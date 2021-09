Primož Roglič odbil vse napade v kraljevski etapi in stopil še korak bližje skupni zmagi

Potek 18. etape:

Cilj: Miguel Angel Lopez (Movistar) je zmagovalec brutalne kraljevske etape, Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil drugi in tako bržčas že odločil letošnjo Vuelto. Tretjo zmago mu lahko zdaj prepreči le še čudež.

Izidi 18. etape:

1. Miguel Angel Lopez (Movistar Team)

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) + 0:14

3. Enric Mas (Movistar Team) 0:20

4. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 0:22

5. Jack Haig (Bahrain Victorious) 0:58

...

Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 73;24:25

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 2:30

3. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar) 2:53

4. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 4:36

5. Egan Bernal (Kol(Ineos Grenadiers) 4:43

...

1 km do cilja - Enric Mas in Egan Bernal Rogliču ne moreta nič, lahko mu le sledita, medtem je Lopez spet nekoliko povišal prednost na 25 sekund.

2 km do cilja - Roglič je stopil na pedala, sledita mu lahko le Mas in Bernal. Kisovčan lovi Lopeza, ki vodi s 15 sekundami prednosti.

2,7 km do cilja - Lopez je prehitel De La Cruza, Rogličeva skupina zaostaja že 28 sekund.

3 km do cilja - vodi De la Cruz, osem sekund pred Lopezom, Roglič in favoriti zaostajajo 18 sekund za Kolumbijcem. Roglič ima ob sebi še odličnega pomočnika Seppa Kussa.

3,7 km do cilja - zdaj je Miguel Angel Lopez pobegnil Rogliču in favoritom.

4 km do cilja - Bernal je poskusil še enkrat, Roglič zlahka odgovarja, priključili so se še Kuss, lopez in Mas. De La Cruz ima le še 26 sekund prednosti.

4,7 km do cilja - skočil je Egan Bernal, Roglič se je odpeljal z njim.

5 km do cilja - De la Cruz se je otresel Storerja in zdaj vodi sam, ima pa le 35 sekund prednosti pred skupino favoritov z Rogličem. Kisovčan ima ob sebi še Stevena Kruijswijka in Seppa Kussa.

7 km do cilja - kolesarja Intermarcheja Louis Meintjes in Jan Hirt sta navila tempo v skupini favoritov, ti mu zlahka sledijo, Roglič za zdaj povsem brez težav. Rogličeva skupina vozi 49 sekund za Storerejem in De La Cruzom.

8 km do cilja - De la Cruz se počasi približuje Storerju, zdaj je le še 45 sekund za njim, glavnina, na čelu katere vozi Bahrain Victorious, vozi 1:40 za vodilnim Avstralcem, favoriti ostajajo mirni, Rogliča ne ogroža nihče.

9 km do cilja - De la Cruz se je otresel Boucharda in zdaj vozi 1:27 za vodilnim Storerjem, Roglič se drži Bernala, Yatesa, Masa, Lopeza, Haiga in njihovih pomočnikov ter pazi na morebitne napade. Za zdaj jih še ni. Skupina favoritov sicer vozi 1:50 za vodilnim Avstralcem.

10 km do cilja - Bouchardu se je pridržil še David de la Cruz (UAE Emiraters), imata nekaj deset metrov prednosti rped glavnino, v kateri Roglič in favoriti vozijo mirno, medtem Storer vzdržuje prednost okoli dveh minut.

12 km do cilja - Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) je skočil iz glavnine in pridobil 10 sekund prednosti, Storer ne popušča in ima v ospredju še vedno več kot dve minuti (2:10) prednosti. Rdeči Roglič pazi na najnevarnejše tekmece v skupnem seštevku. če se ti ne bodo odločali za napad, tudi sam nima razloga, da bi divjal.

14 km do cilja - kolesarji so začeli z zaključnim vzponom etape, 14,6-kilometrskim El Gamoniteirom (eksta kategorija, 1.770 m.n.v., 9,8 % povprečnega naklona). Storer ima še 1:55 prednosti pred Bardetom in 2:30 pred glavnino, ki je ujela Bizkarro.

