Kakšno majico je oblekel Luka Mezgec?

Vse do 5. septembra je v kolesarskem svetu v središču pozornosti španska tritedenska kolesarska pentlja Vuelta, na kateri zavzeto pedala vrti tudi Luka Mezgec. Kot član ekipe BikeExchange ima posebno nalogo. V ciljnih šprintih pomaga moštvenemu kolegu Michaelu Matthewsu izboriti najboljše možno izhodišče za zaključni udarec. Da je izkušeni slovenski kolesar zmožen kazati takšne predstave na tako visoki ravni, je plod trdega dela. A svoje poslanstvo ni začel v cestnem kolesarstvu. Izkušnje je sprva nabiral z gorskim kolesom, zato je pravi naslov, da skupaj z Mihom Koncilijo v spletni oddaji Gorsko kolesarjenje z Luko Mezgecem predstavi vidike tovrstnega kolesarjenja.

V prvi oddaji Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem smo tako spoznali našega večkratnega državnega prvaka, ki je kar nekaj let vztrajal na samem vrhu te kolesarske discipline.

Druga oddaja: nasveti za izbiro primernega gorskega kolesa in druge opreme

Zdaj prihaja čas, da vam osrednja akterja predstavita, kako izbrati pravo gorsko kolo zase in kaj vse potrebujete, da boste brez težav kos novim izzivom.

Razlike, zaradi katerih je kolo primerno za cesto ali gorsko turo

Foto: Jan Lukanović

Najprej seveda potrebujete gorsko kolo. "Brez tega ni gorskega kolesarjenja," pove Luka, ki je svojo kolesarsko kariero začel pri 17 letih prav na gorskem kolesu.

Kolesa za cestno in gorsko kolesarjenje se po videzu močno razlikujejo. Okvir gorskega kolesa je manjši in robustnejši, močnejši od cestnega. Najpomembnejša razlika pa je v gumah, ki so pri gorskih kolesih precej širše. V zgornjem videu Luka podrobno razloži, zakaj mora biti tlak v gumah gorskega nižji kot pri cestnem.kolesu.

Še en del opreme v primerjavi s cestnim bratom pri "gorcu" močno izstopa: to je krmilo, ki s svojimi širšimi merami omogoča boljši nadzor na gorskih turah. "Manjše hitrosti, ožji ovinki bodo lažje obvladljivi s širšim krmilom," še razloži.

Tehnologija vzmetenja je obogatila ponudbo različnih vrst gorskih koles. Omislite si lahko spredaj vzmeteno, nevzmeteno in polno vzmeteno kolo, ki ima sprednji in zadnji blažilnik za lažje premagovanje različnih ovir na terenu.

Luka v oddaji nazorno pokaže, kako deluje zadnji menjalnik na gorskem kolesu. "Moje kolo je tekmovalno in ima samo zadnji menjalnik, ki je tudi električen. Sprednjega menjalnika sploh ni, je pa na sprednjem verižniku lovilec verige, ki poskrbi, da veriga med vzponom ne zdrsne dol," razloži Kamničan, ki se lahko pohvali s prvo slovensko etapno zmago na italijanskem Giru leta 2014.

Ali ste vedeli, da se tudi pedala gorskega kolesa razlikujejo od cestnih? Preverite v videu, kako vam dvostranska pedala lahko pomagajo hitro nadaljevati vožnjo, ko je na gorskih stezah treba občasno sestopiti s kolesa.

Še nekaj odlikuje dobro gorsko kolo: zmogljivejše zavore, ki omogočajo zaviranje kolesa v težjih pogojih. Lukovo kolo ima disk zavore, ki so pogostejše od navadnih "v-brake" zavor, saj so zanesljivejše. "Na blatnem ali mokrem terenu bodo disk zavore veliko bolje prijele kot 'v-brake' zavore," ga dopolni trener Miha Koncilija, trener ekipe Pogi Team Generali, in doda, da morate izbrati kolo, ki vam resnično ustreza.

Velikost je pomembna

Foto: Jan Lukanović

Velikost okvirja mora ustrezati telesnim meram kolesarja. Merimo ga z dolžinama zgornje cevi in vertikalne cevi. "Manjše popravke v velikosti okvirja lahko delamo tudi s prilagajanjem opore krmila," še svetuje Luka, ki pravi, da je treba izbrati kolo tudi glede na to, kje se boste največ vozili, poleg tega pa vsem kolesarjem priporoča redno vzdrževanje svoje zverine na dveh kolesih, še posebej če boste resno poprijeli za gorsko kolesarjenje.

Kros ali freeride kolo?

Gorska kolesa se ločijo tudi po tem, za kakšen teren ga boste izbrali in kakšen je vaš slog vožnje.

Kolesa za kros in turna kolesa omogočajo preprosto vzpenjanje na lasten pogon in varen spust po različnih poteh. Kolesa za slog proste vožnje oziroma freeride in kolesa za spust pa so primerna predvsem za vožnjo navzdol. Primerna so za najzahtevnejše terene z veliko ovirami.

Ko Luka razkaže vso svojo garderobo

Foto: Jan Lukanović

Ključna za udobno vožnjo je tudi pravilna izbira oblačil. Prvi sloj oblačil naj bo športna spodnja majica, ki se hitro suši. Glede na vremenske razmere izberite primerno majico – zimsko z dolgimi rokavi, prehodno s kratkimi ali čisto tanko poletno brez rokavov. Na dan snemanja je Luka oblekel debelejšo prehodno majico s kratkimi rokavi. Zimsko pa izberete, ko se temperature spustijo pod 15 stopinj Celzija.

"Naslednji sloj je kratek dres, kot ga imajo tudi cestni kolesarji. Na vrsti so kolesarske hlačke s kolesarsko podlogo. Oblečemo lahko tudi brezrokavnik. Funkcionalnost in kakovost materialov sta zelo pomembni, saj se gorski kolesarji spopadajo z različnimi vremenskimi razmerami," dodaja Luka, pokaže živobarvne galoše, grelnike prstov na nogah in podkapo za kolesarjenje v mrazu. Proizvajalci so tudi pri rokavičkah poskrbeli za gorske sladokusce. Pri padcih so prav dlani prvi stik kolesarja s tlemi.

Drobne, a pomembne malenkosti, ki vas lahko marsikdaj rešijo

Foto: Jan Lukanović

En kos opreme pa je življenjskega pomena za varnost kolesarja. To je kolesarska čelada, ki se mora dobro prilegati glavi in biti zračna. K opremi spadajo tudi kolesarska očala, ki varujejo pred soncem, prahom, mrčesom in vejami.

Na gorskih turah boste potrebovali čevlje za gorsko kolo, ki morajo imeti dober oprijem tudi za hojo po naravi, saj včasih kakšen kos poti tudi prehodimo.

Kaj pa je v majhnih torbicah, ki jih kolesarji skrivajo pod sedeži? Preverite v videu.

Na kolesarskih turah boste potrebovali tudi bidon z vodo ali izotoničnim napitkom, energetsko ploščico, resnejši kolesarji pa bodo potrebovali tudi pas za merjenje srčnega utripa ter števec za merjenje razdalje in hitrosti.

V 3. oddaji Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem: kako pravilno voziti gorsko kolo na različnih terenih.