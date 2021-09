Roglič pustil drobtinice in zapečatil usodo

Po dveh brutalnih gorskih etapah je postalo jasno, da lahko le še čudež prepreči Primožu Rogliču pohod do tretje zaporedne zmage na Vuelti. Zmagovalec 18. etape je postal sicer Miguel Angel Lopez, za katerim se slovenski kolesar na ciljnem vzponu ni pognal, ampak je nadzoroval Enrica Masa in Egana Bernala, katerima je povsem ob koncu brez težav odčital novo lekcijo. Do velikega zmagoslavja ga ločijo le še trije dnevi.

Po neverjetni sredini vožnji, v kateri je vozil 60 kilometrov sprva v tandemu z Eganom Bernalom, nato na koncu še povsem sam, je bilo vprašanje, koliko moči je Primožu Rogliču pobralo za današnjo novo kraljevsko etapo. A je tudi v četrtek v etapi s skoraj pet tisoč višinskimi metri pokazal, zakaj je trdno na vodilnem mestu in najbolj vroč kolesar na Iberskem polotoku.

V zaključku je pustil dnevno veselje Miguelu Angelu Lopezu (Movistar) in se ni podal za njim, ko je skočil štiri kilometre pred koncem zaključnega vzpona na Altu d’El Gamoniteiru. Sledil je le poizkusom napada Bernala, hkrati pa držal Enrica Masa (Movistar). Lopez se je tako odpeljal do etapnega uspeha, Roglič pa se je v zaključku otresel obeh tekmecev in prikolesaril v cilj s 14 sekundami zaostanka za zmagovalcem. Videti je bilo, da je kolesaril toliko, kolikor je bilo treba. Z novo odlično predstavo je tako v zadnjih dveh dneh zapečatil usodo tekmecev, ki so še upali na morebiten preobrat v boju za rdečo majico, čeprav je tudi njim že nekaj časa jasno, da Roglič na Vuelti kolesari v svoji ligi.

Roglič vesel, da je še imel nekaj v nogah

"Pokazal je, da je na strmem delu najmočnejši. Čakali smo na skok Rogliča. Bil je kratek in oster. Nihče ga ni mogel ogroziti, razen Lopeza, ki je šel že prej naprej," je po koncu komentiral Alberto Contador, ki bo v svoji družbi kmalu pozdravil Rogliča. Španec je namreč v karieri trikrat osvojil Vuelto, slovenski kolesar pa je na odlični poti, da se bo razveselil enakega dosežka.

"Nadvse sem še enkrat želel zmagati na Vuelti. Pet nas je v ekipi, vse smo dali od sebe, naša srca, da nam je uspelo," je bil po prihodu v cilj vesel Lopez, Roglič pa je povedaI: "Občutek je bil, kot da je kraljevska etapa. Super težak dan je bil. Vesel sem, da sem še imel nekaj v nogah, zlasti po včerajšnjem dnevu. Težak je bil zame. Od začetka do konca. Sicer nam ni bilo treba nadzorovati dirke (Movistar in Bahrain Victorious sta narekovala tempo v glavnini, op. a.) in smo imeli nekoliko lažje delo, a je bil tempo hud."

Preživeti še dva dneva, za konec sledi njegov kronometer

V skupnem seštevku ima po novem pred drugim Masom že 2:30 naskoka. Tretji Lopez zaostaja 2:53, četrti Jack Haig 4:36, peti Bernal 4:43. Do konca Vuelte so le še tri etape. V petek in soboto bosta hribovita in gorska, ki pa nista niti približno tako zahtevni kot današnja in včerajšnja. Povsem za konec bo sledil še posamični kronometer v dolžini 33,8 kilometra, ki je pisan na kožo olimpijskemu prvaku. Če se ga bo lotil na polno, lahko pričakujemo, da bo imel na koncu več kot tri minute prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Foto: Guliverimage

Po dveh brutalnih dnevih je tako videti, da je Vuelta že rešena, čeprav se tudi nekdanji skakalec zaveda, da je ne bo konec, dokler ne bo v nedeljo prečkal ciljne črte v romarskem mestu Santiagu de Composteli.