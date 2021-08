Roglič preživel še eno nervozno etapo, Jakobsenu zmaga na rojstni dan

Odločilni zadnji teden Dirke po Španiji je odprla ravninska, a razgibana 16. etapa, zmage v ciljnem sprintu pa se je veselil Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), ki prav danes praznuje 25. rojstni dan. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je dan preživel relativno mirno, v začetku se je izognil tudi množičnemu padcu in ostaja na tretjem mestu v skupnem seštevku. Norvežan Odd Christian Eiking (Inetrmarche) je ubranil rdečo majico vodilnega, to pa se lahko spremeni že jutri, ko bodo na sporedu resni klanci.

Današnja etapa se je začela v Laredu, takoj po startu pa je prišlo do skupinskega padca, v katerega so bili vpleteni tudi kolesarji Rogličeve Jumbo-Visme, medtem ko se mu je Kisovčan uspešno izognil. Te sreče nista imela dva njegova konkurenta v skupnem seštevku, Guillaume Martin (Cofidis) in Enric Mas (Movistar), pa tudi Rogličev moštveni kolega Lennard Hofstede jo je nekoliko skupil.

Takoj po startu je prišlo do skupinskega padca. Foto: Guliverimage

Dirko so nadaljevali vsi osmoljenci, nekaj kasneje pa sta, ko so postale posledice padca povsem jasne, odstopila Italijan Giulio Ciccone (Trek Segafredo) in Belgijec Sep Vanmarcke (Israel Start Up Nation). V dirki je po njunem odstopu ostalo 159 kolesarjev.

V času padca pobegnila peterica

Prav v času padca je v beg skočila peterica kolesarjev, Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Dimitri Claeys (Team Qhubeka NextHash), Quinn Simmons (Trek-Segafredo) in Jetse Bole (Burgos-BH), kasneje se jim je pridružil še Harm Vanhoucke Lotto Soudal), a ubežniki danes niso imeli nobenih možnosti.

Moštva sprinterjev so jim dovolila pobegniti le za nekaj več kot dve minuti, še pred zaključkom etape pa je glavnina vse ubežnike ujela, zadnjega Dewulfa štiri kilometre pred ciljem.

Zadnji kilometer etape:

🎥Etapa 16 - Stage 16 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la tercera victoria de @FabioJakobsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Fabio Jakobsen's third victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/kb2LM8kioT — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2021

Tehnično zahteven, ovinkast zaključek je vseeno postregel s klasičnim sprinterskim spopadom, Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step) pa je še enkrat pokazal, da je najboljši sprinter na letošnji Vuelti. Prav na svoj 25. rojstni dan je prišel še do tretje zmage na 76. izvedbi španske pentlje in to je bila bržčas zadnja zanj, saj so do konca dirke na sporedu le še zahtevne etape, v katerih sprinterji nimajo nobenih možnosti, ter kronometer, v katerem so prva mesta prav tako rezervirana za kolesarje z drugačnim profilom.

Vsak rojstni dan je lep, ta pa še posebej

"Vsak rojstni dan je lep, ampak s to zmago je pa najlepši," se je v cilju veselil Jakobsen in se spet zahvalil kolegom iz Deceunincka, ki so ga danes povlekli nazaj v glavnino, po tem, ko je UAE Emirates s hudim tempom na enem od nekategoriziranih klancev razbil skupino. "Kar ste videli danes, je pravo volčje krdelo (wolfpack je vzdevek ekipe Deceuninck Quick Step, op. p.). Na klancu sem zaostal in fantje so počakali name ter me pripeljali nazaj. Vse česar sem sposoben je dobiti kratek in hiter sprint, vse ostalo so naredili oni," je še dodal 25-letni nizozemski as, ki se je veličastno vrnil po grozljivem padcu na lanski Dirki po Poljski.

Izidi 16. etape: 1. Fabio Jakobsen (Niz) Deceuninck-QuickStep 4;08:57

2. Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe

3. Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates

4. Michael Matthews (Avs) Team BikeExchange

5. Alberto Dainese (Ita) Team DSM

6. Jon Aberasturi Izaga (Špa) Caja Rural-Seguros RGA

7. Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates

8. Riccardo Minali (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

9. Antonio Jesus Soto (Špa) Euskaltel-Euskadi

10. Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team

…

19. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious

39. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma vsi isti čas

96. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 0:49

120. Jan Polanc (Slo) UAE Tem Emirates 2:38 Skupni vrstni red: 1. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 64;06:47

2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 0:54

3. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:36

4. Enric Mas (Špa) Movistar Team 2:11

5. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 3:04

6. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 3:35

7. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:21

8. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 4:34

9. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 4:59

10. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 5:31

…

33. Jan Polanc (Slo) UAE Tem Emirates 55:26

106. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 2;26:55

108. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 2;27:24

Pred etapo

V 16. etapi bodo načeloma na svoj račun prišli šprinterji. Trasa je zelo razgibana, prevoziti pa bodo morali približno 2300 višinskih metrov. Kategoriziran bo le vzpon Alto de Hijas, ki se bo začel 79 kilometrov pred ciljem. Dolg bo 4,2 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 6,5 odstotka.

Šprinterji bi lahko imeli težave tudi na nekategoriziranem klancu Alto de San Cipriano, ki bo sledil čez 20 kilometrov. Dolg bo 5,1 kilometra, povprečna naklonina bo znašala 4,2 odstotka. Prav na teh dveh klancih bi se lahko ekipe otresle šprinterjev, če bodo imele takšen načrt.

Zaključni kilometer dneva bo tehničen, zato bo pomemben položaj pred šprintom.

Foto: A.S.O.

A favoriti za končno zmago na Vuelti bodo morali tudi na današnji etapi paziti, da se ne bi zgodili neljubi dogodki, zaradi katerih bi izgubili dragocen čas. Do konca tritedenske španske kolesarske pentlje je namreč le še šest tekmovalnih dni. Še posebej težka dneva bosta sreda in četrtek, ko bosta dve gorski etapi z zaključno vožnjo navkreber na gorski cilj ekstra kategorije.

Med tistimi, ki so resni kandidati za skupno zmago, najbolje kaže Primožu Rogliču. Trenutno je na tretjem mestu, pomembno pa je, da ima prednost pred tistimi, ki bi ga lahko ogrozili pri ponovnem pohodu do rdeče majice. Enric Mas (Movistar) zaostaja 35 sekund, Miguel Angel Lopez (Movistar) minuto in 28 sekund, Jack Haig (Bahrain Victorious) minuto in 59 sekund, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) pa že dve minuti in 45 sekund.