Roglič v kraljevskem slogu osvojil etapo in preskočil zid

Podrobno, 11. etapa

Cilj - Primož Roglič je junak 11. etape. V izjemno zahtevnem zaključnem vzponu, ki so ga mnogi poimenovali zid − naklonina je bila tudi več kot 20-odstotna − je prehitel vse in se veselil druge zmage na letošnji Vuelti. Enric Mas je bil s tremi sekundami najbližji zasledovalec. Roglič v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 1:58. Zato pa ima zdaj 35 sekund prednosti pred najbližjim rivalom za končno zmago. Ta je še vedno Mas. Njegov moštveni kolega Miguel Angel Lopez zaostaja že debelih 1:32.

Rezultati 11. etape

1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 03:11:00

2. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 00:00:03

3. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol) Movistar Team 00:00:05

4. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 00:00:07

5. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 00:00:07

6. Romain Bardet (Fra) Team DSM 00:00:07

7. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 00:00:07

8. Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 00:00:07

9. Egan Bernal Gomez (Kol) Ineos Grenadiers 00:00:11

10. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 00:00:11

Skupni vrstni red

1. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 41:48:57

2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:00:58

3. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 00:01:56

4. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 00:02:31

5. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol) Movistar Team 00:03:28

6. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 00:03:55

7. Egan Bernal Gomez (Kol) Ineos Grenadiers 00:04:46

8. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 00:04:57

9. Sepp Kuss (ZDa) Jumbo-Visma 00:05:03

10. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 00:05:38

1 km do cilja - Sepp Kuss je navil tempo v glavnini.

1,4 km do cilja - Videti je, da bo Nielsen zmagal. V glavnini še ni nič dramatičnega.

5 km do cilja - Kolesarji se spuščajo z gorskega cilja, nato jih čaka še zaključek, ki je kilometrski vzpon. Prednost Nielsena znaša 28 sekund.

7,8 km do cilja - Najhitreje je na gorski cilj Puerto de Locubin prikolesaril Cort Nielsen (EF Education Nippo), ki ima 27 sekund prednosti pred glavnino, ki je ujela Davida De la Cruza (UAE Emirates).

10 km do cilja - Iz glavnine je skočil David De la Cruz (UAE Emirates). Favoriti za skupno zmago so ga pustili, da se je odpeljal naprej. V skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 6:49.

11 km do cilja - Bi lahko Cortu Nielsenu uspelo zmagati na današnji etapi? Njegov naskok pred glavnino znaša 32 sekund, do vrha gorskega cilja pa ima še tri kilometre.

15 km do cilja - Cort Nielsen je skočil iz ubežne skupine. Za seboj je pustil četverico, medtem ko ima pred glavnino 45 sekund prednosti. Na čelu sledne je kolesar Jumbo-Visme, tik za njim pa so trije predstavniki Movistarja. Primož Roglič za njimi vse nadzoruje.

17 km do cilja - Kolesarji so začeli z edinim kategoriziranim klancem, na katerem se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde. V glavnini postaja vse bolj napeto. Prednost ubežnikov je 51 sekund.

20 km do cilja - Ubežniki imajo le še 51 sekund prednosti.

26 km cilja - Kolesarji so vse bližje edinemu gorskemu cilju v etapi. Povzpeli se bodo na Poerto de Locubin (II. kategorija, 8,8 km in 5-odstotni povprečni naklon). Zatem bo sledil spust in zaključni vzpon v dolžini enega kilometra. Povprečna hitrost kolesarjev je 42,5 km/h.

Rezultati letečega cilja

1. Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), 20 točk

2. Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), 17

3. Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), 15

4. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), 13

5. Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), 10

30 km do cilja - današnja etapa ima le en gorski cilj II. kategorije, a je zelo razgibana. Kolesarji bodo naredili približno 2500 višinskih metrov. Glavnina za ubežniki zaostaja 1:35.

38 km do cilja - Ubežniki imajo še vedno 1:46 prednosti, a je jasno, da jim ne bo uspelo priti do konca. V ozadju na čelu glavnine kraljujeta ekipi Jumbo-Visme in BikeExchange, katere član je Luka Mezgec, ki bo danes pomagal Michaelu Matthewsu.

V spodnjem videu si poglejte, katero majico bo oblekel Luka Mezgec

51 km do cilja - Simon Carr je predčasno končal Vuelto. To je drugi odstopa ekipe EF Education Nippo po Hughu Carthyju, ki je bil eden od favoritov za vidnejšo uvrstitev v generalni razvrstitvi.

