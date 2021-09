Roglič na okopih, boj le še za mesto na stopničkah?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dveh najtežjih gorskih etapah na Dirki po Španiji je Primož Roglič konkurentom pokazal, da mu letos ne morejo do živega. Zdaj lahko njegovi najnevarnejši tekmeci v skupnem seštevku le upajo na kakšen nepredvidljiv zaplet, a tudi sami poudarjajo, da je to nešportno in so se večinoma že sprijaznili s tem, da je zmaga Kisovčanova. Današnja 19. etapa bo razgibana, kolesarji Jumbo-Visme bodo morali paziti, da se Rogliču ne pripeti kakšna nevšečnost.

Mladi kolumbijski zvezdnik moštva Ineos Grenadiers Egan Bernal je poskušal z napadi na Rogliča tako v sredo kot četrtek, a izjemnemu Slovencu ni prišel do živega. Roglič je namreč na najstrmejših klancih letošnje Vuelte zlahka odgovarjal na napade, v četrtek celo prepustil Miguelu Angelu Lopezu zmago, v skupnem seštevku pa še povečal prednost pred Enricom Masom.

"To je bila lepa zmaga za Movistar in ekipi veliko pomeni. Samo tisti, ki smo tu, vemo, kakšno trpljenje je iz dneva v dan. Zdaj smo pomirjeni," je povedal včerajšnji zmagovalec Lopez.

Roglič izgleda nepremagljiv

Že po sredini etapi so se Kisovčanovi konkurenti bolj ali manj vdali v usodo. "Roglič že zdaj izgleda nepremagljiv, pa še to srečo ima, da je zadnja etapa posamični kronometer, v katerem je veliko močnejši od ostalih favoritov za skupno zmago," je priznal Avstralec Jack Haig, najbolje uvrščeni kolesar moštva Bahrain Victorious. Nesojeni kapetan te ekipe, Španec Mikel Landa, se je po sredini etapi odločil končati z letošnjo Vuelto. "Stopničke so še vedno dosegljive," pravi Haig, četrti v skupnem seštevku.

Jack Haig še upa na stopničke, o zmagi na letošnji Vuelti pa ne razmišlja več. Foto: Guliverimage

Haig zdaj pogleduje le še proti drugemu in tretjemu mestu, ki ga v trenutno zasedata zvezdnika španske ekipe Movistar, Enric Mas in Muguel Angel Lopez, zmagovalec četrtkove kraljevske etape. "Imamo drugo in tretje mesto, kar nas veseli," pravi Mas, priznal je, da je Roglič tudi zanje bržčas nepremagljiv: "Pokazal je, da je izjemno močan. Le čestitamo mu lahko."

Bernal poskusil, pa ni šlo

Bernal je pred četrtkovo 18. etapo napovedal napad in držal besedo, a spet ni uspel presenetiti zmagovalca zadnjih dveh izvedb Vuelte. Kolumbijski šampion, že zmagovalec Toura (2019) in Gira (2021), zaseda peto mesto v skupnem seštevku in vztraja pri športnem boju, Rogliča lahko ustavi le še kakšna nevšečnost, a te mu Bernal ne privošči, sploh pa na to ne računa.

Kolumbijski as Egan Bernal je poskušal z napadi na Rogliča, a mu ni uspelo zlomiti granitnega Slovenca. Foto: Guliverimage

Roglič po drugi strani ostaja previden, pred zaključnim kronometrov v Santiagu de Composteli ga čakata še dve potencialno zahtevni hriboviti etapi, v katerih se lahko zgodi marsikaj. A če bo s kolegi iz Jumbo-Visme po uveljavljenem vzorcu nadzoroval dogajanje in v petek in soboto v beg spustil njemu nenevarne kolesarje, ima tretjo zaporedno zmago na Vuelti praktično že v žepu. Pred najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku ima dve minuti in pol prednosti.

Foto: A.S.O.

Kaj kolesarje čaka danes?

Danes kolesarje čaka 191,2-kilometrska preizkušnja od Tapie do Monforta de Lemosa, ki ima v prvi polovici tri kategorizirane vzpone, najprej enega tretje kategorije, nato dva druge, pred koncem še en nekategoriziran vzpon, cilj pa je na ravnini. Etapa je idealna za uspešen beg, kolesarji so že pošteno utrujeni, volje za resne napade pa nimajo več v izobilju. Tudi obračun za stopničke bo najbrž moral počakati vse do zaključnega nedeljskega kronometra.

19. etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.11, kilometer nič naj bi karavana dosegla ob 12.29, cilj pa enkrat med 17.15 in 17.47.