Roglič se je že v Tokiu navajal na novo družbo

Nekaj časa se je govorilo, zdaj se je tudi uresničilo. Rohan Dennis bo naslednji dve leti kolesaril za Jumbo-Vismo, kamor prihaja iz bogate britanske ekipe Ineos Grenadiers.

Avstralec je sicer znan po svojem muhastem razpoloženju in je v zadnjih letih zamenjal tri ekipe. Najprej je bil član Bahrain Meride, kjer so zaradi incidenta na Dirki po Franciji leta 2019 prekinili sodelovanje z njim – dan pred vožnjo na čas je namreč brez pojasnila končal dirko –, nato se je za dve leti preselil k Ineosu, od leta 2022 pa bo član Jumbo-Visme.

Sicer pa je Dennis odličen v vožnji na čas. Leta 2018 in 2019 je bil obakrat svetovni prvak, lepo zbirko medalj ima tudi z vožnjami na stezi. Olimpijsko odličje na cesti pa je dočakal letos, ko je bil v kronometru bronast.

V Tokiu je družbo na zmagovalnem odru delal novima moštvenima kolegoma, ki sta bila boljša od njega. Primož Roglič je postal zlat, Tom Dumoulin srebrn.

Foto: Vid Ponikvar

"Veselim se novega izziva in navdušen sem nad tem, da bom kolesaril skupaj z Rogličem, van Aertom, Dumoulinom. To je nekaj, česar nisem mogel zavrniti. Pomagal bom ekipi na poti do zmag na največjih dirkah in tudi sam iskal svoje priložnosti. Zame je to novo poglavje," je ob podpisu pogodbe dejal Dennis.