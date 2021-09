Primož Roglič je še korak bližje tretji zaporedni zmago na Dirki po Španiji, je pa danes po 19. etapi že zabeležil imeniten jubilej. Še petdesetič je namreč na podelitvi oblekel majico vodilnega na eni od tritedenskih dirk. Danes njegovega vodstva ni ogrožal nihče, izognil se je tudi vsem nevarnostim. Medtem je Danec Magnus Cort Nielsen prišel še do tretje etapne zmage na letošnji Vuelti in v cilju povedal: "Sanjam, nočem se zbuditi."

Rogliča do končnega zmagoslavja na Vuelti, njegovega tretjega zapored, ločita samo še dve etapi, jutrišnja hribovita in nedeljski kronometer. Sam se še noče veseliti, tudi danes je dobil opozorilo, da se lahko na dirki zgodi marsikaj, ko je kakšnih 43 kilometrov pred ciljem padel Južnoafričan Luis Meintjes (Intermarche), deseti v skupnem seštevku, in zaradi poškodb odstopil.

Rogličevim tekmecem zmanjkuje priložnosti

Rogliča so njegovi kolegi iz Jumbo-Visme dobro varovali, njegovi tekmeci v skupnem seštevku pa niso poskušali z napadi. "Vuelta se počasi končuje in priložnosti ni več veliko," je vendarle nakazal, da se dobro zaveda, da mu zmago lahko prepreči le še izjemna smola.

Tudi današnja etapa ni bila lahka, je priznal slovenski šampion: "Spet je bilo težko od starta do cilja,. Super močna skupina je šla v beg, sprinterska moštva so narekovala izjemen tempo, ampak za nas je bilo v redu, lahko smo kolesarili malce bolj umirjeno."

Zadnji kilometer etape:

🎥Etapa 19 - Stage 19 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la tercera victoria de @MagnusCort gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Magnus Cort's third victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/aGSzjBTltb — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2021

Zanimiv jubilej presenetil slovenskega šampiona

V Španiji ga že spremlja družina, kar mu vselej povzdigne razpoloženje. Danes je še petdesetič oblekel majico vodilnega na eni od tritedenskih dirk, 34-ič na Vuelti, ob tem pa je še enajstkrat oblekel rumeno majico na Dirki po Franciji in petkrat rožnato na Dirki po Italiji. "To je kar noro," je bil presenečen, ko so ga v cilju novinarji opomnili na ta dosežek in dodali, da je slavnemu Chrisu Froomu to uspelo enainpetdesetkrat. "Nisem najboljši v statistiki, zato sem kar prijetno presenečen. Upam, da mi jo bo uspelo zadržati do konca," se je smejalo 31-letnemu v Gameljnah stanujočemu Kisovčanu.

Danes je lep del etape bežal Jan Polanc (UAE Emirates), a močni skupini 28 kolesarjev glavnina ni dovolila pobegniti daleč. Polanc je naposled obupal, vztrajal pa je njegov moštveni kolega Riu Oliveira, ki mu je uspelo ob Quinnu Simmonsu, Andrei Bagioliju, Anthonyju Rouxu, Andreasu Kornu, Lawsonu Craddocku in Magnusu Cortu Nielsenu pred glavnino priti do cilja.

Magnus Cort Nielsen je na letošnji Vuelti dobil šesto, dvanajsto in zdaj še 19. etapo. Foto: Guliverimage

Danes sanja in se noče zbuditi

Cort Nielsen je bil v ciljnem sprintu na koncu nekoliko močnejši od Oliveira in Simmonsa in se je veselil še tretje zmage na letošnji Vuelti. "To je neverjetno! Sanjam. Upam, da se nikoli ne zbudim," se je veselil Danec Magnus Cort Nielsen. Ubežniki so sicer v cilj prišli vsega 18 sekund pred glavnino. "Šele v zadnjih šestih, petih kilometrih sem začel verjeti, da nam lahko uspe. Držali so nas na kratko, izjemno težak dan je bil," je še pojasnil 28-letnik iz Bornholma.

Na tej Vuelti je slavil že tri zmage. In katera mu je bila najljubša? "Mislim, da kar prva. Bilo je neverjetno slaviti na manjši gori, jaz ji pravim gora, saj prihajam z Danske, kjer tako velikih hribov nimamo. Zame je bila torej manjša gora. Res posebna zmaga," se je dobro razpoložen spomnil šeste etape, s ciljem na krajšem klancu tretje kategorije.

Jutri bo na sporedu še ena hribovita preizkušnja. Predzadnja, 20. etapa letošnje španske pentlje je dolga 202.2 kilometra in nekoliko podobna današnji. Roglič bo moral spet paziti na morebitne nevarnosti, medtem ko napada konkurentov bržčas ne bo dočakal.