🏁 - 40 km | Etapa 11 - Stage 11 | #LaVuelta21



🚴Siguen siendo @JumboVismaRoad y @GreenEDGEteam quienes trabajan en el pelotón



🚴Jumbo-Visma and Team BikeExchange are the teams working in the bunch



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/VOEhwuaKBR — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2021

60 km do cilja - Ekipe BikeExchange, Jumbo-Visma in Intermarché-Wanty-Gobert se izmenjujejo na čelu glavnine. Ubežniki imajo 1:39 prednosti, povprečna hitrost pa je bila do tega trenutka 44 km/h. Temperatura ozdračja je medtem 28,8 stopinj Celzija.

66 km do cilja - Glavnina nadzoruje ubežnike, ki imajo 1:36 prednosti. Videti je, da se bodo za današnjo zmago udarili tudi favoriti za skupno zmago na Vuelti.

75 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 1:26.

Padec Rogliču ni pustil posledic, včeraj presenetil tudi vodstvo

"Dobro je. Nekaj manjših prask, nič resnega. Tudi mi smo bili presenečeni, da se je odločil za napad. Pred štartom smo razložili, da smo bili veseli s situacijo in da bomo nadzorovali. Nato je bil velik pobeg in lepa priložnost, da oddamo rdečo majico. In smo jo. Nato je Primož (Primož Roglič, op. a.) prišel do ideje, da bi poizkusil napasti. Počutil se je dobro. Včasih poizkusiš kaj svojega, presenetiš," je dejal eden od športnih direktorjev pri Jumbo-Vismi Addy Engles.

80 km do cilja - zanimivo je, da je na čelu glavnine kolesar Jumbo-Visme, pa čeprav nimajo v svojih vrstah rdeče majice. Očitno želi Roglič danes zmagati etapo. Najbližji zasledovalec v skupnem seštevku je Lastra Martinez, ki ima že 42 minut pribitka.

89 km do cilja - na čelu glavnine je ekipa Jumbo-Visme, ki ima v svojih vrstah v Primožu Rogliču favorita za današnjo etapo in jasno za končno zmago na Vuelti. Prednost ubežnikov znaša dve minuti.

100 km do cilja - Napadi so se vseskozi vrstili od samega začetka, videti pa je, da je zdaj peterici uspelo. Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) in Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) imajo 1:12 prednosti.

111 km do cilja - Luka Mezgec (Team BikeExchange) je bil tisti, ki je navil tempo v glavnini, da je ujela ubežnike. Povprečna hitrost po prvih 20 kilometrih znaša kar 54 km/h. Zaključek današnje etape bi lahko bil po godu njegovemu moštvenemu kolegu Michaelu Matthewsu.

124 km do cilja - Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), José Herrada (Cofidis), Tom Scully (EF Education Nippo), Juan Jose Lobato (Euskaltel-Euskadi), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Chris Hamilton (Team DSM) se še vedno borijo, da bi beg uspel. Glavnina zaostaja vsega 14 sekund.

133 kilometrov do cilja - kolesarji so po zaprti vožnji prišli do kilometra 0 in takoj se je zgodil napad. Sedem kolesarjev je skočilo v beg in si nemudoma prikolesarilo 14 sekund prednosti.

14.10 - Štartala nista šprinter Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), ki je imel vročino, medtem ko se je Alex Aranburu pri včerajšnjem padcu poškodoval. Današnjo etapo je tako začelo 169 kolesarjev.

14.00 – Pozdravljeni. Na Vuelti je čas za 11. etapo. Kolesarji bodo imeli pred seboj nekoliko krajšo traso, dolgo 133,6 kilometra. Edini gorski cilj je na 126. kilometru etape, ko se bodo kolesarji povzpeli na Poerto de Locubin (II. kategorija, 8,8 km in 5-odstotni povprečni naklon). Na tem se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde. Sicer pa je v etapi še nekaj nekategoriziranih klancev. Zanimiv bo tudi zaključek, ki mu nekateri kolesarji rečejo kar "zid", saj se cesta strmo vzpne.

Zadnji kilometer ima 9-odstotno povprečno naklonino. Uvodnih 500 metrov je 10,7-odstoten, od tega 300 metrov s 13-odstotnim naklonom. Foto: A.S.O.

Skupni vrstni red po desetih etapah:

1. Odd Christian Eiking (Nor/Intermarche-Wanty-Gobert) 38;37:46

2. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) + 0:58

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:17

4. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:45

5. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar) 3:38

6. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 3:59

7. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 4:46

8. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 4:57

9. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 5:01

10. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 5:42

...

18. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 11:11

132. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 1;33:33

142. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 1;36:24