Foto: A. S. O.

20 km do cilja - Storer je vrh Altu la Sega o del Cordal prečkal prvi, 2:10 pred Bardetom in Bizkarro in 2:24 pred glavnino, na čelu katere so zdaj kolesarji moštva Ineos Grenadiers. Spust je lahko nevaren, cesta je ozka in vlažna zaradi rahlega dežja, ki kolesarje spremlja v drugi polovici etape.

Izidi gorskega cilja II. kategorije (Altu la Sega o del Cordal):

1. Michael Storer (Team DSM) 5 točk/3 sekunde bonusa

2. Romain Bardet (Team DSM) 3/2

3. Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) 1/1

23 km do cilja - iz glavnine sta se izstrelila Romain Bardet (Team DSM) in Mikel Bizkarra (Euskatel - Euskadi) in se podala v lov za Storerjem.

24 km do cilja - Storer ohranja dobri dve minuti prednosti, njegovi trije zasledovalci pa so že v glavnini. Na čelu te močan tempo diktirajo kolesarji UAE Emirates, Majka zdaj dela za De la Cruza.



Fabio Aru zadnjič v klanec

31-letni Italijan Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash) vozi zadnjo gorsko etapo v karieri, po letošnji Vuelti se bo namreč upokojil. "Počutim se veliko bolje, kot sem se prejšnji teden. Že včeraj sem poskušal večkrat napasti, ampak so moštva favoritov vlekla pemočno, zato se nam ni uspelo prebiti v ospredje. Danes bom spet poskušal, kar je zame nekaj novega, saj se prej nikoli nisem trudil prebiti se v beg. Na tej Vuelti pa poskušam tudi to in uživam," je Aru povedal pred etapo.

28 km do cilja - Storerju sledijo Tymen Arensman, Gianluca Brambilla in Fabio Aru, preostanek ubežne skipine se je že združil z glavnino. Avstralec vozi dobri dve minuti pred trojico zasledovalcev, ti pa slabih 20 sekund pred glavnino.

29 km do cilja - kolesarji se vzpenjajo na Altu la Sega del Cordal, Storer dve minuti pred zasledovalci in samo še 2:36 pred glavnino. Na vrhu tega klanca druge kategorije se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde. Po tem sledi krajši spust, nato pa zaključni vzpon kraljevske 18. etape.

45 km do cilja - Avstralec Storer vztraja 1:58 pred zasledovalci, glavnina, na čelu katere je večinoma Bahrain s slovensko lokomotivo Janom Tratnikom, vozi 4:29 za vodilnim. Pred brutalnim zaključnim vzponom bodo morali koelsarji preskočiti še Altu la Sega o del Cordal (II. kategorija, 12,2 kilometra vzpona pri 3,8 % povprečnega naklona).



Tri ure etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 38,6 km/h.

Takole pa je trenutno na cilju, na vrhu El Gamoniteira:

51 km do cilja - vodilni Storer je zbežal zasledovalcem, vozi dve minuti pred skupino Rafala Majke, ta pol minute pred četverico, ki lovi priključek, glavnina pa vozi 5:29 za vodilnim na dirki. Na čelo glavnine je prišel kolesar Movistarja, ki pomaga narekovati tempo Bahrain Victoriousu.

Odstopila sta še Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) in Diego Rubio (Burgos-BH).

62 km do cilja - Michael Storer je prvi prečkal tudi Altu de Cobertoria, karavana je dodobra raztrgana, Storer vozi 20 sekund pred Sanchezom, 1:29 pred skupino devetnajstih kolesarjev z Rafalom Majko, vmes je še Rein Taramäe, glavnina pa vozi 5:34 za vodilnim. Pred glavnino je še nekaj kolesarjev, ki so izpadli iz prvotne skupine ubežnikov.

Izidi gorskega cilja I. kategorije (Altu de la Cobertoria):

1. Michael Storer (Team DSM) 10 točk

2. Pelayo Sanchez (Burgos-BH) 6

3. Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 4

4. Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) 2

5. Thymen Arensman (Team DSM) 1



Storer je zdaj prevzel virtualno pikčasto majico, pred Romainom Bardetom vodi za tri točke.

73 km do cilja - kolesarji se vzpenjajo na Altu de la Cobertoria (I. kategorija, 7,9 km, 8,6% povprečnega naklona), ubežniki 3:26 pred glavnino, spet pa lahko pričakujemo trganje skupin.

Izidi letečega cilja (Barzana):

1. Jens Keukeleire (EF Nippo) 20 točk

2. Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team) 17

3. Pelayo Sanchez (Burgos-BH) 15

4. Luis Angel Mate (Euskaltel Euskadi) 13

5. Thymen Arensman (Team DSM) 10

81 km do cilja - skupini sta se združili, vodilna trideseterica vozi 3:48 pred spet strnjeno glavnino, v kateri so tudi vsi nosilci majic.

V prvih dveh urah etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 39,5 km/h.

Roglič napade pričakuje na zadnjem klancu

"Pričakujem napade, seveda, saj je to kraljevska etapa. Že včeraj je bila super težka, danes pa je še en naporen dan. Ciljni klanec smo peljali že lani, a le do zadnjih šestih kolometrov, nato smo zavili desno. Prvi del bi torej moral poznati, zadnjih šest kilometrov pa ne. Bomo videli, upam, da bom imel dobre noge," je slovenski as povedal pred današnjo etapo.

91 km do cilja - vodilni imajo zdaj 4:19 prednosti pred glavnino, to so na spustu razbili kolesarji Bahrain Victoriousa, številčna skupina je zaostala za nekaj deset sekund. Med vodilnimi in glavnino vozita še Gamper in Vanhoucke.

Damiano Caruso se je pred spustom zaščitil s časopisom. To je stara šola, tudi Jan Tratnik je le debelo pogledal:

106 km do cilja - Michael Storer je prvi prečkal Puertu de San Llaurienzu, ubežna skupina ima še 4:50 prednosti pred glavnino. Piccolija so zasledovalci ujeli tik pred vrhom klanca.

Storer ima zdaj v seštevku za najboljšega hribolazca dirke 44 točk, le sedem manj od nosilca pikčaste majice, njegovega moštvenega kolega pri Team DSM Romaina Bardeta.



Izidi gorskega cilja I. kategorije (Puertu de Sam Llaurienzu):

1. Michael Storer (Team DSM) 10 točk

2. Thymen Arensman (Team DSM) 6

3. Rafal Majka (UAE Team Emirates) 4

4. Luis Angel Mate (Euskaltel Euskadi) 2

5. Steff Cras (Lotto Soudal) 1

Roglič včeraj zamoril konkurente

Roglič je z odlično včerajšnjo predstavo nekoliko zamoril konkurente, nekateri so že opustili upanje na končno zmago. "Če sem iskren, Primoža ne gledam več," je recimo dejal Jack Haig iz Bahrain Victoriousa, ki se bo zdaj osredotočil na to, da se prebije vsaj na stopničke. S temi se tolaži tudi Enric Mas (Movistar): "Roglič je dokazal, da je zelo močan, samo čestitali smo mu lahko. Ampak smo še vedno zraven, zasedamo drugo in tretje mesto, zdaj moramo preživeti še en naporen dan."



Landa današnje etape ni začel

Današnja etapa pa se je začela brez Mikela Lande (Bahrain Victorious), ki je včeraj poskusil z napadom, pa se nato odločil končati letotošnjo Vuelto. Po dobri predstavi na Dirki po Burgosu je sicver kazalo, da se je sestavil po grdem padcu na Giru, a je dvotedensko trpljenje na španskih cestah razkrilo še nekaj težav: "Burgos je bil dober, ampak grand tour je nekaj povsem drugega. Nisem se počutil dobro, trpel sem, zdaj pa se bom poskušal osredotočiti na nove cilje."

112 km do cilja - James Piccoli se je odpeljal v dostvo, tempu skupine ubežnikov pa ne more slediti niti Bert-Jan Lindeman, ki s Patrickom Gamperjem zaostaja že skoraj pol minute, Le Gac in Canal pa sta spet ujela priključek. Medtem se je glavnina s favoriti vodilnim približala na 4:39.

116 km do cilja - skupini se na zahtevnem vzponu že trgata, tako sta iz ubežne skupine že nekoliko zaostala Gamper in Le Gac, tudi glavnina je močno razpotegnjena. Roglič in favoriti ostajajo povsem mirni, na čelu glavnine tempo diktirajo kolesarji Bahrain Victoriousa Jan Tratnik, Jukija Araširo in Mark Padun. Glavnina zdaj vozi že več kot pet minut za vodilnimi.

118 km do cilja - kolesarji se vzpenjajo na Puertu de San Llaurienzu (I. kategorija, 9,9 km vzpona z 8,6 % povprečnim naklonom), ubežniki že 4:38 pred glavnino.

132 km do cilja - prednost ubežnikov zdaj ne narašča pretirano. Trenutno je 3:22. Še dobrih 20 kilometrov in pred njimi bo prvi gorski cilj današnjega dne.

142 km do cilja - prednost 32 kolesarjev znaša 3:02.

Jumbo-Visma: Bouwman

AG2R-Citroën: Cherel, Dewulf

Alpecin Fenix: De Tier, Planckaert

Astana-Premier Tech: G. Izagirre

Bora-Hansgrohe: Gamper

Burgos-BH: Canal, Okamika, Sanchez

Caja Rural-Seguros RGA: Bagües

Cofidis: Jo. Herrada

EF Nippo: Keukeleire

Euskaltel-Euskadi: Martin, Mate

Groupama-FDJ: Le Gac

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: Taaramäe

Ineos Grenadiers: Puccio

Israel Start-Up Nation: Piccoli

Lotto Soudal: Cras, Vanhoucke

Movistar Team: Erviti

Team BikeExchange: Howson, Schultz

Team DSM: Arensman, Storer

Team Qhubeka NextHash: Aru, Lindeman

Trek-Segafredo: Brambilla, Nibali

UAE Team Emirates: Majka

148 km do cilja - kar 32 kolesarjev je zdaj v ospredju. Lahko se zgodi, da bi danes spremljali dirko v dirki. Tisto med ubežniki in tisto v ozadju med favoriti za končno zmago. Rafal Majka (UAE Emirates) je v skupnem seštevku najvišje uvrščen med ubežniki, za Primožem Rogličem pa zaostaja debelih 54 minut.

153 km do cilja - Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) in Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka-NextHash) so se priključili Jamesu Piccoliju (Israel-Start Up Nation) in imajo 15 sekund prednosti.

13.07 - kolesarji so dosegli kilometer 0 in že takoj od začetka poizkusi pobegov.

12.41 – Danes bodo morali kolesarji opraviti z okoli 5000 višinskimi metri, na trasi bodo imeli štiri gorske cilje. Uvodna sta I., tretji je II., ciljni pa ekstra kategorije. Obeta se nov razburljiv dan. Primož Roglič ima v skupnem seštevku 2:22 prednosti pred najbližjim zasledovalcem Enricom Masom. Kaj tokrat pripravlja konkurenca, oziroma kaj Roglič, ki je včeraj porabil veliko energije in moči? Z zaprto vožnjo, ki je dolga 11,7 km, so že začeli, kilometer 0 pa bodo dosegli malce čez 13. uro.

Skupni vrstni red pred 18. etapo:

– Pozdravljeni, na Dirki po Španiji je čas za kraljevsko etapo. Drugi dan zapored bodo oči uprte v favorite za končno zmago. Osrednji je, ki je v sredo v velikem slogu prikolesaril do rdeče majice, potem ko je skupaj z60 kilometrov pred ciljem skočil in se nato na ciljnem vzponu v solo vožnji odpeljal proti etapni zmagi.

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 68;42:56

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 2:22

3. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar) 3:11

4. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 3:46

5. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 4:16

6. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 4:29

7. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 4:45

8. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 5:04

9. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 6:54

10. Gino Mäder (Švi/Bahrain Victorious) 6:58

11. Odd Christian Eiking (Nor/Intermarche-Wanty-Gobert) 7:59

...

38. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 1;26:22

103. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 3;01:23

116. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 3;10:50

...