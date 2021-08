Iz središča prestolnice na prvo turnokolesarsko turo

Slovenska turnokolesarska pot: 1.850 kilometrov, 41 etap, ki obkrožijo Slovenijo.

Z Miho Koncilijo, trenerjem kolesarske ekipe Pogi Team Generali, in Matjažem Šerkezijem, strokovnim sodelavcem Planinske zveze Slovenije, boste v naslednjih šestih tednih odkrivali razkošje gorskega kolesarjenja in lepote slovenske gorskokolesarske poti.



01: Ljubljana–Mihelčičev dom na Govejku

Prva etapa slovenske kolesarske poti se začne v središču prestolnice.

Mihelčičev dom na Govejku

Značilnosti etape:

Dolžina: 23 km

23 km Vzpon: 940 m

940 m Trajanje: 3 ure

3 ure Kondicijska zahtevnost : srednja

: srednja Tehnična zahtevnost: lahka

lahka Prevoznost: trasa je prevozna v vseh letnih časih. Na odseku Bokalce – preval nad Podutikom je v mokrem precej blatna.

trasa je prevozna v vseh letnih časih. Na odseku Bokalce – preval nad Podutikom je v mokrem precej blatna. Podlaga: asfalt, makadam, kolovoz

asfalt, makadam, kolovoz Markiranost trase: delno

V steklenem paviljonu pred vhodom v Ljubljanski grad je prva kontrolna točka z žigom, ki je dostopen v času odpiralnih ur paviljona.

Z Grajskega griča se spustimo na južno stran v staro mestno jedro: Gornji trg, Stari trg, Mestni trg, Tromostovje, kjer si vzamemo čas za ogled znamenitosti s hitrostjo pešca. Nadaljujemo po Čopovi ulici čez Slovensko cesto in naprej po Cankarjevi. Tu lahko pedala zavrtimo hitreje. Skozi podvoz pridemo v park Tivoli, kjer zavijemo levo na kolesarsko stezo in kmalu desno po robu parka na Večno pot, ki pelje v smeri Živalskega vrta Ljubljana.

Še pred Živalskim vrtom naša etapa zavije levo čez cesto, kjer se pot nekoliko spusti do potoka Glinščice. Gremo čez mostiček in takoj desno. Ob potoku se peljemo do Poti Roberta Blinca, kjer zavijemo levo, pri semaforju gremo naravnost na Brdnikovo ulico in na vrhu griča na Vrhovcih desno na Cesto na Bokalce.

Krožišče na Bokalcah zapustimo v zahodni smeri po ulici Grič, kjer nas pozdravijo prve markacije.

Po 100 metrih se znajdemo na gozdni poti na pobočju Klobuka. Tu nas pričaka množica poti in vlak, saj je področje priljubljeno sprehajališče. Sledimo logični poti, ki preči pobočje Klobuka nekoliko pod grebenom vse do sedla Preval, kjer pridemo na asfaltno cesto. Če je bila orientacija do tu nekoliko zahtevna, bo nadaljevanje nezahtevno.

Sv. Jakob nad Ljubljano.

Kolesarska tabla nas usmeri na Toško Čelo in dalje na Topol. Na križišču zavijemo desno v dokaj strm klanec, nato pa levo mimo gostilne Na vihri. Kmalu se asfalt konča.

Nadaljujemo po gozdni cesti do Brezovice pri Medvodah, kjer pred kmetijo zavijemo desno. Tu že zagledamo cerkev Sv. Jakoba, kjer nas čaka kontrolni žig. Ker smo se do sem pripeljali skozi gozdove, ki nam niso nudili obilice razgledov, se ga tu lahko dodobra naužijemo. S hribčka se do kmetije vrnemo po isti poti, pri kmetiji pa zavijemo desno, čaka nas krajši spust.

Na naslednjem križišču zavijemo levo, nato pa moramo biti pozorni, da zaradi hitrosti ne spregledamo ostrega odcepa v desno pri naslednji kmetiji v vasi Suša, kjer imamo občutek, da se zapeljemo čez dvorišče. A takoj pod dvoriščem nas že razveseli lepa gozdna pot, po kateri se pripeljemo do ceste, ki se spusti do glavne ceste v dolini Ločnice. Pri gostilni Legastja zavijemo levo na makadamsko cesto, ki ji sledimo vse do Mihelčičevega doma na Govejku, kjer je cilj naše etape in tudi kontrolna točka.

Kontrolne točke:

Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, v steklenem vstopnem paviljonu pred vhodom v Ljubljanski grad Sv. Jakob nad Medvodami, v skrinjici na drevesu pri cerkvi Sv. Jakoba Mihelčičev dom na Govejku, Trnovec 10, 1215 Medvode, v koči pri točilnem pultu

Znamenitosti okolici: