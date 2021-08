Izjemni Poljak do etapne zmage, Roglič danes prihranil nekaj moči

Primož Roglič je v cilj pripeljal na 14. mestu v skupini z rdečo majico 2:57 za zmagovalcem, med favoriti je v zaključku etape napadel le Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) in proti tekmecem v skupnem seštevku pridobil 15 sekund. Yates je bil četrti v etapi.

V skupnem seštevku je Eiking zadržal 54 sekund prednosti pred Francozom Guillaumom Martinom (Cofidis) in 1:36 pred Rogličem. Yates ostaja osmi (+ 4:34), za Enricom Masom, Miguelom Angelom Lopezom, Jackom Haigom in Eganom Bernalom.

V ponedeljek je na Vuelti zadnji dan odmora, torkova 16. etapa bo bolj ali manj ravninska, imela bo le en vzpon tretje kategorije, nato pa se začne peklenski finiš dirke, z dvema epskima gorskima etapama, dvema divjima hribovitima, čisto za konec pa v nedeljo sledi še 34-kilometrski kronometer.

Dirka po Španiji, potek 15. etape:

Cilj: Poljak Rafal Majka (UAE Team Emirates) je zmagovalec 15. etape Vuelte, v cilj je prišel minuto in 27 sekund pred Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom (Jumbo-Visma), tretji je bil Chris Hamilton (Team DSM), Avstralec je za Majko zaostal dve minuti in 19 sekund.

16.39 (5 km do cilja) – Majka je Puerto San Juan de Nava prečkal 1:42 pred Kruijswijkom, glavnina je močno zmanjšala zaostanek za Poljakom, zdaj vozi 4:13 za njim. Nekaj favoritov je postalo nestrpnih, skočil je De la Cruz, pa nato Adam Yates, Roglič ostaja v stiku.

16.27 (10 km do cilja) – Majka se vzpenja na zadnji klanec dneva, na Puerto San Juan de Nava (III. kategorija, 8,6 km vzpona, 3,8 % povprečnega naklona), pred Kruijswijkom ima 1:43 prednosti, pred glavnino še 5:17. Intermarche vleče glavnino.

16.15 (19 km do cilja) – Majka je bil na dolgem spustu izjemno previden, Kruijswijk je tvegal nekaj več in se Poljaku približal na minuto in 30 sekund, glavnina vozi mirno, 6:11 za vodilnim. Zelena skupina zaostaja že 22 minut. Rafalu Majki se široko nasmiha etapna zmaga, nazadnje je na Vuelti slavil pred štirimi leti.

15.55 (37 km do cilja) – Majka ne popušča, Puerto de Mijares je prečkal 1:45 pred Krujswijkom, je pa tudi veliko boljši na spustih od Nizozemca, zato je v dobrem položaju za etapno zmago. Krujswijka lovi Chris Hamilton, glavnina vozi 6:28 za vodilnim Poljakom.

Izidi gorskega cilja I. kategorije (Puerto de Mijares):

1. Rafal Majka (UAE Team Emirates) 10 točk

2. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 6

3. Chris Hamilton (Team DSM) 4

4. Michael Storer (Team DSM) 2

5. Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) 1

15.41 (43 km do cilja) - Kruijswijk se počasi približuje Majki, zdaj vozi 1:30 za njim, dobro minuto za Nizozemcem je Avstralec Chris Hamilton (Team DSM), ta ima 30 sekund prednosti pred enajsterico z Lopezom Perezom, Bouchardom, Verono … Glavnina vozi 6:03 za vodilnim, skupina z zeleno majico pa za Poljakom zaostaja že skoraj 15 minut.

Vsi štirje Slovenci, poleg Rogliča še Jan Polanc (UAE Team Emirates), Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Team BikeExchange) se brez težav vozijo v glavnini.

V spodnjem videu si poglejte, katero majico bo oblekel Luka Mezgec in kaj pravi o gorskem kolesarstvu.

15.30 (48 km do cilja) – Aru je zdaj že v glavnini, ta pa vozi 6:05 za vodilnim Poljakom. Tega še vedno lovi Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), zaostaja še 1:32. Zeleni Jakobsen in še nekaj specialistov za bolj ravninske etape trpi in za Majko zaostaja že 11 minut in 50 sekund.

Majka v skupnem seštevku za rdečim Eikingom zaostaja 29:30 in zaseda 22. mesto. Kruijswijk je 17. (+ 16:24).

15.18 (54 km do cilja) – kolesarji se vzpenjajo na Puerto de Mijares (I. kategorija, 1.570 m.n.v., 20,4 kilometra vzpona pri 5,4 % povprečnega naklona), Majko zdaj lovi Kruijswijk sam, vozi 1:41 za Poljakom, glavnina zaostaja 6:08, vmes pa je še nekaj skupinic zasledovalcev.

15.05 (59 km do cilja) – Aruja je ujela skupinica s Kruijswijkom, Bouchardom, Verono in Arensmanom, ki je skočila iz večje skupine zasledovalcev. Peterica zdaj lovi Rafala Majko, nadoknaditi mora pa 2:19 zaostanka. V glavnini danes ni nobene drame, favoriti napredujejo mirno, vozijo 6:18 za vodilnim Poljakom.

Za Rogliča in njegovo Jumbo-Vismo se etapa odvija imenitno, nadzor nad dirko so prepustili Eikingovi ekipi Intermarche-Wanty-Gobert, za nameček imajo "podtaknjenca" med ubežniki (Kruijswijk), zaostanki so za zdaj pod nadzorom, Kisovčan pa se ne napreza po nepotrebnem.

14.51 (70 km do cilja) – Majka je na dolgem spustu povečal prednost pred Arujem na 42 sekund, pred dvajseterico zasledovalcev na 2:35, pred glavnino na 6:15. Med kolesarji, ki vozijo pred glavnino, je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), ki za rdečim Oddom Christianom Eikingom (Intermarche) zaostaja deset minut in osem sekund. Španec (16. v skupnem seštevku) vozi v skupini s Kruijswijkom, 3:40 pred glavnino.

14.40 (82 km do cilja) – Majka je Puerto de Pedro Bernardo prečkal 17 sekund pred Arujem in 2:12 pred Krujswijkovo skupino. Glavnina z Rogličem zaostaja skoraj pet minut.

Medtem je z dirke odstopil še tretji Ekvadorec danes, Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers).

Izidi gorskega cilja III. kategorije (Puerto de Pedro Bernardo):

1. Rafal Majka (UAE Team Emirates) 5 točk

2. Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) 3

3. Michael Storer (Team DSM) 1

14.34 (86 km do cilja) – Rafal Majka, zmagovalec dirk Po Sloveniji leta 2017, zdaj vodi sam, Fabio Aru, ki vozi svojo zadnjo dirko v karieri, je zaostal in čaka na močno skupino s Stevenom Kruijswijkom, medtem je skupina favoritov mirna, vozi 4:37 za vodilnim Poljakom.

14.26 (89 km do cilja) - Geoffrey Bouchard, Gianluca Brambilla in Michael Storer zmanjšujejo zaostanek za vodilnima, zdaj ta znaša le še 1:15, dve minuti in 20 za poljsko-italijanskim dvojcem vozi še ena večja skupina zasledovalcev, glavnina z Rogličem in rdečo majico pa zaostaja 4:25.

14.19 (92 km do cilja) - Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) in Rafal Majka (UAE Team Emirates) se na Puerto de Pedro Bernardo vzpenjata 1:55 pred skupino, v kateri so Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën), Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), Wout Poels (Bahrain Victorious), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Diego Andres Camargo (EF Education Nippo), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), Steff Cras, Maxim Van Gils (Lotto Soudal), Carlos Verona (Movistar Team), Lucas Hamilton, Mikel Nieve (Team BikeExchange), Thymen Arensman, Chris Hamilton, Michael Storer, Martijn Tusveld (Team DSM), Guanluca Brambilla, Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) in Joe Dombrowski (UAE Team Emirates).

2:20 za vodilnima je še skupina šestnajstih zasledovalcev, glavnina vozi štiri minute za Arujem in Majko, skupina z zeleno majico zaostaja 6:50.

14.05 (101 km do cilja) – Majka in Aru imata 2:05 prednosti pred skupino enaindvajsetih zasledovalcev in 3:50 pred glavnino z Rogličem. Skupina z zeleno majico zaostaja 5:50 za vodilnima.

Kolesarji se spuščajo v dolino, kmalu bodo začeli vzpon II. kategorije na Puerto de Pedro Bernardo (1.226 m.n.v., 9 km pri 4,3 % povprečnega naklona).

13.57 (107 km do cilja) – Aru in Majka sta Alto de la Centenera prečkala 1:49 pred zasledovalci in 3:40 pred glavnino z Rogličem, prvi dve uri etape pa so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 43 km/h.

Izidi gorskega cilja I. kategorije (Alto de la Centenera):

1. Rafal Majka (UAE Team Emirates) 10 točk

2. Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) 6

3. Michael Storer (Team DSM) 4

4. Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) 2

5. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) 1

13.46 (114 km do cilja) – Aru in Majka sta se otresla Van Gila, ta še vztraja dobro minuto pred štirinajsterico zasledovalcev, me temi in glavnino je še kopica kolesarjev, ki se poskušajo prebiti v ospredje, Roglič pa ostaja miren v glavnini ob rdeči majici. Glavnina oziroma del glavnine s favoriti vozi 2:38 za vodilnima. Skupina z zeleno majico zaostaja že 4:30.

13.37 (118 km do cilja) – Aru, Majka in Van Gils vozijo 29 sekund pred enajstimi zasledovalci, tem z desetimi sekundami zaostanka sledi še Wout Poels (Bahrain Victorious), 47 sekund za njim je glavnina z Rogličem, ki se vozi za rdečo majico.

13.32 (121 km do cilja) – v lov za vodilno trojico so se podali še Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Carlos Verona (Movistar Team) in Michael Storer (Team DSM), tem sledijo Steff Cras (Lotto Soudal), Lucas Hamilton (Team BikeExchange), Chris Hamilton (Team DSM), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Rudy Molard (Groupama-FDJ) in Guy Niv (Israel Start-Up Nation), v glavnini je spet nervoza, tudi Roglič in njegovi kolegi so pospešili.

13.24 (124 km do cilja) – po številnih skokih in napadih na prvem kategoriziranem klancu dneva, se je uspelo odlepiti trojici, Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash), Maxim Van Gils (Lotto Soudal) in Rafal Majka (UAE Team Emirates). Ti imajo zdaj nekaj sekund prednosti pred zasledovalci, v ozadju pa se je že oblikovala skupina okoli nosilca zelene majice Fabia Jakobsena (Deceuninck Quick Step), ki ne zdrži hudega tempa glavnine.

13.14 (130 km do cilja) – po 67 kilometrih je konec boja, trojica je v glavnini, ta pa začenja prvi kategoriziran vzpon dneva.

13.12 (132 km do cilja) – na spustu je vodilna ujel še Matteo Trentin (UAE Emirates), a zasledovalci niso daleč. Kmalu se bo začel 15-kilometrski vzpon na Alto de la Centenera (I. kat, 1.359 m.n.v., povprečni naklon 5,5 %).

13.08 (135 km do cilja) – vodilna dvojica ima zdaj le še deset sekund prednosti pred močno razpotegnjeno glavnino, ki se trga na več skupin.

12.59 (142 km do cilja) – Cort Nielsen in Sivakov zdaj bežita povsem sama, preostali ubežniki so ujeti, pred glavnino pa imata Danec in Rus 31 sekund prednosti.

12.56 (143 km do cilja) – zdaj vodita le še Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) in Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), sledijo jima še Bol, Černy in Mate, preostali prvotni ubežniki so že v glavnini.

Tempo je neizprosen, v prvi uri etape so kolesarji prevozili 51,2 kilometra.

12.52 (146 km do cilja) - Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), Jetse Bol (Burgos-BH), Josef Černy, Mauri Vansenenant (oba Deceuninck-Quick Step), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Luis Angel Mate, Antonio Jesus Soto (oba Euskaltel Euskadi), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Andreas Kron (Lotto Soudal) in Imanol Ervitti (Movistar Team) imajo 25 sekund prednosti pred glavnino, iz katere še vedno skačejo kolesarji, Bahrain Victorious pritiska, želi si v beg, Romain Bardet (Team DSM) jim sledi.

12.45 (151 km do cilja) – glavnina se je vodilni deseterici približala že na manj kot deset sekund, nato se je ta spet nekoliko bolj odlepila in ima zdaj 28 sekund prednosti, a boja še ni konec. Kolesarji se vzpenjajo na nekategoriziran klanec, takoj za njim bo na vrsti zahteven vzpon na Alto de la Centenera (I. kategorija). Danes tekmovalce čaka več kot 3.600 višinskih metrov.

12.38 (158 km do cilja) – Zdaj v ospredju vztraja le še deseterica, ima 28 sekund prednosti pred glavnino, na čelu katere pritiskajo kolesarji moštev Bahrain Victorius in DSM. Hitrost je še vedno preko 50 km/h.

12.30 (164 km do cilja) – vodilna skupina je razpadla na dva dela, naprej so se odpeljali G. Izagirre, Bol, Vansevenant, Craddock, Cort Nielsen, Mate, Soto, Sivakov, Kron in Erviti, pred štirinajsterico zasledovalcev imajo 22 sekund naskoka, pred glavnino 38.

12.24 (169 km do cilja) – glavnina še vedno silovito pritiska, močna ubežna skupina pa drži 24 sekund prednosti. Kolesarji zdaj vozijo z več kot 50 km/h, Trentin je izpadel iz ubežne skupine zaradi predrte zračnice.

12.16 (177 km do cilja) – v ospredju se je zbrala skupina 25 kolesarjev, ki ima že 29 sekund prednosti pred glavnino, v kateri pa moštva Movistar Team, Caja Rural-Seguros RGA in Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux niso zadovoljna s sestavo ubežne skupine in močno pritiskajo, da bi jo ujela.

V vodilni skupini so tudi asi Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ...

12.01 (191 km do cilja) – že od starta se vrstijo skoki, pobegniti poskušajo tudi kolesarji, ki so na tej Vuelti že dobivali etape, kot so Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Romain Bardet in Michael Storer (Team DSM). Glavnina takšnih seveda noče pustiti, zato so njihovi poskusi neuspešni. Tempo je hud, glavnina raztrgana na več skupin.

11.52 (197,5 km do cilja) – kolesarji so prevozili kilometer nič in dirka se je začela zares. Poleg Carapaza je odstopil še en Ekvadorec, Jonathan Caicedo (EF Education Nippo), etapo je tako začelo 163 kolesarjev.

Ob 11.32 se je karavana podala na zaprto vožnjo, pravi start 15. etape bo ob 11.52.

Na podpisu startne liste pa se danes ni pojavil olimpijski prvak s cestne vožnje v Tokiu, Ekvadorec Richard Carapaz. Zvezdnik moštva Ineos Grenadiers je po dolgi sezoni povsem izčrpan, dokončno pa ga je uničila še vročina na že tako zahtevni Vuelti.

Primož Roglič pa je podpisal startno listo: