

Ne pozna nobenega klanca, vsak večer vidi grafe, kakšen video

Čeprav vsa kolesarska srenja pogleduje proti zaostankom in kdo je tisti, ki bi ga lahko sploh še realno ogrozil proti tretjemu zaporednemu naslovu najboljšega na Vuelti, se slovenski kolesarski as z njimi ne ukvarja: "Prioriteta je osredotočenost nase, na naloge, ki nas čakajo vsak dan. Kako priti čez vse stvari brez nepotrebnih težavah. Pred nami je drugi teden, zadnji pa je super težak. Tam bo več kot dovolj prostora za tistega, ki bo najboljši, da bo to tudi pokazal."

V torek začenja z drugim tednom Vuelte. Foto: Bram Berkien/Jumbo-Visma

Da je Vuelta nekoliko drugačna dirka kot denimo Tour de France, je jasno vsem poznavalcem kolesarstva. Priprave na tritedensko francosko pentljo so drugačne kot na dirkanje na Iberskem polotoku. Kolesarji si v sklopu priprav pogledajo največje pasti, prevozijo tiste najbolj pomembne klance, medtem ko je zgodba na Vuelti drugačna: "Tako kot vsako leto na Vuelti tudi letos ne poznam nobenega klanca. To se ne spreminja in bo ostalo do konca. Večer prej vidim grafe. Vedno se najde kakšen video, a je nato v realnosti drugače. Če imaš dobre noge, sodeluješ dobro, ni potrebno, da te je karkoli strah."

Nekdanji skakalec bi rad v drugem tednu nadaljeval s tlakovanjem poti, ki jo je z moštvenimi kolegi zacementiral v prvem tednu. V prvi vrsti bi se rad ognil težavam, ostal zdrav, v enem kosu in hkrati pokazal najboljše predstave. "Uživam. In vsak dan, ki je tak, je dober dan," je zaključil Roglič, ki ima priložnost, da kot tretji kolesar v zgodovini osvoji Vuelto trikrat zapored. To je uspelo še Tomiju Romingerju in Robertu Herasu – slednji ima sicer v vitrini štiri lovorike z največje dirke na Iberskem polotoku.